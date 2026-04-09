Cuối tuần qua, gia đình Xứ Wales đã đánh dấu sự trở lại đầy rạng rỡ tại nhà nguyện St. George ở Windsor nhân dịp lễ Phục Sinh kể từ năm 2023. Trong khi mọi ánh nhìn đổ dồn vào sự xuất hiện đầy sức sống của Vương phi Kate Middleton sau biến cố sức khỏe, thì những tín đồ thời trang Hoàng gia tinh mắt lại đặc biệt chú ý đến cô con gái 10 tuổi của cô, Công chúa Charlotte.

Không diện những món đồ xa xỉ mới toanh, cô công chúa nhỏ ghi điểm tuyệt đối bằng một diện mạo mộc mạc, thanh lịch nhưng lại ẩn chứa những thông điệp sâu sắc về sự trưởng thành, tính kế thừa và cả sự kết nối thiêng liêng giữa hai mẹ con. Từ chiếc áo khoác mặc lại quen thuộc cho đến sắc xanh thiên thanh tao nhã của chiếc váy voan, mỗi chi tiết trên người Charlotte đều là một lời khẳng định không lời: Cô bé đang từng bước kế thừa khí chất hoàn hảo của người mẹ Vương phi.

Áo cũ mặc lại - Thần thái chẳng phai, điểm mười tinh tế

Bước cùng bố mẹ và các anh em trai, Charlotte chững chạc và ra dáng một thiếu nữ trong chiếc áo khoác màu yến mạch đặt may riêng của thương hiệu Catherine Walker, điểm xuyết chi tiết nhung nâu chocolate sang trọng.

Giấu nhẹm bên trong lớp áo khoác là chiếc váy voan xếp ly màu xanh thiên thanh dịu mắt đến từ nhà mốt Self-Portrait trị giá 335 USD (khoảng 8,8 triệu đồng), nổi bật với thiết kế áo choàng xếp lớp và chiếc nơ nhỏ xinh xắn trước ngực. Để hoàn thiện tổng thể, tiểu công chúa xỏ chân vào đôi giày búp bê Tory Burch màu nâu sẫm bít mũi. Điều thú vị là, toàn bộ phần áo khoác ngoài và giày đều là những món đồ cũ từng được cô bé diện trong buổi dạo bộ dịp Giáng sinh ở Sandringham hồi năm ngoái.

Việc mặc lại đồ cũ không chỉ cho thấy thói quen tiết kiệm quen thuộc của gia đình Xứ Wales mà còn là một bước đi cực kỳ khéo léo. Những người hâm mộ Hoàng gia còn nhanh chóng nhận ra, phom dáng chiếc áo khoác của Charlotte mang nét tương đồng kỳ lạ với thiết kế của Catherine Walker mà Kate Middleton từng mặc trong lần xuất hiện chính thức đầu tiên với tư cách thành viên Hoàng gia vào năm 2011.

Váy xanh thiên thanh - Cốt cách kiêu hãnh, nối nghiệp mẹ hiền

Thế nhưng, chi tiết đắt giá và mang nhiều ẩn ý nhất lại nằm ở tông màu xanh của chiếc váy voan xếp ly. Từ nhiều năm nay, Vương phi xứ Wales luôn ưu ái sắc xanh dương cho các dịp lễ Phục Sinh, điển hình là vào các năm 2019, 2022 và 2023.

Mọi người hẳn vẫn nhớ hình ảnh hai mẹ con ton-sur-ton trong sắc xanh dịu ngọt của năm đầu tiên ấy. Năm nay, cục diện đã thay đổi để nhường chỗ cho những ý nghĩa sâu sắc hơn. Trong khi mẹ Kate chọn cho mình chiếc váy midi màu trắng kem thanh tao của Self-Portrait từng mặc năm 2022, kết hợp cùng túi xách DeMellier màu kẹo bơ, đôi khuyên tai ngọc trai quý giá của cố Nữ hoàng Elizabeth và đôi cao gót Ralph Lauren, thì Charlotte lại âm thầm lĩnh ấn tiên phong, duy trì truyền thống mặc đồ xanh của gia đình.

Nhà sử học thời trang Rosie Harte từng lý giải trong cuốn sách "The Royal Wardrobe" rằng, sắc xanh dương là một sự lựa chọn tuyệt vời thay thế cho các màu sắc Hoàng gia truyền thống khác. Nó không quá áp đảo và rực rỡ như màu đỏ, cũng chẳng quá bảo thủ như màu tím. Màu xanh truyền tải trọn vẹn thông điệp về sự bình yên, tính ổn định và tinh thần hiện đại. Việc để Charlotte diện sắc xanh chính là cách gia đình Xứ Wales tôn vinh truyền thống mà không hề tạo cảm giác bị mắc kẹt trong quá khứ. Nó như một sợi dây vô hình kết nối vị công chúa 10 tuổi với cả một dòng di sản của những người phụ nữ Hoàng gia vĩ đại, từ Vương hậu Mary cho đến Vương thái hậu, những người cũng thường xuyên mặc đồ xanh đồng điệu cùng con gái.

Mẹ trắng tinh khôi con xanh dịu mát - Thông điệp chữa lành, Hoàng gia tỏa sáng

Đặt cạnh nhau, sự kết hợp giữa màu trắng kem của mẹ Kate và sắc xanh thiên thanh của con gái Charlotte tạo nên một bức tranh vô cùng xúc động. Nếu như sắc trắng tinh khôi của Vương phi biểu tượng cho sự tái sinh, một khởi đầu mới đầy hy vọng sau khoảng thời gian hai năm vắng bóng để điều trị và tuyên bố thuyên giảm căn bệnh ung thư quái ác, thì sắc xanh của Charlotte lại là bến đỗ của sự bình yên vững chãi.

Cô bé lặng lẽ, ngoan ngoãn mang trên mình dải màu truyền thống, như một lời xoa dịu và khẳng định rằng dù có trải qua bao nhiêu sóng gió, nền tảng gia đình vẫn luôn vững vàng. Nhiếp ảnh gia kỳ cựu của Hoàng gia, Chris Jackson, khi chứng kiến sự trưởng thành của những đứa trẻ xứ Wales đã không khỏi thốt lên khen ngợi Charlotte. Ông nhận xét cô bé sở hữu một phong thái cực kỳ điềm tĩnh đĩnh đạc, hệt như một phiên bản nhí hoàn hảo của Kate. Trong ngày lễ Phục Sinh rực rỡ vừa qua, tiểu công chúa đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình, không chỉ qua cách ăn mặc tinh tế đầy ngụ ý mà còn qua từng cử chỉ, ánh mắt nề nếp nhưng vẫn giữ được nét thanh thuần đáng yêu của một đứa trẻ đang dần lớn khôn.