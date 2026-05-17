Sau 5 năm tranh cãi, Hằng túi công khai giấy kiểm định từ DOJI, khẳng định chiếc vòng được mẹ tặng là phỉ thủy

Hằng Túi tên thật là Nguyễn Bích Hằng, sinh năm 1987, là chủ chuỗi cửa hàng đồ chăm sóc mẹ bé ở Hà Nội và TP.HCM. Trong làng kinh doanh online, Hằng Túi có thể được xem là 1 trong những gương mặt có số má hàng đầu.

Có lẽ bởi quá nổi tiếng trên mạng xã hội nên mọi câu chuyện về đời tư của Hằng Túi đều thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng. Một trong số đó phải nhắc đến tranh cãi về chiếc vòng ngọc phỉ thúy của Hằng Túi.

Mới đây, tối 16/5, trên trang FaceBook cá nhân, nữ doanh nhân một lần nữa chia sẻ về chiếc vòng này sau khi mang đi kiểm định lần thứ 3.

Theo đó, Hằng Túi được mẹ tặng vòng ngọc Myanmar mà mẹ cô giữ gìn suốt 20 năm qua. Thời điểm đó, mẹ Hằng phải mua với mức giá khá cao nhưng không biết giá trị thật ra sao nên cô đã đăng chiếc vòng lên Facebook để mong được mọi người hỗ trợ giải đáp.

"Mình nghĩ việc này cũng rất bình thường. Nhưng thật bất ngờ là những lời nhận lại toàn những điều mà lòng mình thấy buồn, bởi không bao giờ có thể tưởng tượng ra lòng người thời nay cay nghiệt đến vậy… ngay kể cả khi mình chỉ là người sở hữu ngọc như bao người chứ không phải người bán ngọc.

Cách đây 5 năm, hai mẹ con có phát tâm muốn bán để xây chùa (chỉ nhờ duy nhất 1 bạn saler rất uy tín đăng) nhưng ngay sau đó quyết giữ lại không bán nữa, không như thông tin mình rao bán bao năm nay không ai mua", Hằng Túi viết.

Hằng Túi đăng tải giấy Kiểm định do PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi ký

Cũng theo nữ doanh nhân, năm 2021, mẹ cô đã mang chiếc vòng ngọc đi kiểm định ở một trung tâm uy tín nhưng cô vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Do đó, Hằng Túi quyết định đem chiếc vòng này đi xác nhận một lần nữa dù bản thân đã rất tin tưởng vào kết quả trước đó.

"Đến giờ phút này, sau 3 lần kiểm định khác nhau, chắc chắn chiếc vòng mẹ tặng mình là vòng ngọc phỉ Thúy Natural Jadeite Jade chứ không phải mã não, thạch anh hay chalcedone bọt khí gì đó như các bạn phán xét. Còn chi tiết hơn nữa đều đang phải kiểm định lại và kiểm định thêm, chưa ai dám chắc một điều gì, kể cả những chuyên gia có hơn 40 năm kinh nghiệm đang làm việc ở các trung tâm kiểm định uy tín nhất Việt Nam trực tiếp cầm và kiểm định.

Thậm chí còn tư vấn mình nên đem ra nước ngoài để kiểm định. Lúc đó mình cũng thấy bất ngờ vì kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm về Ngọc học thật sự rất vô biên và không đơn giản như mình nghĩ", Hằng Túi cho hay.

Được biết drama về chiếc vòng phỉ thúy xảy ra từ năm 2021. Thời điểm đó, nữ doanh nhân khoe trên Facbook cá nhân: "Hồi mới 20 tuổi đi lấy chồng, mẹ cho 1 chiếc vòng tay ngọc và 1 chiếc vòng tay kim cương. Lúc đó mình nghĩ chiếc vòng kim cương thì giá trị và đẹp hơn nên hay đeo, chiếc vòng ngọc thì cứ cất trong két không đeo tới mấy vì sợ già và không thấy đẹp lắm, trông như đeo vòng bằng thủy tinh...

Hôm vừa rồi có nhân duyên được nghe chuyện từ 1 người chị mê ngọc, tự dưng say mê thế, lại đem chiếc vòng ngọc ra để đeo lên và ngắm thật kĩ, rồi mới biết đó là chiếc vòng ngọc phỉ thúy băng thuỷ tinh chủng Jade A tự nhiên, rất quý hiếm... giá trị thì gấp nhiều lần chiếc vòng kim cương kia. Đúng là càng đến tuổi thì càng mê những thứ sâu sắc hơn và trông đơn giản hơn".

Ngay lập tức, nhiều người tò mò xúm vào bình luận, hỏi Hằng Túi xem chiếc vòng ngọc trong suốt ấy có giá bao nhiêu. Ban đầu Hằng Túi cũng cẩn thận đi hỏi những người hiểu biết về ngọc, đến khi chiếc vòng được thẩm định và công bố mức giá hơn 2 tỷ thì Hằng Túi liền bị cư dân mạng nói là "chém gió"!

