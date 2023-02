Từ chuyện khách Âu sửng sốt trải nghiệm dùng cốc sứ Việt Nam thay búa đóng đinh đến ông chủ Minh Long đi đâu cũng vác theo chiếc nồi tự nấu cơm gạo lứt

“I can be a hammer when needed” (Tôi có thể là một chiếc búa khi cần) là dòng chữ ghi trên chiếc cốc sứ đang được một nhân viên gian hàng gốm sứ Việt Nam dùng thay chiếc búa đóng đinh vào gỗ tại hội chợ Ambiente Frankfurt 2023 (bang Hessen của Đức) mới đây.

Theo VTV24, một vị khách châu Âu đi qua định trải nghiệm nhưng có vẻ hơi nghi ngờ về độ bền, sợ vỡ nên cầm cốc mà không đập.

Người nhân viên gian hàng thấy vậy thì mạnh tay cầm cốc gõ luôn mấy cái, đóng chiếc đinh vào tấm gỗ bằng cả thân cốc, đáy cốc và miệng cốc. Anh khách lúc này há hốc mồm kinh ngạc trước sự bền bỉ của sứ Việt Nam.

Theo quan sát của chúng tôi, chiếc cốc này thuộc dòng sản phẩm Ly’s HORECA, sản phẩm dành cho khách sạn, nhà hàng, các doanh nghiệp kinh doanh ngành F&B của Minh Long I, được gây dựng bởi gia tộc họ Lý. Người đứng đầu là ông Lý Ngọc Minh, giữ cương vị Chủ tịch.

Làm sản phẩm sứ như viết vở tuồng, cần diễn viên giỏi

Ông Lý Ngọc Minh - Chủ tịch Minh Long I.

Xuất thân từ gia đình có truyền thống ba đời làm gốm sứ ở Bình Dương, năm 1970, ông Lý Ngọc Minh trở thành thế hệ tiếp nối khi thành lập Công ty Gốm sứ Minh Long I, bắt đầu hành trình 50 năm đổi mới, lan tỏa tinh hoa gốm sứ Việt ra thế giới, phủ sóng rộng khắp toàn quốc và các thị trường lớn như Đức, Pháp, Bỉ, Hà Lan, Nga…

Chia sẻ trong talkshow The Next Power hồi giữa năm 2022, ông Lý Ngọc Minh cho biết trong cuộc sống hiện đại, mọi người không chỉ quan tâm tới tiện nghi, mà quan tâm tới cả vấn đề sức khỏe. Và đó là điều đáng để đầu tư sâu.

“Tôi suy nghĩ một sản phẩm giống như một tính tuồng, khi tính tuồng thành một vở diễn trên sân khấu nó phải hội đủ yếu tố, nhất là diễn viên. Nếu mình đạo diễn giỏi mà không có diễn viên đâu làm gì được”.

“Muốn làm được chất lượng thì điều đầu tiên là nguyên liệu bên trong phải được xử lý thật tốt, và phải tìm được nguồn nguyên liệu có tư chất, giống như chúng ta đi tìm diễn viên bên ngoài vậy. Điều đó không dễ dàng”, ông Minh bày tỏ.

Sau khi tìm được diễn viên có tố chất, còn cần đào tạo. Nhưng với vật chất như đất đá mà muốn đào tạo, dạy dỗ phải làm sao?

“Khó vô cùng! Tôi nhớ Napoleon từng nói: ‘Trong từ điển của tôi chỉ có chuyện dễ và chuyện khó. Với chuyện dễ, tôi làm trong một thời gian nhất định. Với chuyện khó, tôi làm trong thời gian lâu hơn’. Chính điều đó giúp chúng tôi làm ra được cuộc cách mạng ngày nay: Sứ dưỡng sinh Minh Long đạt được độ shock nhiệt tới 850 độ C”.

“Đồng thời, nó là sứ, không phải gốm nữa, chính vì thế giải quyết được vấn đề bể, vỡ. Và hơn thế nữa, ngày hôm nay sứ dưỡng sinh Minh Long lại trình diễn được màn luộc/nấu không nước, lại sử dụng được trên bếp ga, bếp điện, bếp từ...”, ông Minh chia sẻ.

Độ chịu nhiệt và sức bền của sứ Minh Long đã được doanh nghiệp trình diễn trong nhiều video từ 4 năm trước, khi dùng đinh gõ không vỡ, luộc nước sôi không nứt.

Vị thuyền trưởng đi đâu cũng mang theo nồi điện nấu cơm gạo lứt

Chia sẻ về các sản phẩm ưng ý nhất, vị thuyền trưởng ở tuổi thất thập cười mà rằng: “Đứa con khi nuôi mà vất vả với nó nhiều thì thường mình thương nó”. Sản phẩm Minh Long mất tới 15 năm thai nghén là nồi sứ dưỡng sinh, một sản phẩm phục vụ được đại đa số người dân, và trước nhất là phục vụ cho gia đình, cá nhân mình.

“Ngày nay tôi đi đâu cũng xách theo hành lý, mọi người kêu nó lớn bởi bên trong có một nồi điện sứ tôi tự chế. Đi đâu tôi cũng nấu cơm gạo lứt, bởi tôi là một người mê dưỡng sinh nên chỉ ăn chính thức ăn mình nấu bằng công cụ của mình”, ông Minh kể.

Sản phẩm thứ hai ông rất tự hào ở Minh Long, có sự tham gia của các thế hệ trẻ trong việc sáng chế là ly sứ dưỡng sinh.

Với ly giấy, khi đổ nước vào, chỉ số ion sẽ bằng 0. Nước đựng trong ly gốm sứ thông thường thì chỉ số này ở mức 20 - 30. Còn ở trong ly sứ Minh Long, chỉ số này lên tới 70 - 80.

“Cà phê đựng trong ly đó từ sáng đến chiều sẽ không biến chất như chúng ta đựng bằng cốc inox hay nhựa. Đó là sản phẩm chúng tôi rất tự hào”, ông Minh bày tỏ.