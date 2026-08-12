Mở cửa xe cho khách xuống giữa cao tốc, một phụ nữ ngã tử vong

Ngày 12/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Mạnh Đại để điều tra về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 22h30 ngày 5/6, Vũ Mạnh Đại điều khiển xe khách biển kiểm soát 23H-017.xx lưu thông trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, hướng từ Phú Thọ đi Tuyên Quang.

Khi đến Km15+880, thuộc địa phận thôn Văn Phú, xã Tây Cốc (tỉnh Phú Thọ), tài xế đã thực hiện việc đón, trả khách không đúng nơi quy định, cho hành khách xuống ngay trên đường cao tốc.

Đáng chú ý, thời điểm này, xe chưa dừng, đỗ và chưa bảo đảm điều kiện an toàn nhưng tài xế vẫn mở cửa xe để hành khách xuống.

Trong quá trình xuống xe, chị N.T.N.Q. (SN 1993, trú tại xã Tây Cốc, tỉnh Phú Thọ) bị ngã. Hậu quả, chị Q tử vong.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can Vũ Mạnh Đại để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm.