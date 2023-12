Từ nay đến Tết, ăn đều loại củ này thì tốt ngang "hút mỡ bụng" lại còn hạ đường huyết, da căng mịn

Ăn đều một loại củ vào mùa đông tốt ngang hút mỡ bụng, lại còn hạ đường huyết

Đó chính là củ từ! Vào mùa đông lạnh lẽo, cơ thể có nhu cầu ăn tăng thêm để giữ ấm nhưng chắc hẳn chị em lại có nỗi lo tăng cân. Nhất là dịp cuối năm nhiều sự kiện, rồi năm mới sắp đến, Tết cổ truyền sắp về... áp lực phải giảm cân, giữ dáng với chị em càng tăng.

Thay vì nhịn ăn hay ăn kiêng cực đoan hại sức khỏe, bạn có thể lựa chọn thực phẩm thông minh để thêm vào chế độ ăn của mình. Củ từ là một trong số những thực phẩm được ví tốt ngang "hút mỡ bụng", mọi phụ nữ nên thêm vào chế độ ăn mùa đông.

Ăn đều củ từ vào mùa đông đem lại nhiều lợi ích cho vóc dáng, làn da. (Ảnh minh họa)

Theo BS Đông y Nguyễn Hữu Trường (làm việc tại TP.HCM), trong Đông y, củ từ hay còn gọi là củ khoai từ có vị ngọt, tính bình có tác dụng chống mệt mỏi, ích khí lực, kiện tỳ vị, cường thận dương, giải các chất độc khỏi cơ thể và chữa được nhiều bệnh. Nó cực kỳ tốt cho người béo phì, tiểu đường, hay bị táo bón, khó ngủ... Do đó, ăn củ từ thường xuyên vào mùa đông chính là cách thông minh giúp loại bỏ mỡ thừa, hạ đường huyết, rất tốt cho vóc dáng và sức khỏe.

Nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, trong củ từ có hàm lượng chất xơ cao, kích thích nhu động ruột, chỉ số glycemic rất thấp, khi nấu cùng các món xương, thịt hầm sẽ giúp những món ăn bớt ngấy ngán, đồng thời không lo sợ món ăn quá béo. Loại củ này còn chứa bộ ba vitamin C, B, A rất phong phú, giúp thúc đẩy sự trao đổi chất trong cơ thể, phòng chống lão hóa, tăng cường miễn dịch cơ thể và củng cố chất xương đồng thời cải thiện làn da, thị lực.

Trong củ từ có hàm lượng chất xơ cao kích thích nhu động ruột, chỉ số glycemic rất thấp nên tốt cho vóc dáng. (Ánh minh họa)

Ngoài công dụng giảm mỡ bụng, hạ đường huyết, ăn củ từ đều đặn còn đem lại nhiều lợi ích sức khỏe

1. Tăng cường chức năng não bộ

Theo Healthline, ăn củ từ có thể giúp tăng cường chức năng não bộ. Chúng chứa một hợp chất độc đáo gọi là diosgenin, được phát hiện có tác dụng thúc đẩy sự phát triển tế bào thần kinh và tăng cường chức năng não.

Diosgenin trong củ từ cũng giúp cải thiện trí nhớ và khả năng học tập ở chuột trong các thí nghiệm.

2. Tốt cho phụ nữ mãn kinh

Ăn củ từ thường xuyên rất tốt cho phụ nữ mãn kinh vì có thể làm giảm bớt triệu chứng. Nghiên cứu cho thấy, ăn củ từ thay cơm giúp nồng độ estrone và estradiol trong máu tăng lên, đây là 2 chỉ số thường giảm trong thời kỳ mãn kinh.

Tuy nhiên nó lại rất ít tác dụng đối với các triệu chứng mãn kinh khác như đỏ bừng mặt, đổ mồ hôi ban đêm khi so với việc dùng giả dược. Do đó, chị em cũng không nên quá lạm dụng.

Ăn củ từ thường xuyên rất tốt cho phụ nữ mãn kinh vì có thể làm giảm bớt triệu chứng. (Ảnh minh họa)

3. Giảm viêm

Các chất chống oxy hóa trong củ từ giúp giảm viêm. Ăn thực phẩm chống viêm như củ từ có thể giúp kiểm soát tình trạng viêm mãn tính.

Một số nghiên cứu trên chuột cũng cho thấy, bột củ từ làm giảm tình trạng viêm liên quan đến một số bệnh, bao gồm ung thư ruột kết, hội chứng ruột kích thích, loét dạ dày.

4. Cải thiện sức khỏe làn da

Củ từ rất giàu chất chống oxy hóa giúp tái tạo tế bào da. Những chất chống oxy hóa này có thể làm giảm tổn thương oxy hóa do các gốc tự do gây nên. Chúng đặc biệt rất giàu vitamin C, thúc đẩy sản xuất collagen cho làn da luôn tươi trẻ, giảm nếp nhăn và lão hóa da.

Củ từ giàu vitamin C, thúc đẩy sản xuất collagen cho làn da luôn tươi trẻ. (Ảnh minh họa)

Lưu ý ăn từ tránh gây hại sức khỏe

- Không ăn củ từ sống vì có thể gây nghẹt thở, nguy cơ gặp các vấn đề về tiêu hóa vì thực phẩm này chứa các hợp chất có khả năng gây độc cơ thể. Do đó, bạn cần đảm bảo nấu chín củ từ trước khi ăn. Điều này cũng giúp tinh bột dễ tiêu hóa hơn.

- Không ăn củ từ cùng chuối vì có nguy cơ tiêu chảy.

- Để đảm bảo hiệu quả giảm cân, tốt cho sức khỏe, hãy ăn củ từ luộc, hấp, hầm, tránh chiên rán nhiều dầu mỡ, hoặc trộn nhiều đường ăn kèm.

- Trước khi chế biến củ từ thành các món khác nhau, bạn nên nướng qua để phân hủy chất nhựa, hạn chế tối đa khả năng bị đầy bụng, khó tiêu. Ăn ít thì bạn có thể nướng chín, còn nếu dùng nấu các món thì nướng qua rồi mới nấu sẽ tránh cảm giác đầy bụng.