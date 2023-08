Truy tố hai bảo mẫu sát hại bé trai 17 tháng tuổi ở Hà Nội

Không bằng cấp nhưng vẫn mở lớp trông trẻ

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 2 bị can: Nguyễn Thị An (SN 1993, trú tại tiểu khu Phú Thịnh, thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) và Nguyễn Thị Lành (SN 1992, ở gần nhà An) về tội”Giết người”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành là những người không có bằng cấp chuyên môn về sư phạm. Tháng 11/2022, An và Lành rủ nhau cùng đứng ra mở lớp nhận trông giữ trẻ em để lấy tiền. Cả hai đã thuê nhà tại thôn Vạn Điểm (xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội) để làm địa điểm nhận trông giữ trẻ.

Hai bảo mẫu sau khi bị bắt

Tính từ khi mở lớp đến ngày 1/3/2023, An và Lành đã nhận trông giữ 7 cháu bé.

Giữa tháng 2/2023, do bận đi làm nên chị Phùng Thị T. (sinh năm 1981, trú tại xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội) đã gửi con trai là cháu Phạm Tiến Đ. (sinh ngày 11/9/2021) tại cơ sở trông giữ trẻ của An và Lành.

Hai bảo mẫu thay nhau đánh đập cháu bé

Sáng 23/2, chị T. đưa cháu Đ. đến gửi tại đây. Do cháu Đ. quấy khóc, Lành đã tát và dùng chân đạp vào người cháu Đ. Chiều cùng ngày, chị T. đón con thấy cháy Đ. bị bầm tím thì Lành nói do cháu bé bị ngã vào rổ đồ chơi.

Đến ngày 26/3, do Lành bận việc nên An đã trông các cháu. Thấy cháu Đ. quấy khóc nên An tiếp tục đánh đập, ném cháu Đ. và dùng cốc nước hất vào mặt cháu bé. Sau đó, cháu Đ. đã bị bất tỉnh.

Thấy cháu bé bị ngất, An gọi cho chị T. đến lớp đón cháu. Chị T. đến nơi thì thấy con trai trong tình trạng người lạnh, tay chân cứng, mắt nhắm và quần áo bị ướt. Cháu Đ. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Giám định pháp y kết luận cháu Đ. bị tử vong do chấn thương sọ não nặng.

Sau đó, Công an huyện Thường Tín đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam An và Lành về hành vi "Giết người".