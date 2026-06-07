Chi thêm 15 triệu mời gia đình em gái đi du lịch, yêu cầu của bố mẹ chồng khiến nàng dâu tự dằn vặt

Tôi năm nay 36 tuổi, đã kết hôn được gần 10 năm và có hai con đang tuổi tiểu học. Hè năm nay, khi các con vừa kết thúc năm học, vợ chồng tôi dự định tổ chức một chuyến du lịch ngắn ngày cho cả nhà. Tôi nghĩ đơn giản đó sẽ là dịp để các con được vui chơi, còn ông bà nội cũng có thời gian nghỉ ngơi, quây quần bên con cháu sau nhiều tháng bận rộn.

Gia đình chồng tôi có hai anh em. Chồng tôi là anh cả, dưới là một cô em gái năm nay 32 tuổi, đã lập gia đình và có hai con nhỏ. Nếu nói về tình cảm thì tôi không có mâu thuẫn gì với em chồng. Tuy nhiên, hoàn cảnh kinh tế của gia đình em khá chật vật vì chồng em nhiều năm nay không chịu làm việc ổn định, hết việc này đến việc khác rồi bỏ dở. Mọi gánh nặng gần như đổ lên vai em gái chồng và bố mẹ chồng tôi cũng thường xuyên phải hỗ trợ.

Khi cả nhà bắt đầu bàn bạc về địa điểm du lịch, tôi bất ngờ khi bố mẹ chồng đề nghị vợ chồng tôi mời luôn em gái cùng hai cháu đi chung. Ban đầu tôi nghĩ mọi người chỉ muốn rủ cho vui, ai đi thì tự lo phần chi phí của gia đình mình. Nhưng sau đó tôi mới hiểu ý ông bà là muốn vợ chồng tôi đứng ra thanh toán toàn bộ phần chi phí cho em gái và các cháu.

Lý do mà bố mẹ chồng đưa ra là gia đình tôi có điều kiện hơn. Hiện tại vợ chồng tôi đã có nhà riêng, có xe riêng, công việc ổn định, cuộc sống không quá dư dả nhưng cũng không phải lo nghĩ nhiều. Trong khi đó, em gái chồng còn khó khăn nên ông bà muốn các cháu có cơ hội được đi chơi cùng mọi người. Ông bà nói đây cũng là dịp để gắn kết tình cảm gia đình.

Tôi thừa nhận rằng số tiền phát sinh thêm khoảng 15 triệu đồng không phải là vấn đề quá lớn với vợ chồng tôi. Chúng tôi hoàn toàn có khả năng chi trả. Nhưng điều khiến tôi không thoải mái là cảm giác mọi người đang xem đó là trách nhiệm đương nhiên của chúng tôi. Tôi chưa từng nghĩ việc mình có điều kiện hơn đồng nghĩa với việc phải bao toàn bộ chi phí du lịch cho gia đình em chồng.

(Ảnh minh hoạ)

Khi tôi nhẹ nhàng nói rằng nếu em gái muốn đi thì mọi người có thể cùng tham gia, còn chi phí mỗi gia đình tự sắp xếp, không khí bữa cơm lập tức trở nên căng thẳng. Bố mẹ chồng trách tôi tính toán với người nhà, nói rằng người ngoài còn giúp đỡ nhau được, huống hồ là anh em ruột thịt. Thậm chí mẹ chồng còn tuyên bố nếu con gái bà không đi được thì ông bà cũng không muốn tham gia chuyến đi này nữa.

Điều khiến tôi buồn nhất là phản ứng của chồng. Anh cho rằng tôi quá thực dụng và thiếu sự cảm thông với em gái. Anh nói chỉ cần bớt một vài khoản chi tiêu là đủ cho cả nhà đi vui vẻ, không hiểu vì sao tôi phải làm căng mọi chuyện. Suốt mấy ngày liền, anh tỏ thái độ lạnh nhạt với tôi. Mỗi lần nhắc đến chuyện du lịch là vợ chồng lại tranh cãi.

Nhiều đêm nằm suy nghĩ, tôi tự hỏi liệu mình có thật sự ích kỷ như mọi người nói hay không. Tôi chỉ mong có một kỳ nghỉ dành cho gia đình nhỏ của mình, có thêm ông bà nội để các con vui vẻ. Tôi không phản đối việc em gái chồng đi cùng, nhưng tôi không nghĩ việc đó đồng nghĩa với việc vợ chồng tôi phải có nghĩa vụ chi trả toàn bộ chi phí cho cả gia đình em. Thế nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy mình như người có lỗi trong mắt tất cả mọi người. Đến giờ chuyến du lịch vẫn chưa được chốt, còn không khí trong nhà thì ngày một nặng nề. Tôi thật sự không biết nên giữ quan điểm của mình hay nhượng bộ để mọi chuyện được yên ổn.

(Tâm sự của độc giả)