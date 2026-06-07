Tôi học theo cách sống của chồng: Tan làm là đi chơi thể thao, kết quả khiến chính anh không thể ngồi yên

Chồng tôi là người rất mê bóng đá. Ngày mới cưới, tôi thấy đó là sở thích bình thường, ai cũng cần có thú vui riêng huống chi lành mạnh như vậy. Nhưng càng về sau, niềm đam mê ấy dường như chiếm hết thời gian của anh.

Tan làm là anh đi đá bóng, cuối tuần lại có giải giao hữu, không đá thì đi xem bạn bè đá. Có hôm gần 10 giờ đêm mới về đến nhà, người nồng nặc mùi mồ hôi, tắm xong là lăn ra ngủ. Còn tôi thì quanh quẩn với công việc cơ quan, cơm nước, giặt giũ, đón con, kèm con học.

Tôi từng góp ý rất nhiều lần. Lần nào anh cũng nói rằng đàn ông cần có đam mê, anh đi đá bóng chứ có đi nhậu nhẹt hay chơi bời gì đâu. Nghe mãi thành quen, cuối cùng tôi cũng chẳng muốn tranh cãi nữa.

Một tối, sau khi dọn dẹp nhà cửa xong lúc gần 11 giờ, tôi nhìn thấy ảnh chồng đăng trên mạng xã hội. Anh và đồng đội đang cười rất vui sau một trận thắng. Trong khi đó tôi vừa cho các con đi ngủ xong, đang quay ra giặt quần áo và chuẩn bị đồ cho ngày mai. Không hiểu sao lúc ấy tôi thấy rất bực.

Tại sao chỉ mình tôi phải có trách nhiệm với gia đình?

Và thế là tôi quyết định thay đổi.

Tôi đăng ký chơi cầu lông với mấy chị đồng nghiệp. Ban đầu chỉ vài buổi mỗi tuần, sau đó tham gia thường xuyên hơn. Tan làm, tôi gửi con sang lớp học thêm rồi ra sân. Tôi không còn cố gắng ôm hết mọi việc như trước nữa. Nhà cửa có hôm chưa quét. Quần áo có hôm để sang hôm sau mới giặt. Bữa cơm tối cũng đơn giản hơn rất nhiều, có khi là tí thịt quay mua vội trên đường, về nhà thì luộc mớ rau muống là xong.

Khoảng nửa tháng sau, chồng tôi bắt đầu khó chịu. Đi làm về thấy nhà chưa gọn gàng là anh càu nhàu. Có hôm nhìn đống bát trong bồn rửa, anh nổi cáu thật sự. Anh trách tôi dạo này chỉ biết cầu lông, bỏ bê nhà cửa, bỏ bê con cái. Tôi hỏi lại rằng những năm qua anh mê bóng đá tối ngày thì có khác gì không?

Không ngờ anh trả lời rất tự nhiên: "Anh là đàn ông. Đàn ông mê thể thao là chuyện bình thường. Nhưng em là phụ nữ, suốt ngày đi chơi như vậy thì không chấp nhận được".

Tôi nghe mà vừa tức vừa buồn cười. Hóa ra cùng một việc, nhưng đàn ông làm thì được coi là đam mê, còn phụ nữ làm thì thành vô trách nhiệm.

Ảnh minh họa

Lần đó tôi không nhịn nữa. Tôi nói thẳng rằng nếu anh vẫn giữ suy nghĩ như vậy thì cứ ly hôn. Tôi không muốn cả đời phải làm người phục vụ miễn phí cho gia đình trong khi chồng chỉ biết đến sở thích của bản thân. Rồi tôi vẫn mặc kệ tất cả, đi đánh cầu lông mỗi tối tới gần 9 giờ mới về.

Có lẽ chữ "ly hôn" khiến anh lo lắng thật, cũng có thể anh thấy thái độ của tôi cứng rắn, những ngày sau đó, tôi nhận thấy chồng thay đổi rõ rệt. Anh bắt đầu về nhà sớm hơn. Có hôm tôi đi đánh cầu lông về thì thấy anh đang nấu cơm. Có hôm anh chủ động đón con, kiểm tra bài tập cho con rồi giặt quần áo. Cuối tuần cũng không còn cảnh sáng đi đá bóng, tối mới về như trước.

Tôi biết mọi thứ chưa thể thay đổi hoàn toàn chỉ sau vài tuần. Nhưng nhìn thấy chồng xắn tay làm việc nhà, tôi vẫn cảm thấy vui. Nhiều năm qua tôi nói mãi anh không hiểu. Đến khi chính anh phải đối mặt với đống việc mà tôi vẫn làm mỗi ngày, anh mới nhận ra gia đình không thể chỉ dựa vào một người.

Mấy ngày nay tôi vẫn đều đặn ra sân cầu lông. Chồng tôi cũng không còn phản đối nữa. Thậm chí hôm qua anh còn hỏi tôi đánh đến mấy giờ để anh nấu cơm trước. Nghe câu đó thôi mà tôi thấy kế hoạch của mình đã có chút thành tựu. Chỉ là tôi không biết sự thay đổi này sẽ kéo dài được bao lâu, hay rồi đến mùa giải mới, mọi thứ lại quay về như cũ thì tôi nên làm thế nào?