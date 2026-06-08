Từ một người đàn ông xuề xòa, chồng tôi bỗng thay đổi chóng mặt sau khi xem một chương trình nổi tiếng: Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Gần đây, tôi phát hiện chồng mình có một sở thích mới khá lạ. Ban đầu anh chỉ là xem vài video về các cuộc thi Nam Vương trên điện thoại, tôi nghĩ đàn ông xem trai đẹp cũng bình thường, giống như phụ nữ thỉnh thoảng xem hoa hậu vậy thôi nên chẳng để tâm.

Nhưng rồi tôi nhận ra ngày nào anh cũng xem, từ những đoạn trình diễn trang phục đến các phần phỏng vấn, thi ứng xử, anh đều theo dõi rất chăm chú. Có hôm đang ăn cơm, anh còn kể cho tôi nghe về một thí sinh nào đó có phong thái tự tin, vóc dáng đẹp và cách nói chuyện cuốn hút. Tôi nghe rồi cười, con băn khoăn không hiểu sao tự dưng anh lại quan tâm tới người đàn ông khác nhỉ?

Cho đến khi anh quyết định đi tập gym. Từ một người trước đây rất ngại vận động, anh đăng ký luôn một gói tập dài hạn. Chiều nào tan làm anh cũng mang theo quần áo để đến phòng tập. Về đến nhà lại đứng trước gương ngắm nghía cơ thể, đo vòng tay, cân trọng lượng rồi lên mạng tìm hiểu chế độ ăn uống.

Anh nói nhiều về việc đàn ông tuổi trung niên cũng cần giữ hình ảnh và sức khỏe. Điều đó thực ra không có gì xấu. Thậm chí tôi còn thấy vui vì cuối cùng chồng cũng chịu vận động nhiều hơn. Nhưng mọi chuyện không dừng ở đó. Trong số những người anh theo dõi, có một Nam Vương mà anh đặc biệt thần tượng. Từ lúc tìm được Facebook của người này, chồng tôi gần như ngày nào cũng vào xem trang cá nhân. Dần dần, tôi nhận ra anh bắt đầu học theo thần tượng của mình.

Ảnh minh họa

Người ta mặc kiểu áo nào, anh cũng tìm mua kiểu tương tự kể cả rất đắt tiền, không mua được thì anh mua... hàng gần giống. Người ta để tóc ra sao, anh lưu ảnh lại rồi mang đến tiệm cắt tóc. Người ta chụp ảnh theo phong cách nào, anh cũng tập tạo dáng trước gương, khi đó tôi chỉ thấy buồn cười thế nhưng về sau, thấy anh nghiêm túc quá, tôi bắt đầu hơi lo.

Một hôm anh ngồi phân tích về việc ngoại hình ảnh hưởng đến sự tự tin và thành công của đàn ông như thế nào. Sau đó anh cho tôi xem mẫu đồng hồ mà anh muốn mua. Chiếc đồng hồ có giá hơn 20 triệu. Tôi tưởng anh chỉ xem cho vui, nhưng anh thực sự muốn mua vì cho rằng đó là một phần tạo nên khí chất của người thành đạt.

Chưa hết, anh còn muốn mua thêm vòng đá phong thủy vì thấy thần tượng của mình cũng thường đeo. Anh dành cả buổi tối để tìm hiểu các loại đá, công dụng và ý nghĩa của từng màu sắc.

Tôi ngồi nghe mà vừa lo vừa buồn cười.

Người đàn ông từng mặc đi mặc lại 2 cái quần dài suốt mấy năm trời giờ lại nghiên cứu quần áo, phụ kiện kỹ hơn cả tôi. Có những hôm anh đứng trước gương rất lâu, chỉnh lại cổ áo, vuốt tóc rồi hỏi ý kiến tôi xem diện mạo đã ổn chưa. Nhìn dáng vẻ hào hứng của chồng, tôi không nỡ trêu chọc quá nhiều. Nghĩ kỹ thì tôi cũng hiểu phần nào tâm lý của anh. Có lẽ ở độ tuổi này, anh bắt đầu quan tâm hơn đến ngoại hình, muốn thay đổi bản thân và tìm một hình mẫu để học hỏi.

Tôi hoàn toàn ủng hộ chuyện tập thể dục, ăn uống lành mạnh hay chăm chút bản thân hơn. Chỉ có điều tôi sợ rằng việc thần tượng ai đó quá mức sẽ khiến anh chạy theo cả những thứ không thật sự cần thiết. Gia đình vẫn còn nhiều khoản phải lo, trong khi dạo gần đây anh lại liên tục nhắc đến chuyện đổi điện thoại, mua đồng hồ, sắm phụ kiện để có phong cách giống người kia hơn. Nếu đây chỉ là một sở thích nhất thời thì không sao, nhưng nếu anh còn tiếp tục đam mê theo hướng này thì tôi nên làm thế nào?