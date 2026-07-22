Không phải may mắn, đây là 9 thói quen "chữa lành" giúp người ta hạnh phúc từ bên trong

Muốn sống hạnh phúc, trước tiên cần có một nền tảng vững chắc: sự ổn định về tinh thần và cảm xúc. Nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi chưa đủ - người ta còn cần nuôi dưỡng niềm vui và sự trân trọng cuộc sống thông qua những sở thích và mối quan tâm cá nhân.

Những người có tâm lý vững vàng không phải là người không bao giờ vấp phải khó khăn. Họ vẫn trải qua đầy đủ những cảm xúc mạnh mẽ, vẫn đối mặt với nghịch cảnh như bao người khác. Điều khác biệt là họ đã tìm ra cách để thích nghi và vượt qua. Và trong guồng quay bận rộn của cuộc sống, họ luôn dành thời gian cho những hoạt động nuôi dưỡng tinh thần - ngay cả khi đang căng thẳng nhất.

Dưới đây là 9 sở thích thường thấy ở những người có nội lực tâm lý ổn định.

1. Sáng tạo nghệ thuật chỉ vì niềm vui, không vì thành tích

Người có tâm lý ổn định thường cũng là người sống thật với bản thân nhất, bởi họ không còn cảm giác xấu hổ khi là chính mình. Điều đó có nghĩa là họ xem sai lầm như cơ hội học hỏi, sẵn sàng thử những điều mới, và hiểu rằng không cần phải giỏi một việc gì đó mới được phép tận hưởng nó.

Họ không cố tạo ra một tác phẩm mà bản thân biết là "dở", mà đơn giản là cho phép mình được chơi đùa, được thỏa sức sáng tạo. Họ không giới hạn sở thích của mình trong những thứ đã thành thạo, vì họ thoải mái với việc "chưa giỏi", dù là trong cuộc sống cá nhân hay khi thử sức với dự án mới ở công việc.

2. Vận động cơ thể thường xuyên

Từ yoga, các lớp khiêu vũ cho đến những buổi đi bộ dài giữa thiên nhiên, vận động là một thói quen đều đặn mang lại niềm vui cho cả những người vững vàng nhất về mặt cảm xúc. Họ vẫn có những cảm xúc phức tạp, những trải nghiệm không dễ dàng, nhưng họ có những thói quen như vận động cơ thể để giúp xử lý và giải tỏa chúng.

Không bị ràng buộc bởi kỳ vọng hay văn hóa phòng gym truyền thống, họ vận động mà không mang cảm giác tội lỗi hay xấu hổ. Nhờ đó, họ giải tỏa được căng thẳng dồn nén và tìm thấy niềm vui trong chính sự chuyển động của cơ thể.

3. Không ngại thử những điều mới mẻ

Dù là một sở thích sáng tạo như đan len, hay đơn giản là thử món ăn lạ tại một nhà hàng mà bình thường họ sẽ bỏ qua, những người ổn định về tâm lý không sợ để một chút bất định len vào cuộc sống. Họ không ngại bước vào một căn phòng chưa từng đặt chân tới, hay học một kỹ năng hoàn toàn mới.

Chính kiểu "khó chịu có chủ đích" này giúp những người khỏe mạnh về tinh thần tiếp tục trưởng thành, ngay cả khi đã trưởng thành về tuổi tác - điều này từng được đề cập trong một nghiên cứu đăng trên tạp chí Psychological Science. Họ trở nên vững vàng hơn nhờ việc chủ động đón nhận những bất định trong giới hạn có thể kiểm soát, thay vì xem đó là mối đe dọa cá nhân như phần đông mọi người vẫn làm.

4. Viết nhật ký để giải tỏa cảm xúc

Những người ổn định về tâm lý thường có các mối quan hệ tốt hơn, bởi họ biết cách bày tỏ cảm xúc của mình. Họ có sự tự nhận thức cao nhờ luyện tập thường xuyên, đồng thời biết cách chấp nhận và hành động dựa trên chính suy nghĩ, cảm xúc của mình - điều mà một nghiên cứu năm 2022 cũng đã chỉ ra.

Đó là lý do viết nhật ký mang lại cho họ niềm vui thực sự. Họ có thể giải phóng những điều khiến mình chán nản, và hiểu rõ hơn những cảm xúc cứ lặp đi lặp lại trong cuộc sống, từ đó bồi đắp thêm giá trị cho chính bản thân mình. Với họ, viết nhật ký không phải là nghĩa vụ, mà là một đặc ân.

5. Yêu thích sân khấu kịch và hài kịch

Nhiều người dành thời gian cho sân khấu kịch - dù là diễn xuất hay chỉ đơn giản là xem kịch - thường có chỉ số trí tuệ cảm xúc cao hơn. Họ không chỉ kể một câu chuyện và xây dựng cộng đồng qua đó, mà còn được trải nghiệm và "chơi đùa" với cảm xúc của chính mình theo một cách hoàn toàn mới.

Với đúng chủ đích, ngay cả sự hài hước và hài kịch cũng có thể giúp giảm bớt căng thẳng cảm xúc. Đây là sở thích mang lại niềm vui cho những người ổn định nhất về tâm lý, bởi họ đã vượt qua được nỗi sợ bị xấu hổ hay ngại ngùng - thứ vốn ngăn cản phần lớn mọi người tận hưởng niềm vui này một cách trọn vẹn.

6. Làm tình nguyện và cố vấn cho những điều mình tin tưởng

Bất kỳ ai sẵn lòng bỏ thời gian đi làm tình nguyện đều có xu hướng hạnh phúc hơn theo bản năng. Khi xây dựng một cộng đồng xoay quanh việc giúp đỡ người khác, ta nhận lại được rất nhiều niềm vui - bất kể cuộc sống của chính mình có đang hỗn loạn hay không.

Điều tương tự cũng đúng với việc cố vấn, dìu dắt người khác. Họ có điều để cho đi, và họ làm điều đó mà không phải vật lộn với sự tự ti hay xấu hổ.

7. Chấp nhận rủi ro lành mạnh qua các hoạt động như leo núi nhân tạo

Nghe có vẻ ngẫu nhiên, nhưng phần lớn những người thường xuyên leo núi nhân tạo (rock climbing) lại là người khá ổn định về mặt cảm xúc. Hãy nghĩ mà xem: để leo lên một bức tường, dù trong nhà hay ngoài trời, bạn phải có khả năng tin tưởng vào chính mình. Bạn cũng phải sẵn sàng chấp nhận việc ngã, việc thất bại. Bạn phải sẵn sàng học hỏi và thử lại, ngay cả khi có cả một căn phòng người khác đang nhìn mình vấp ngã.

Một người đang vật lộn với sự bất an thường né tránh những tình huống này, vì họ xem thất bại hay cú ngã là dấu hiệu của sự yếu đuối. Nhưng trên thực tế, chính những khoảnh khắc đó lại tạo nên sự tự tin và giúp chúng ta trưởng thành hơn, vững vàng hơn theo thời gian.

8. Chụp ảnh như một cách để chậm lại và quan sát cuộc sống

Rất nhiều người đang sống trong sự hỗn loạn và bất ổn cảm xúc có xu hướng sống theo kiểu "lái tự động". Cách này có vẻ dễ dàng hơn - họ có thể lướt qua thói quen hằng ngày một cách vô thức, né tránh những xáo trộn nội tâm, những cảm xúc phức tạp và khó khăn mà một người sống ổn định phải đối diện trực tiếp. Nhưng theo thời gian, chính sự kìm nén và né tránh cảm xúc này lại tạo ra nhiều căng thẳng hơn.

Đó là lý do vì sao nhiếp ảnh mang lại niềm vui cho những người đủ vững vàng để thực hành nó. Họ có thể chậm lại và trân trọng những khoảnh khắc giản dị tạo nên cuộc sống thường ngày, thay vì vội vã lướt qua chúng. Họ vừa sống chánh niệm, vừa sáng tạo, nhưng quan trọng hơn, họ biết trân trọng những gì mình đang có, thay vì chỉ chăm chăm vào những gì còn thiếu.

9. Đi du lịch để trải nghiệm những điều mới

Với một người cảm thấy yếu đuối về tâm lý hoặc cảm xúc, việc thay đổi môi trường sống và chấp nhận sự bất định dường như là điều bất khả thi. Đó là lý do họ thường chọn ở lại nơi quen thuộc, trong môi trường mà họ đã biết rõ và tin tưởng.

Nhưng những người hạnh phúc và ổn định nhất lại chủ động đón nhận sự thay đổi. Dù là một chuyến đi cuối tuần hay một kỳ nghỉ ở nước ngoài, họ sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Họ thậm chí sẵn lòng chi tiền để tận hưởng những trải nghiệm mới lạ - những thứ thường đòi hỏi một ngưỡng khó chịu nhất định trước khi có thể thực sự cảm nhận được giá trị của chúng.

Bài viết được dịch và biên tập lại từ bài gốc "People Who Are Mentally & Emotionally Stable Usually Have 9 Hobbies That Make Them Truly Happy" của tác giả Zayda Slabbekoorn.