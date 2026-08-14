Ngày 14/8, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của chị Lê Thị Mỹ D. (39 tuổi, nhân viên thư viện Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, xã Ea Wy).

Thi thể chị D. được phát hiện tại một rẫy cà phê ở khu vực Km92, xã Ea Đrăng, cách trường nơi chị công tác khoảng 20km.

Theo lãnh đạo nhà trường nơi chị D. công tác, sáng 14/8, nhà trường nhận được thông tin về việc phát hiện thi thể chị D. và đang chờ cơ quan chức năng thông báo cụ thể về vụ việc.

Theo vị này, chị D. làm việc tại trường từ năm 2009 đến nay. Trong quá trình làm việc, chị không có biểu hiện bất thường, luôn vui vẻ, hòa đồng với đồng nghiệp. Nhà trường có khu tập thể gồm 4 phòng, chị D. thường ở lại đây để thuận tiện cho công việc.

Theo thông tin ban đầu từ Công an xã Ea Wy, sáng 11/8, mọi người phát hiện khói bốc ra từ phòng chị D. Khi vào kiểm tra, họ không thấy chị D. mà chỉ phát hiện một góc nệm trên giường và một phần tủ quần áo bị cháy. Sau đó, mọi người liên lạc với chị D. nhưng không được.

Trước thông tin trên, Công an xã Ea Wy phát thông báo truy tìm nữ nhân viên thư viện mất tích.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập các thông tin liên quan để làm rõ nguyên nhân tử vong cũng như diễn biến vụ việc.