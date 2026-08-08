Xe đầu kéo chở nhiều ô tô con cháy ngùn ngụt trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Ngày 8/8, trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, đại diện đơn vị vận hành cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho biết, một chiếc xe đầu kéo chở nhiều ô tô vừa bị cháy khi lưu thông trên tuyến.

Theo vị này, vụ cháy đã được dập tắt, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hưng Yên cùng các đơn vị chức năng đang phối hợp thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Sáng cùng ngày, mạng xã hội chia sẻ clip xe đầu kéo chở nhiều ô tô hạng sang bốc cháy ngùn ngụt tại khu vực lối ra trạm dừng nghỉ V23 (hướng đi Hà Nội, đoạn qua tỉnh Hưng Yên).

Theo nhân chứng, khi đang chạy xe trên cao tốc , tài xế phát hiện cháy ở phần đuôi xe liền vội vàng đánh lái vào trạm dừng nghỉ gần đó. Nơi này chỉ cách trạm xăng khoảng 200m.

Nhiều người cùng tài xế dùng vòi nước, bình chữa cháy dập lửa, tuy nhiên ngọn lửa bùng lên nhanh khiến việc khống chế hoả hoạn bất thành.

Thời điểm này, trên thùng xe đang chở khoảng 5 chiếc ô tô con, chủ yếu là thương hiệu Lexus. Lửa nhanh chóng lan vào chiếc ô tô hiệu Lexus.

May mắn, vụ cháy không gây thương vong về người và không ảnh hưởng tới giao thông trên tuyến.