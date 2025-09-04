Trong đời sống tâm linh của người Việt, Rằm tháng 7 mang ý nghĩa đặc biệt: Vừa là dịp Vu Lan báo hiếu tổ tiên, vừa là thời điểm xá tội vong nhân, khi âm dương giao hòa, cõi người và cõi âm gần nhau hơn bao giờ hết. Đây cũng là ngày mà nhiều gia đình thắp hương, cúng lễ để cầu phúc lộc và xua đi xui rủi. Theo quan niệm phong thủy, chỉ cần ghi nhớ và thực hành đúng 3 điều quan trọng, bạn không chỉ vun bồi được tâm thiện, mà còn thu hút thêm vận may và bình an cho cả gia đình.

1. Giữ tâm thành khi thắp hương, cúng lễ

Ngày Rằm tháng 7, dù cúng gia tiên, thần linh hay chúng sinh, điều quan trọng nhất là tấm lòng thành. Không cần mâm cao cỗ đầy, chỉ cần chuẩn bị lễ vật vừa phải, sạch sẽ, đặt nơi trang nghiêm. Khi thắp hương, nên khấn nguyện bằng sự chân thật, không cầu danh lợi quá mức mà chú trọng đến bình an, hiếu nghĩa, lòng biết ơn. Phong thủy quan niệm: Năng lượng thiện lành từ tâm sẽ lan tỏa, giúp gia chủ được tổ tiên phù hộ, cuộc sống thuận hòa hơn.

2. Tránh làm điều xui, giữ môi trường sống thanh sạch

Rằm tháng 7 là lúc âm khí thịnh, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần. Do đó, người xưa thường dặn: Không sát sinh bừa bãi, không cãi vã, tránh nói lời cay độc. Ngoài ra, gia đình nên quét dọn nhà cửa gọn gàng, thắp đèn sáng ở phòng khách hoặc bàn thờ để thu hút dương khí, đẩy lùi tà khí. Không nên phơi quần áo ngoài trời khuya, hạn chế đi đêm qua những nơi tối tăm. Đây là cách để giữ cho vận khí gia đình không bị "lọt" vào những năng lượng xấu.

3. Làm việc thiện, chia sẻ phúc lộc

Một trong những cách tốt nhất để hóa giải xui xẻo và đón nhận phúc lành trong tháng 7 là làm việc thiện. Có thể là bố thí, cúng dường, phát tâm từ bi giúp đỡ người khó khăn. Trong phong thủy tâm linh, khi bạn cho đi năng lượng tích cực, vũ trụ sẽ đáp lại bằng vận may và sự an ổn lâu dài. Không phải ngẫu nhiên mà người xưa gọi Rằm tháng 7 là "mùa báo hiếu" bởi đây là dịp con cháu bày tỏ lòng hiếu thuận với tổ tiên, cha mẹ và cũng là cơ hội để gieo nhân thiện lành cho chính bản thân.

Rằm tháng 7 không chỉ là một ngày lễ truyền thống mà còn là thời điểm tâm linh quan trọng, nhắc nhở con người sống nhân nghĩa, biết ơn và hài hòa với trời đất. Chỉ cần nhớ 3 điều: Tâm thành khi cúng lễ, tránh việc xui xẻo, làm việc thiện, bạn đã mở ra cánh cửa đón vận may, tài lộc và bình an cho cả gia đình.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)