Nhiều ngân hàng tuyển thêm cả nghìn người năm 2022, Vinhomes, FPT tăng hơn 5.000 người, Đất Xanh và Thế giới Di động có động thái cắt giảm gây sốc

Thống kê của chúng tôi về biến động nhân sự của các doanh nghiệp đang niêm yết trong năm 2022 cho thấy có 11 doanh nghiệp có số nhân sự tăng hơn 1.000 người so với hồi đầu năm.

Vinhomes (VHM), FPT Retail (FRT) và FPT (FPT) là ba doanh nghiệp tăng trưởng nhiều nhất về số nhân sự trong năm 2022 tính đến thời điểm hiện tại và đều tăng trưởng trên 5.000 người. Cụ thể, tại ngày 31/12/2022, Vinhomes có tổng cộng 13.191 nhân viên tăng 5.515 người, FPT Retail có 15.481 nhân viên tăng 5.403 người và FPT có 42.408 nhân viên tăng 5.228 người.

Đáng chú ý, dù Thế giới di động (MWG) đã cắt giảm hơn 7.000 nhân sự chỉ trong mỗi quý 4 thế nhưng so với số nhân sự hồi đầu năm, số lượng nhân sự của Thế giới di động vẫn tăng 2.730 tỷ đồng. Tương tự, ngân hàng OCB dù cắt giảm hơn 1.400 nhân sự trong quý 4 nhưng vẫn tăng 260 người so với đầu năm.

Trong số 11 doanh nghiệp có nhân sự tăng hơn 1.000 người đã có 6 ngân hàng. Ngân hàng có số nhân sự tăng nhiều nhất là VPBank (tăng 3.494 người), LienVietPostBank (tăng 1.555 người), TPBank (tăng 1.478 người), BIDV (1.212 người), ... Hầu hết các ngân hàng đều tăng nhân sự trong năm 2022 ngoại trừ Sacombank (giảm 223 người) và Techcombank (giảm 167 người).

Một số doanh nghiệp khác có nhân sự tăng trong năm 2022 như SHB tăng 966 người, Vietcombank tăng 948 người, PNJ tăng 890 người, Vietjet tăng 694 người, VNG tăng 328 người, SSI tăng 293 người, Masan MeatLife tăng 277 người, ...

Trong số những doanh nghiệp giảm nhân sự trong năm 2022, Tập đoàn Đất Xanh (DXG) và công ty con Đất Xanh Services (DXS) là hai doanh nghiệp giảm nhiều nhân sự nhất trong năm lần lượt là 2.660 người và 2.757 người.

Do Đất Xanh Services là công ty con của DXG nên lượng nhân sự giảm của DXG chủ yếu là do đến từ công ty con này.

Tính đến cuối năm 2022, lượng nhân sự của DXG là 3.773 người, tương đương tỷ lệ giảm khoảng 41% nhân sự còn DXS giảm khoảng 45% nhân sự.

Ngoài Đất Xanh, 1 doanh nghiệp bất động sản khác là Novaland (NVL) cũng ghi nhận lượng nhân sự giảm 361 người trong năm 2022, số nhân sự còn lại tại ngày 31/12/2022 là 1.404 người.

Bên cạnh đó, 2 công ty may mặc cũng có lượng nhân sự giảm hơn 1.000 người trong năm vừa qua là May Sông Hồng (MSH) và Garmex Sài Gòn (GMC). Cụ thể, May Sông Hồng giảm 1.951 nhân sự, nếu so với hồi giữa năm 2022, May Sông Hồng giảm hơn 3.200 nhân sự, số nhân sự hiện tại của May Sông Hồng là 9.499 người. Còn Garmex Sài Gòn đã giảm 1.828 nhân sự so với hồi đầu năm (khoảng 48% nhân sự), trong đó, trong quý 4, GMC đã giảm 777 nhân sự.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp khác cũng có nhân sự giảm trong năm 2022 như Masan Consumer (MCH) giảm 838 người, Vietravel (VTR) giảm 349 người, KSFinance (KSF) giảm 279 người và Vinamilk (VNM) giảm 226 người.