Nhiều người dành cả chục triệu đồng cho mỹ phẩm, liệu trình trẻ hóa hay phẫu thuật thẩm mỹ với mong muốn níu giữ thanh xuân. Thế nhưng, những người luôn khiến người khác ngạc nhiên vì "trẻ hơn tuổi thật cả chục năm" lại thường không quá ám ảnh với ngoại hình. Bí quyết của họ đôi khi nằm ở những thói quen rất đời thường, được duy trì suốt nhiều năm.

Các chuyên gia cho rằng, ngoài yếu tố di truyền, lối sống và trạng thái tinh thần cũng góp phần đáng kể vào việc một người trông trẻ trung hay già nua hơn tuổi thật.

1. Luôn học hỏi những điều mới

Không ít người nghĩ rằng việc học chỉ dành cho tuổi trẻ. Nhưng trên thực tế, những người giữ được vẻ ngoài trẻ trung thường không bao giờ ngừng tò mò với thế giới xung quanh.

Họ sẵn sàng tìm hiểu công nghệ mới, học một kỹ năng mới, đọc sách về lĩnh vực chưa từng biết hay lắng nghe những xu hướng của thế hệ trẻ.

Theo tiến sĩ tâm lý Karyn Hall, việc liên tục trải nghiệm điều mới giúp não bộ duy trì sự linh hoạt, tạo cảm giác hứng thú với cuộc sống và góp phần giữ tinh thần trẻ trung lâu dài.

2. Không giấu cảm xúc thật của mình

Nhiều người càng lớn tuổi càng có xu hướng kìm nén cảm xúc vì cho rằng đó là biểu hiện của sự trưởng thành.

Ngược lại, những người trông trẻ hơn tuổi lại không ngại thể hiện niềm vui, sự xúc động hay đồng cảm với người khác. Họ cười hết mình khi vui, sẵn sàng bày tỏ cảm xúc khi được giúp đỡ hoặc khi chứng kiến một câu chuyện chạm đến trái tim.

Việc thường xuyên dồn nén cảm xúc có thể khiến cơ thể rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài, dễ cáu gắt, thiếu năng lượng và tạo cảm giác mệt mỏi trên gương mặt. Trong khi đó, người biết giải tỏa cảm xúc thường mang đến cảm giác nhẹ nhõm, gần gũi và tràn đầy sức sống.

3. Vẫn duy trì những sở thích yêu thích từ nhiều năm trước

Công việc và gia đình khiến nhiều người dần từ bỏ những thú vui từng rất yêu thích. Nhưng những người giữ được vẻ trẻ trung lại luôn dành thời gian cho những điều khiến họ thực sự hạnh phúc.

Đó có thể là đọc sách, vẽ tranh, chơi nhạc, chăm cây, chạy bộ hay đơn giản là nấu ăn vào cuối tuần.

Các nghiên cứu cho thấy việc duy trì sở thích cá nhân giúp giảm căng thẳng, cải thiện chất lượng giấc ngủ và tăng cảm giác hài lòng với cuộc sống. Đây đều là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến diện mạo và thần thái.

4. Thường xuyên kết nối với người trẻ

Những người trông trẻ hơn tuổi thường không chỉ giao lưu với bạn bè đồng trang lứa.

Họ sẵn sàng trò chuyện với người trẻ, lắng nghe cách thế hệ mới nhìn nhận cuộc sống thay vì vội vàng phán xét hay so sánh "ngày xưa tốt hơn bây giờ".

Sự cởi mở này giúp họ luôn cập nhật xu hướng mới, suy nghĩ linh hoạt hơn và giữ được nguồn năng lượng tích cực. Chính sự tò mò và sẵn sàng học hỏi khiến họ tạo cảm giác trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật.

5. Thỉnh thoảng vẫn làm điều ngẫu hứng

Tuổi tác thường đi kèm nhiều trách nhiệm, nhưng điều đó không có nghĩa cuộc sống phải luôn được lên kế hoạch từng phút.

Những người trẻ lâu vẫn để chỗ cho những trải nghiệm bất ngờ: thử một chuyến đi không báo trước, học một môn mới, thay đổi công việc hoặc đơn giản là nhận lời tham gia một hoạt động chưa từng thử.

Sự linh hoạt này giúp cuộc sống luôn mới mẻ, tránh cảm giác lặp đi lặp lại và duy trì tinh thần hứng khởi - yếu tố thường thấy ở những người trẻ.

6. Luôn nhắc mình điều gì mới thực sự quan trọng

Áp lực kiếm tiền, thành công hay đáp ứng kỳ vọng xã hội khiến nhiều người vô tình quên mất điều mình thật sự trân trọng.

Trong khi đó, những người có vẻ ngoài trẻ hơn tuổi thường dành nhiều sự quan tâm hơn cho gia đình, tình yêu, các mối quan hệ, sức khỏe tinh thần và những trải nghiệm mang lại hạnh phúc.

Họ không quá bận tâm việc phải trông hoàn hảo trong mắt người khác mà tập trung sống đúng với giá trị của bản thân.

Điều thú vị là chính sự thoải mái, tự tin và niềm vui sống ấy lại khiến họ trông trẻ trung hơn. Nói cách khác, những người trẻ lâu nhất thường không phải là người cố gắng "níu kéo tuổi xuân", mà là người biết tận hưởng cuộc sống theo cách khiến bản thân hạnh phúc mỗi ngày.