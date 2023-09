Truyền thông Thụy Điển phát hiện hành vi rửa tiền qua Spotify

Những hoạt động tội phạm xuyên quốc gia càng ngày càng trở nên tinh vi với sự can thiệp của công nghệ.

Kết quả cuộc điều tra do tờ "Svenska Dagbladet" (SvD) của Thụy Điển thực hiện và công bố ngày 5/9 cho thấy, các mạng lưới tội phạm ở nước này đang lợi dụng nền tảng nghe nhạc trực tuyến Spotify để rửa tiền. Theo kết quả cuộc điều tra do SvD thực hiện, các mạng lưới tội phạm trong những năm gần đây đã sử dụng tiền có được từ hoạt động buôn bán ma túy, trộm cướp, lừa đảo, thậm chí giết người thuê để chi trả cho các luồng phát bài hát giả trên Spotify do các nghệ sỹ có quan hệ với các băng nhóm này xuất bản trên nền tảng này.

Sau đó, chúng được Spotify thanh toán do có lượng người nghe cao, và rửa tiền thành công.

SvD cho biết, thông tin trên đã được 4 thành viên các mạng lưới tội phạm khác nhau hoạt động ở Stockholm xác nhận, cũng như từ nguồn giấu tên của cảnh sát điều tra. Cuộc điều tra cũng cho thấy, các băng nhóm đã chuyển "tiền bẩn" thành bitcoin, sau đó dùng tiền kỹ thuật số để thanh toán cho những đối tượng làm tăng lượt nghe trên Spotify, qua đó đảm bảo các bài hát do chúng công bố sẽ đứng đầu bảng xếp hạng lượt nghe.

(Ảnh: Consequence of Sound)

Lượt phát trực tuyến cao hơn dẫn đến khoản thanh toán cao hơn từ Spotify.

Theo SvD, ở Thụy Điển, việc ghi nhận 1 triệu lượt phát sẽ được thanh toán khoảng 40.000-60.000 Kronor (tương đương 3.600 - 5.400 USD).

Nguồn tin cảnh sát điều tra giấu tên cho biết, "Spotify đã trở thành ngân hàng của các băng nhóm tội phạm."

Trong một thông báo với hãng tin AFP, Spotify cho biết, việc xử lý các luồng phát giả trên nền tảng này hiện "là thách thức với toàn ngành và Spotify đang nỗ lực giải quyết vấn đề."

Cũng theo Spotify, "hiện chưa đến 1% tổng số lượt phát trực tuyến trên Spotify được xác định là giả" và những lượt nghe giả này "sẽ nhanh chóng được giảm thiểu đến mức không nhận được thanh toán."

Hiện công ty của Thụy Điển khẳng định chưa được phía cơ quan chức năng liên hệ về những trường hợp liên quan, cũng như không phát hiện "dữ liệu hay bằng chứng xác thực cho thấy nền tảng này bị lợi dụng với quy mô như (SvD) miêu tả".