Sau quãng thời gian gần như "ở ẩn" vì vấn đề sức khỏe và cân nặng, diễn viên Trúc Anh, gương mặt từng gây thương nhớ với vai Hà Lan trong phim Mắt biếc, đang khiến nhiều người bất ngờ với màn trở lại đầy ấn tượng.

Hôm 17/7, đoạn video ghi lại hành trình thay đổi ngoại hình của nữ diễn viên sau hơn một năm giảm cân đã thu hút hơn 6 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Xuất hiện tại một sự kiện trong chiếc đầm xếp ly ôm nhẹ vóc dáng, Trúc Anh nhận về "cơn mưa" lời khen bởi vẻ ngoài thon gọn, gương mặt thanh thoát và thần thái rạng rỡ hơn trước.

Nữ diễn viên chia sẻ, có thời điểm cân nặng của cô lên tới 85kg. Nguyên nhân không chỉ đến từ việc sử dụng thuốc điều trị rối loạn cảm xúc mà còn bởi cô mắc gai cột sống, thoái hóa khớp, khiến việc vận động khó khăn và cơ thể dễ tăng cân hơn người bình thường.

Đến nay, Trúc Anh đã giảm gần 25kg, sức khỏe ổn định hơn và có thể tự tin diện những trang phục ôm dáng. Cô vẫn đặt mục tiêu giảm thêm khoảng 10kg để trở về vóc dáng thời đóng Mắt biếc năm 2019. Tuy nhiên, điều khiến nữ diễn viên tự hào nhất không phải con số trên cân mà là việc học được cách yêu thương, chăm sóc bản thân đúng cách.

Ít ai biết rằng, phía sau màn "lột xác" ấy không phải là những phương pháp giảm cân cấp tốc, mà là sự thay đổi tư duy cùng lối sống khoa học. Đặc biệt, hai bộ môn đồng hành cùng Trúc Anh trong hành trình này chính là boxing và pilates .

Boxing: Bộ môn đốt cháy calo hiệu quả, giải tỏa căng thẳng

Nếu trước đây boxing thường được xem là môn thể thao dành cho nam giới thì vài năm gần đây, rất nhiều phụ nữ lựa chọn bộ môn này để cải thiện vóc dáng và sức khỏe tinh thần.

Boxing là hình thức tập luyện cường độ cao, kết hợp liên tục các động tác đấm, di chuyển chân, xoay người và giữ thăng bằng. Một buổi tập kéo dài khoảng 45-60 phút có thể tiêu hao từ 400-800 kcal, tùy cường độ và thể trạng mỗi người.

Điều đặc biệt là boxing không chỉ tác động vào một nhóm cơ mà gần như huy động toàn bộ cơ thể. Từ vai, cánh tay, cơ bụng, lưng, hông cho đến đùi và bắp chân đều phải hoạt động liên tục. Nhờ đó, cơ thể săn chắc hơn thay vì chỉ đơn thuần giảm cân.

Với Trúc Anh, boxing còn mang ý nghĩa lớn hơn chuyện vóc dáng. Sau thời gian điều trị rối loạn cảm xúc, việc vận động giúp cơ thể giải phóng endorphin - nhóm hormone tạo cảm giác tích cực, cải thiện tâm trạng và giảm căng thẳng. Đây cũng là lợi ích đã được nhiều nghiên cứu ghi nhận, khi tập luyện thể chất thường xuyên có thể hỗ trợ sức khỏe tinh thần bên cạnh điều trị chuyên môn.

Ngoài ra, boxing còn giúp tăng sức bền tim mạch, cải thiện phản xạ, khả năng phối hợp vận động và nâng cao quá trình trao đổi chất. Khi khối cơ phát triển tốt hơn, cơ thể cũng tiêu hao nhiều năng lượng hơn ngay cả trong lúc nghỉ ngơi, góp phần hạn chế tình trạng tăng cân trở lại.

Pilates: "Mảnh ghép" giúp cơ thể săn chắc và thần thái tỏa sáng

Nếu boxing mang đến những buổi tập mạnh mẽ thì pilates lại là khoảng thời gian cơ thể được điều chỉnh và phục hồi.

Pilates là phương pháp tập trung vào kiểm soát chuyển động, tăng sức mạnh vùng cơ trung tâm (core), cải thiện tư thế, độ linh hoạt và khả năng giữ thăng bằng. Các động tác diễn ra chậm rãi nhưng đòi hỏi sự chính xác cao, giúp người tập kết nối tốt hơn với cơ thể.

Đây cũng là bộ môn đặc biệt phù hợp với những người từng gặp vấn đề về cột sống, đau lưng hoặc khớp như Trúc Anh. Việc tăng cường sức mạnh nhóm cơ quanh cột sống và vùng bụng có thể giúp giảm áp lực lên hệ xương khớp, từ đó hỗ trợ vận động an toàn hơn.

Không tiêu hao calo nhiều như boxing, nhưng pilates lại giúp định hình đường nét cơ thể rất hiệu quả. Sau một thời gian tập luyện, nhiều người nhận thấy vòng eo gọn hơn, vai mở hơn, lưng thẳng hơn và dáng đi cũng thanh thoát hơn.

Đó cũng là lý do nhiều nghệ sĩ, người mẫu hay diễn viên lựa chọn pilates để duy trì vóc dáng. Một cơ thể có tư thế đẹp luôn tạo cảm giác cao hơn, thon hơn và tự tin hơn, ngay cả khi cân nặng chưa giảm quá nhiều.

Bên cạnh lợi ích về thể chất, pilates còn chú trọng vào hơi thở và sự tập trung, giúp giảm căng thẳng, cải thiện chất lượng giấc ngủ và mang lại cảm giác thư thái sau mỗi buổi tập. Chính những yếu tố này góp phần tạo nên thần thái rạng rỡ mà nhiều người nhận thấy ở Trúc Anh trong lần tái xuất gần đây.

Điều thay đổi lớn nhất của Trúc Anh không phải bài tập mà là tư duy giảm cân

Điều đáng chú ý là Trúc Anh từng trải qua giai đoạn giảm cân đầy áp lực. Nữ diễn viên cho biết cô từng nhịn ăn cực đoan, ép bản thân tập luyện với cường độ rất cao nhưng kết quả không bền vững. Cân nặng giảm nhanh rồi lại tăng trở lại, khiến cô nhiều lần rơi vào cảm giác thất vọng.

Sau đó, cô quyết định thay đổi cách tiếp cận. Thay vì chạy theo tốc độ, Trúc Anh lựa chọn chế độ ăn uống khoa học, đảm bảo đủ dinh dưỡng, đồng thời kết hợp boxing và pilates như một phần của lối sống lâu dài.

Đây cũng là điều các chuyên gia dinh dưỡng và y học thể thao nhiều lần nhấn mạnh: giảm cân bền vững không đến từ việc nhịn ăn hay tập luyện quá sức, mà là sự kết hợp giữa chế độ dinh dưỡng hợp lý, vận động đều đặn, ngủ đủ giấc và duy trì sức khỏe tinh thần ổn định.

Hành trình của Trúc Anh cho thấy, ngay cả khi cân nặng tăng lên vì bệnh lý hay tác dụng phụ của thuốc điều trị, người bệnh vẫn có thể từng bước cải thiện sức khỏe nếu lựa chọn phương pháp phù hợp với thể trạng và kiên trì theo đuổi. Có lẽ vì thế, điều khiến khán giả ấn tượng nhất không chỉ là gần 25kg đã giảm, mà còn là nụ cười tự tin, ánh mắt tươi sáng và nguồn năng lượng tích cực của cô sau quãng thời gian nhiều biến cố.

Thông điệp mà nữ diễn viên chia sẻ cũng rất đáng để nhiều phụ nữ suy ngẫm: Hành trình chăm sóc bản thân không nên bắt đầu từ áp lực phải gầy đi, mà từ mong muốn khỏe mạnh hơn mỗi ngày. Khi cơ thể được yêu thương đúng cách, vóc dáng và thần thái cũng sẽ dần thay đổi theo hướng tích cực.

(Ảnh: FB)