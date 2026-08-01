Từ 95kg xuống 56kg: Hành trình giảm cân kéo dài hơn 10 năm của nữ diễn viên U60 gây chú ý

Ở tuổi 50, nữ diễn viên Đài Loan Lưu Hiểu Ức gây chú ý khi xuất hiện trên chương trình Women, I'm the Biggest, chia sẻ hành trình giảm cân kéo dài hơn một thập kỷ. Từng có thời điểm cân nặng chạm mốc 95kg, cô nhiều lần tìm đến các phương pháp can thiệp dạ dày để giảm cân nhưng cũng không ít lần tăng cân trở lại.

Hiện tại, nữ diễn viên duy trì cân nặng khoảng 56–57kg, lần đầu tiên trở lại với vóc dáng ở mức "5x kg" sau nhiều năm.

Từ 85kg xuống 71kg nhờ bóng nước dạ dày nhưng nhanh chóng tăng cân trở lại

Lưu Hiểu Ức cho biết cô thuộc nhóm người dễ tăng cân. Trong những năm đầu tìm cách kiểm soát cân nặng, khi cân nặng khoảng 85kg, cô được bác sĩ tư vấn đặt bóng nước trong dạ dày.

Đây là phương pháp đưa một quả bóng silicone vào dạ dày, sau đó bơm đầy để chiếm một phần không gian trong dạ dày, từ đó tạo cảm giác no sớm và hỗ trợ giảm lượng thức ăn nạp vào. Bóng thường được duy trì trong khoảng 6–7 tháng trước khi lấy ra.

Tuy nhiên, trải nghiệm của nữ diễn viên trong những ngày đầu không hề dễ dàng.

Cô kể sau khi đặt bóng, cơ thể cần thời gian thích nghi với dị vật trong dạ dày. Trong tuần đầu tiên, cô bị buồn nôn và nôn dữ dội, nhiều lúc gần như phải ôm lấy thùng rác hoặc bồn cầu cả ngày. Ngay cả uống nước cũng phải nhấp từng ngụm nhỏ.

Nhờ lượng thức ăn giảm đáng kể, cô giảm khoảng 7-8kg ngay trong tuần đầu. Sau đó, cân nặng tiếp tục giảm từ 85kg xuống khoảng 71kg.

Nhưng khi bóng được lấy ra sau khoảng 7-8 tháng, vấn đề lại xuất hiện.

Các thói quen sinh hoạt trước đây của cô gần như không thay đổi: vẫn ăn uống thiếu kiểm soát, thường xuyên uống đồ uống có năng lượng và ít vận động. Khi không còn bóng nước hỗ trợ tạo cảm giác no, cân nặng nhanh chóng tăng trở lại, thậm chí vượt mốc 90kg.

Từng giảm từ 95kg xuống 60-70kg sau phẫu thuật thu nhỏ dạ dày

Sau đó, Lưu Hiểu Ức tiếp tục tìm đến bác sĩ để kiểm soát cân nặng. Xét đến mức cân nặng cao cùng tiền sử gia đình mắc bệnh tiểu đường, bác sĩ đề xuất cô thực hiện phẫu thuật cắt dạ dày hình ống nhằm giảm dung tích dạ dày và hỗ trợ kiểm soát lượng thức ăn.

Trước phẫu thuật, cân nặng của cô từng lên tới khoảng 95kg.

Sau can thiệp, cân nặng giảm đáng kể, xuống khoảng 60–70kg và duy trì trong khoảng này suốt một thời gian dài. Tuy nhiên, khoảng 10 năm sau, cân nặng của cô tiếp tục tăng trở lại.

Hành trình ấy cho thấy với Lưu Hiểu Ức, giảm cân chưa bao giờ là câu chuyện chỉ cần giải quyết bằng một lần can thiệp. Mỗi phương pháp có thể giúp cân nặng giảm xuống, nhưng việc duy trì kết quả lại phụ thuộc rất lớn vào cách ăn uống và sinh hoạt về lâu dài.

Hai năm trước tiếp tục phẫu thuật, giảm thêm 10kg trong 2 tháng

Khoảng hai năm trước, nữ diễn viên tiếp tục thực hiện một ca phẫu thuật được chương trình gọi là "thu nhỏ dạ dày, mở rộng ruột". Sau khoảng 2 tháng, cô giảm thêm khoảng 10kg.

Cân nặng sau đó xuống còn 56-57kg và hiện vẫn được duy trì trong khoảng này.

Từ một người từng nặng 85kg, rồi 95kg, trải qua bóng nước dạ dày, phẫu thuật thu nhỏ dạ dày và nhiều lần tăng - giảm cân, Lưu Hiểu Ức cuối cùng đã tìm được trạng thái cân bằng hơn sau hơn 10 năm.

Sự thay đổi về ngoại hình cũng khá rõ rệt. Ở tuổi 50, cô được nhận xét có vóc dáng gọn gàng, thần sắc trẻ trung hơn đáng kể so với thời điểm cân nặng đạt đỉnh.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất trong câu chuyện của nữ diễn viên không nằm ở con số 56–57kg, mà ở hành trình tìm cách duy trì cân nặng sau nhiều lần giảm rồi tăng trở lại.

Thu nhỏ dạ dày không đồng nghĩa có thể giảm cân suốt đời

Bác sĩ gia đình Trần Bá Thần cho biết phẫu thuật giảm cân là một trong những phương pháp đã được y học công nhận, nhưng không phải ai thừa cân, béo phì cũng phù hợp để thực hiện. Người bệnh cần được bác sĩ đánh giá toàn diện trước khi quyết định can thiệp.

Theo ông, có thể hình dung dạ dày giống như một quả bóng. Khi thức ăn đi vào, dạ dày sẽ giãn ra để chứa thức ăn. Vì vậy, ngay cả khi dung tích dạ dày đã được giảm bằng phẫu thuật, nếu một người liên tục ăn quá nhiều trong thời gian dài, dạ dày vẫn có khả năng giãn ra.

Do đó, mục tiêu quan trọng của phẫu thuật không chỉ là làm cho dạ dày nhỏ lại mà còn giúp người bệnh hình thành lại thói quen ăn uống, nhận biết lượng thức ăn phù hợp với cơ thể và duy trì chế độ ăn hợp lý.

Bác sĩ Trần Bá Thần cũng lưu ý, một số trường hợp tăng cân có liên quan đến cảm xúc, căng thẳng tâm lý hoặc lối sống. Nếu chỉ can thiệp vào kích thước dạ dày nhưng không giải quyết những nguyên nhân phía sau, người bệnh vẫn có thể tiếp tục ăn quá mức và làm giảm hiệu quả của phẫu thuật về lâu dài.

Vì vậy, phẫu thuật giảm cân nên được xem là một công cụ hỗ trợ, không phải giải pháp duy nhất.

Để duy trì kết quả, người bệnh cần được đánh giá kỹ trước phẫu thuật, đồng thời tuân thủ hướng dẫn về dinh dưỡng, vận động và thay đổi lối sống sau can thiệp. Đây mới là yếu tố quyết định khả năng kiểm soát cân nặng trong thời gian dài.

Câu chuyện hơn 10 năm giảm cân của Lưu Hiểu Ức cũng cho thấy một thực tế: giảm được cân đã khó, duy trì cân nặng ổn định còn khó hơn. Một phương pháp can thiệp có thể giúp cơ thể tạo ra bước ngoặt, nhưng để giữ được kết quả, những thay đổi trong lối sống vẫn là phần không thể bỏ qua.