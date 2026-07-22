Theo truyền thông Trung Quốc, một người đàn ông ở Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, đã bị khó chịu nghiêm trọng trong vòng một giờ sau khi ăn nửa quả dưa chuột tự trồng, có vị đắng nồng. Bệnh nhân bị buồn nôn dữ dội, nôn mửa, đau bụng và tiêu chảy, ngay lập tức được đưa đến bệnh viện.

Xét nghiệm máu cho thấy nồng độ men gan của anh tăng cao nghiêm trọng, và được chẩn đoán bị ngộ độc cucurbitacin, dẫn đến suy gan cấp tính nặng.

Các bác sĩ giải thích rằng dưa chuột nhìn chung là loại rau quả an toàn, nhưng khi các loại cây thuộc họ bầu bí gặp phải các tác động khắc nghiệt từ môi trường như sâu bệnh, nhiệt độ cao kéo dài và hạn hán/nhiệt độ thấp trong suốt thời kỳ sinh trưởng, hoặc khi chúng trải qua đột biến gen, chúng sẽ kích hoạt hệ thống tự vệ và tổng hợp một lượng lớn độc tố tự nhiên "cucurbitacin B".

Các chuyên gia chỉ ra rằng cucurbitacin có độc tính cấp tính cực cao, thậm chí cao gấp 6 lần so với một số chất tương tự asen trong các so sánh lâm sàng. Khi nuốt phải, chất độc này sẽ gây kích ứng nghiêm trọng niêm mạc đường tiêu hóa và trực tiếp làm tổn thương tế bào gan, trong trường hợp nặng có thể gây suy đa tạng cấp tính và dẫn đến tử vong.

Do cucurbitacin có cấu trúc hóa học rất ổn định và chịu nhiệt cực tốt, các phương pháp nấu ăn thông thường như xào, luộc hoặc hấp ở nhiệt độ cao không thể phá hủy hiệu quả các phân tử độc hại của nó. Nói cách khác, một khi trái cây và rau quả có vị đắng, độc tố không thể được loại bỏ bằng cách đun nóng.

Các bác sĩ khuyên người tiêu dùng nên chọn dưa chuột có màu xanh tươi, mùi thơm dễ chịu và không có mùi chua hoặc thối khi mua. Trước khi ăn, hãy nhớ cắt bỏ cuống dưa chuột và liếm nhẹ phần cắt bằng đầu lưỡi để kiểm tra.

Vì chất cucurbitacin không thể loại bỏ bằng các quá trình thông thường như gọt vỏ hoặc rửa, nếu bạn thấy vị đắng quá mạnh, toàn bộ quả dưa chuột nên được vứt bỏ ngay lập tức; đừng mạo hiểm.

Ngoài dưa chuột, các loại cây thuộc họ bầu bí khác như mướp, bầu, bí ngòi, bí đỏ và dưa cũng có nguy cơ tích tụ cucurbitacin trong điều kiện sinh trưởng bất thường. Nếu người dân cảm thấy vị đắng rõ rệt khi ăn các loại rau này và sau đó xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa, đau bụng hoặc tiêu chảy, họ phải hết sức cảnh giác với khả năng bị ngộ độc cucurbitacin và lập tức tìm kiếm sự trợ giúp y tế, đồng thời mang theo mẫu thực phẩm bị ảnh hưởng.

Người già, trẻ sơ sinh và một số người có thể trạng yếu có khả năng giải độc gan và bài tiết thận chậm hơn. Do đó, nếu họ ăn phải chất độc, khả năng chịu đựng và nguy cơ ngộ độc sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Người chăm sóc hoặc những người thuộc nhóm nguy cơ cao này phải hết sức cảnh giác khi ăn các loại trái cây và rau quả như vậy và không nên đánh giá thấp nguy cơ tổn thương nội tạng tiềm ẩn liên quan đến các loại rau quả có vị đắng bất thường.

Cách xử lý khi ăn phải rau quả có vị đắng bất thường

- Ngừng ăn ngay lập tức: Ngừng ăn ngay lập tức loại thực phẩm nghi ngờ và giữ lại phần thức ăn còn lại để bác sĩ kiểm tra.

- Theo dõi sát sao phản ứng của cơ thể trong vòng 4 đến 8 giờ sau khi sử dụng: Vì chất độc cần khoảng 24 giờ để chuyển hóa trong cơ thể người, nên thường không cần phải quá lo lắng nếu sau 24 giờ không có triệu chứng khó chịu rõ rệt.

- Uống nhiều nước hoặc sữa: Đối với các trường hợp nhẹ, uống nhiều nước ấm hoặc sữa có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất và đẩy nhanh quá trình đào thải độc tố qua đường tiểu.

- Hãy đến cơ sở y tế ngay lập tức: Nếu xuất hiện các triệu chứng ban đầu của ngộ độc như nôn mửa, chóng mặt hoặc đau đầu, cần được cấp cứu ngay lập tức để ngăn ngừa tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn, dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như sốc, suy tạng hoặc rối loạn điện giải.

Nguồn và ảnh: TOPick