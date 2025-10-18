Theo phong thủy, màu sắc là “ngôn ngữ vô hình” của năng lượng. Mỗi người sinh ra đều gắn với một trường khí riêng, và khi lựa chọn trang phục phù hợp với vận trình, chúng ta không chỉ tỏa ra khí chất tích cực mà còn dễ dàng hút may mắn về phía mình.

Tuần mới từ 20/10 - 26/10, khi sao Tử Vi và sao Thiên Đức cùng chiếu sáng, 12 con giáp được khuyên nên chú ý hơn đến gam màu trên trang phục, phụ kiện hay đồ dùng hằng ngày. Một chút tinh tế trong việc chọn màu áo, màu túi, hay sơn móng tay hợp mệnh cũng có thể khiến năng lượng tích cực “bật sáng”, giúp sự nghiệp, tài lộc và tình cảm đều thuận lợi hơn mong đợi.

1. Tuổi Tý – Màu xanh lam mở đường thành công

Người tuổi Tý tuần này đón vận quý nhân, nhất là trong công việc. Những dự án trì trệ bấy lâu bắt đầu có hướng đi rõ ràng. Màu xanh lam hoặc xanh nước biển sẽ giúp bản mệnh tăng khả năng tập trung, giữ bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc tốt hơn. Đây cũng là gam màu phong thủy đại diện cho hành Thủy, bản mệnh của tuổi Tý giúp năng lượng được cân bằng, hóa giải thị phi. Nếu phải gặp cấp trên hoặc đối tác, một chiếc sơ mi xanh lam nhạt hoặc phụ kiện xanh navy sẽ là “bùa hộ mệnh” tuyệt vời.

2. Tuổi Sửu – Màu vàng đất củng cố tài khí

Tuổi Sửu tuần này có nhiều biến động nhỏ, nhưng nhìn chung vận thế đang trên đà phục hồi. Gam màu vàng đất hoặc nâu nhạt tượng trưng cho hành Thổ, giúp bản mệnh củng cố năng lượng gốc, tăng độ ổn định trong tài chính và sức khỏe. Nếu đang cảm thấy mệt mỏi, hãy chọn những trang phục tông ấm, một chiếc áo khoác be hoặc đôi giày nâu caramel vừa sang trọng vừa tạo cảm giác yên tâm. Khi năng lượng Thổ vững, mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo.





3. Tuổi Dần – Màu xanh lá mang đến may mắn và sáng tạo

Người tuổi Dần bước vào giai đoạn bứt phá. Sao Thiên Hỷ chiếu mệnh giúp tình duyên khởi sắc, đồng thời mang đến cảm hứng sáng tạo trong công việc. Hãy chọn xanh lá cây, biểu tượng của Mộc để kích hoạt sự phát triển và tăng cường may mắn. Màu này đặc biệt phù hợp với người làm nghề sáng tạo, marketing, thiết kế hoặc giáo dục. Đeo vòng tay ngọc bích hoặc mặc chiếc váy xanh olive nhẹ nhàng, bạn sẽ thấy tâm thế được giải phóng, năng lượng làm việc dồi dào hơn.

4. Tuổi Mão – Màu hồng nhạt giúp tình cảm hài hòa, tài lộc sáng rỡ

Tuần này, người tuổi Mão có sao Hồng Loan chiếu sáng, mang lại vận tình cảm rực rỡ. Màu hồng nhạt hoặc pastel chính là “vũ khí bí mật” giúp bạn vừa thu hút nhân duyên, vừa giữ tâm thế nhẹ nhàng, dễ gần. Ngoài ra, năng lượng từ tông màu này còn giúp bản mệnh tránh mâu thuẫn nơi công sở, cải thiện mối quan hệ đồng nghiệp. Một chiếc áo len hồng phấn hoặc son môi tông nude hồng sẽ mang lại vận đào hoa và cơ hội thăng tiến bất ngờ.





5. Tuổi Thìn – Màu đỏ tiếp thêm sinh khí và quyền lực

Tuổi Thìn có nhiều cơ hội vươn lên nhưng cũng dễ bị áp lực công việc đè nặng. Để duy trì tinh thần mạnh mẽ, nên ưu tiên màu đỏ – gam màu đại diện cho Hỏa, tương sinh cho Thổ (bản mệnh của Thìn). Màu đỏ giúp kích hoạt sự tự tin, tạo phong thái lãnh đạo và giúp bản mệnh dễ gây ấn tượng. Chỉ cần điểm nhẹ son đỏ, đeo đồng hồ dây da đỏ hoặc chọn một chi tiết đỏ trong trang phục, bạn sẽ thấy vận thế thay đổi rõ rệt.

6. Tuổi Tỵ – Màu tím khơi nguồn trí tuệ, bảo vệ năng lượng

Tuần này, tuổi Tỵ dễ gặp rối rắm trong chuyện tình cảm hoặc quyết định đầu tư. Màu tím hoặc tím lilac sẽ giúp cân bằng cảm xúc, đồng thời kích hoạt năng lượng trí tuệ và trực giác. Đây là màu của sự biến đổi và thăng hoa, giúp bản mệnh tránh những lựa chọn cảm tính. Mặc một chiếc váy tím nhạt hoặc sơn móng tay tông lavender sẽ giúp bạn “lọc” năng lượng tiêu cực, đồng thời tăng khả năng thu hút người cùng chí hướng.

7. Tuổi Ngọ – Màu cam mang đến niềm vui và lạc quan

Người tuổi Ngọ có tuần rực rỡ, công việc thuận lợi, đặc biệt với những ai đang khởi động dự án mới. Gam màu cam đại diện cho sức sống và sự sáng tạo sẽ giúp bạn lan tỏa năng lượng tích cực, thu hút quý nhân hỗ trợ. Hãy chọn phụ kiện tông cam san hô, son môi cam đất hoặc một chiếc áo khoác cam nhạt để “bật công tắc” may mắn. Màu này cũng giúp tình duyên thêm tươi mới, dễ mở ra mối quan hệ thú vị.





8. Tuổi Mùi – Màu be nhẹ giúp tĩnh tâm và sáng suốt

Tuần này, tuổi Mùi dễ bị chi phối bởi cảm xúc. Màu be hoặc kem nhạt là lựa chọn hoàn hảo để giữ tâm thế vững vàng. Sắc màu trung tính này giúp bạn tránh những quyết định vội vàng, đồng thời cân bằng năng lượng giữa lý trí và cảm xúc. Một chiếc váy be thanh lịch hay túi xách tông nude sẽ giúp bản mệnh duy trì hình ảnh chuyên nghiệp, thu hút đồng nghiệp và đối tác tin tưởng.

9. Tuổi Thân – Màu trắng thanh lọc năng lượng, mở đường cơ hội

Tuổi Thân tuần này có sao Thiên Đức chiếu mệnh, báo hiệu vận khí sáng sủa. Tuy nhiên, bạn dễ bị cuốn vào các cuộc tranh luận vô ích. Hãy chọn màu trắng – biểu tượng của sự tinh khiết và khởi đầu để thanh lọc năng lượng. Khi tâm tĩnh, trí sáng, bạn sẽ nhìn thấy cơ hội trong những rắc rối tưởng chừng bế tắc. Một chiếc sơ mi trắng hoặc đôi giày trắng sẽ là “bùa may” giúp công việc thuận buồm xuôi gió.

10. Tuổi Dậu – Màu vàng ánh kim thu hút tài lộc

Vận tài chính của tuổi Dậu khởi sắc rõ rệt trong tuần này, đặc biệt với những ai làm nghề kinh doanh hoặc đầu tư. Hãy chọn màu vàng ánh kim hoặc vàng đồng, vì đây là sắc màu kích hoạt năng lượng Kim – hành bản mệnh. Một chiếc đồng hồ ánh vàng hay nhẫn vàng đơn giản sẽ giúp bạn hút tài khí, đồng thời tăng sự tự tin. Tuổi Dậu mặc màu này trong buổi gặp gỡ quan trọng còn dễ “trúng vận” quý nhân.





11. Tuổi Tuất – Màu xám bạc cân bằng cảm xúc, giữ vững nội tâm

Người tuổi Tuất trong tuần mới có nhiều thử thách, đặc biệt về tinh thần. Màu xám bạc hoặc ghi nhạt sẽ giúp bản mệnh ổn định tâm lý, tránh bị tác động bởi môi trường xung quanh. Đây là màu giúp “ẩn mình” đúng lúc, bảo vệ năng lượng cá nhân, đồng thời khơi gợi sự tin tưởng nơi người khác. Nếu cần tạo ấn tượng trong công việc, hãy phối màu xám với trắng hoặc đen để vừa hiện đại, vừa sang trọng.

12. Tuổi Hợi – Màu xanh ngọc mang lại bình an và phúc khí

Tuần này, người tuổi Hợi đón vận lành, được quý nhân âm thầm giúp đỡ. Màu xanh ngọc hoặc xanh mint tượng trưng cho sự trong lành và may mắn sẽ giúp bạn giữ tâm an, tránh xa rắc rối, đồng thời kích hoạt vận quý nhân. Nếu đang cảm thấy mệt mỏi, hãy khoác lên mình tông xanh nhạt, chỉ một thay đổi nhỏ cũng giúp tinh thần tươi mới, dễ thu hút cơ hội tốt trong công việc lẫn tình cảm.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)