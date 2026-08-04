Theo thông tin từ Công an Thành phố Hải Phòng, vừa qua, Công an xã Kiến Thụy đã nhanh chóng làm rõ trường hợp N. V. H, sinh năm 1994, trú tại xã Kiến Thụy, Hải Phòng về hành vi ném đá vào xe ô tô đang lưu thông trên cao tốc.

N. V. H ném đá vào xe ô tô đang lưu thông trên cao tốc (Ảnh: Công an TP Hải Phòng)

Trước đó, trưa ngày 30/7/2026, anh H.V.D (trú tại Hà Nội) điều khiển xe ô tô KIA trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (hướng đi Hải Phòng). Khi đến đoạn cầu vượt thuộc Km89 (thôn Kim Đới 2, Kiến Thụy), xe của anh bất ngờ bị một người đứng trên cầu ném đá xuống, làm vỡ hỏng kính lái phía trước.

Qua xác minh và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định và triệu tập N.V.H. Tại cơ quan Công an, N.V.H thừa nhận đã nhặt đá ven đường, dắt xe đạp lên giữa cầu vượt rồi thả xuống đường cao tốc. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy N.V.H âm tính với chất ma túy và chưa có tiền án, tiền sự. Tuy nhiên, người thân và hàng xóm cho biết N. V. H có biểu hiện trầm cảm từ đầu năm 2020. Hiện vụ việc đang được Công an xã Kiến Thụy tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an thành phố cảnh báo, hành vi ném đá vào xe ô tô đang lưu thông trên đường cao tốc là hành động đặc biệt nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của tài xế và hành khách, đồng thời có nguy cơ cao gây ra các vụ tai nạn liên hoàn thảm khốc.