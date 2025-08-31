Năm 2017, trong chuyến thăm chính thức nước Pháp cùng Thân vương William, Vương phi Kate đã khiến giới mộ điệu bất ngờ khi lựa chọn một chiếc đầm đen cocktail - trang phục vốn ít khi xuất hiện trong tủ đồ Hoàng gia ngoài những sự kiện tưởng niệm.

Chiếc đầm Alexander McQueen với phần eo thắt nơ da, cổ tim ngọt ngào và chân váy xòe nhẹ nhàng đã mang lại một vẻ đẹp cân bằng giữa sự thanh lịch và nét hiện đại. Chất liệu vải tweed sang trọng, những chi tiết tua rua tinh tế ở viền cổ và gấu váy tạo thêm chiều sâu thị giác, khiến bộ trang phục vừa tối giản vừa khác biệt.





Vương phi Kate khéo léo phối cùng đôi giày cao gót da lộn Gianvito Rossi mũi nhọn, mái tóc blow-dry bồng bềnh thời kỳ trước khi cô chuyển hẳn sang sóng biển tự nhiên. Toàn bộ tổng thể vừa có nét cổ điển, vừa gợi mở sự trẻ trung.





Điểm nhấn nổi bật chính là trang sức. Thay vì lối phối an toàn, Kate chọn vòng cổ với bốn viên ngọc trai cỡ lớn xếp bất đối xứng, đi kèm hoa tai Balenciaga và nhẫn cocktail đồng bộ. Bộ trang sức "oversized" này được các chuyên gia đánh giá là đã mang đến "sculptural drama" - hiệu ứng thị giác kịch tính mà vẫn giữ sự sang trọng. Nó là minh chứng rằng phụ nữ trung niên hoàn toàn có thể dùng trang sức bản lớn để tôn dáng, miễn là tiết chế trong kiểu dáng trang phục.





Sau buổi tiệc tại Đại sứ quán Anh, Vương phi tiếp tục thay một bộ đầm bạc Alexander McQueen thêu hoa xuyên suốt, tay voan trong suốt, phối cùng clutch và vòng tay lấp lánh. Ngày hôm sau, cô diện coat-dress Chanel cổ điển khi ghé thăm bệnh viện quân đội Les Invalides - một lựa chọn tôn vinh nước chủ nhà Pháp.

Gợi ý phong cách cho phụ nữ trung niên:

- Đừng ngại đầm đen: Dù thường bị gắn với tang lễ, sắc đen khi được cắt may tinh tế lại là "lá bài tẩy" giúp phụ nữ ngoài 40 trở nên thon gọn, sang trọng.

- Phụ kiện bản lớn là điểm sáng: Một chiếc vòng cổ ngọc trai, hoa tai to bản sẽ biến tổng thể tối giản thành phong cách nổi bật.

- Thắt eo khéo léo: Với những thiết kế có điểm nhấn ở eo như Kate đã chọn, vóc dáng sẽ được kéo dài, tôn lên sự thanh thoát.

- Tôn trọng văn hóa nơi đến: Khi du lịch hoặc tham dự sự kiện quốc tế, lựa chọn một món đồ tôn vinh văn hóa địa phương sẽ ghi điểm tuyệt đối về sự tinh tế.

Có thể thấy, phong cách của Vương phi Kate không chỉ dành riêng cho Hoàng gia. Phụ nữ trung niên hoàn toàn có thể ứng dụng: Một chiếc little black dress, thêm phụ kiện ngọc trai bản lớn và đôi giày cao gót tinh giản, thế là đủ để trở thành quý cô thanh lịch trong bất kỳ bữa tiệc tối nào.