Theo lãnh đạo Khu Quản lý đường bộ III, Cục Đường bộ Việt Nam, 5 đoạn cao tốc bắt đầu thu phí gồm Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong và Vân Phong - Nha Trang.

Việc thu phí được thực hiện đối với tất cả phương tiện đi trên các tuyến theo hình thức thu phí điện tử không dừng (ETC).

Khu Quản lý đường bộ III đề nghị chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện chủ động kiểm tra tình trạng dán thẻ ETC và bảo đảm tài khoản giao thông còn đủ số dư trước khi vào cao tốc.

Đối với phương tiện chưa dán thẻ ETC hoặc tài khoản giao thông chưa đủ điều kiện sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng, chủ xe cần đăng ký, kích hoạt dịch vụ và nạp tiền trước khi đi vào cao tốc.

Theo đơn vị này, 5 đoạn cao tốc từ Quảng Ngãi đến Nha Trang có tổng chiều dài tính phí gần 395km. Mức phí được phân thành 5 nhóm phương tiện.

Trong đó, nhóm 1 gồm xe dưới 12 chỗ ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và xe buýt vận tải hành khách công cộng.

Nhóm 2 gồm xe từ 12 đến 30 chỗ ngồi và xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn.

Nhóm 3 gồm xe từ 31 chỗ ngồi trở lên và xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn.

Nhóm 4 gồm xe tải từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng container dưới 40 feet (feet là đơn vị đo chiều dài, 1 feet = 30,48 cm, 40 feet = 12,192 mét - PV)

Nhóm 5 gồm xe tải từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container từ 40 feet trở lên.

Theo lãnh đạo đơn vị này, việc thu phí đồng loạt 5 đoạn cao tốc từ Quảng Ngãi đến Nha Trang đánh dấu bước tiếp theo trong quá trình khai thác các tuyến cao tốc Bắc - Nam qua khu vực miền Trung.

Người dân, doanh nghiệp và các chủ phương tiện được khuyến cáo chuẩn bị đầy đủ điều kiện ETC trước khi lưu thông để tránh phát sinh vướng mắc trên tuyến.