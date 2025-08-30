Áo rugby – kiểu áo sơ mi thể thao mang hơi hướng trường học đang được lăng xê mạnh mẽ trong mùa thu đông năm nay. Theo báo cáo của ASOS, lượng tìm kiếm mẫu áo này đã tăng hơn 300% so với năm ngoái, chính thức được gọi là "từ sân cỏ bước lên sàn diễn". Lý do là bởi thiết kế vừa năng động, vừa mang nét "preppy chic" cổ điển, lại phù hợp với nhiều dáng người từ thon gọn đến đầy đặn.

Nhưng ít ai biết rằng, Công nương Diana – mẹ của Thân vương William và Vương tử Harry đã diện xu hướng này từ gần ba thập kỷ trước . Năm 1997, bà xuất hiện trước công chúng trong một chiếc áo rugby pastel hồng – xanh ngọt ngào, phối cùng quần jeans trắng, giày lười xanh và túi Tod's "D-Bag" – chiếc túi được đặt tên theo chính bà. Hình ảnh Diana rạng rỡ bước ra từ Chelsea Harbour Health Club đã trở thành khoảnh khắc thời trang để đời.





Với phụ nữ trung niên, áo rugby có thể trở thành "vũ khí" trẻ hóa diện mạo. Chỉ cần phối cùng quần jeans ống rộng để đi dạo phố, hoặc mix với chân váy bút chì da để đến nơi công sở, bạn sẽ thấy mình vừa năng động vừa tinh tế. Đây cũng là lựa chọn lý tưởng trong giai đoạn giao mùa, khi trời se lạnh nhưng vẫn cần chút thoải mái và linh hoạt.

Không dừng lại ở áo rugby, Công nương Diana còn từng biến quần đùi ôm vốn gắn liền với phòng tập thành xu hướng ăn mặc thường ngày. Năm 1995, bà được bắt gặp rời câu lạc bộ thể thao Chelsea Harbour với quần đùi màu cam, áo sweatshirt dáng hộp, túi đen và giày sneakers. Phong cách "gym chic" của bà ngay lập tức trở thành hiện tượng, khiến người hâm mộ không ngớt lời khen ngợi.





Điểm chung trong phong cách của Công nương Diana chính là sự kết hợp giữa thoải mái và sang trọng , giữa năng lượng trẻ trung và thần thái quý tộc. Đó cũng là điều phụ nữ trung niên hoàn toàn có thể học hỏi: Thay vì bó buộc vào váy đầm cầu kỳ, hãy cho mình cơ hội làm mới bản thân với áo rugby, quần đùi ôm hay áo len oversized - những món đồ vốn đã được Diana chứng minh là "không bao giờ lỗi mốt".





Trong mùa thu đông 2025, khi áo rugby đang trở thành biểu tượng thời trang mới, việc lấy cảm hứng từ Công nương Diana không chỉ là bài học mặc đẹp, mà còn là cách để phụ nữ trung niên tự tin thể hiện phong cách riêng, trẻ trung nhưng không kém phần tinh tế.