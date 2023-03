Khởi tố 2 bảo mẫu đánh đập trẻ 17 tháng tuổi đến tử vong: "Ác quỷ" đội lốt mẹ hiền

Ngày 5/3, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đã khởi tố bị can Nguyễn Thị An (SN 1993) và Nguyễn Thị Lành (SN 1994, cùng trú tại thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội) để điều tra về vụ việc bé trai P.T.Đ (SN 2021, trú tại xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín) tử vong sau khi cháu được gửi giữ tại cơ sở trông giữ trẻ có hai bảo mẫu này.

Đối tượng Lành tại cơ quan công an

Theo lời khai ban đầu của hai đối tượng, sáng 23/2, An và Lành đưa trẻ vào buồng ngủ thì thấy cháu Đ. chạy ra ngoài cửa khóc. Do bực tức, Lành bế cháu bé lên ném xuống nền nhà trải thảm, An đánh đập vào mặt, bụng, ngực… cháu Đ. Đến chiều cùng ngày, khi gia đình đến đón cháu bé, các đối tượng nói dối cháu bé bị ngã.

Ngày 26/2, cháu Đ. tiếp tục khóc nên bị An dùng chân đạp vào bụng dẫn đến bất tỉnh. Lúc này, An thông báo cho gia đình đến và cùng đưa cháu đi cấp cứu rồi chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Ngày 1/3, cháu Đ. được trả về gia đình và tử vong sau đó. Kết quả pháp y sơ bộ xác định nguyên nhân tử vong của cháu bé là do chấn thương sọ não, chảy máu não, phù não.

Đối tượng An

Tại cơ quan công an, Lành kể trước đây đi làm công nhân cho một công ty sau đó bỏ giữa chừng. Người phụ nữ hiện cũng có 2 con nhỏ, một cháu sinh năm 2019 và cháu còn lại sinh năm 2020.

Năm 2019, Lành xin vào nhà trẻ trên làm thuê với mức lương 2-3 triệu đồng/tháng, tùy vào từng thời điểm có nhiều hay ít trẻ đến gửi.

Cách đây hơn 1 năm, Lành cùng An quản lý nhà trẻ trên. Công việc hằng ngày của Lành là cùng An đón trẻ, đi chợ, chuẩn bị đồ ăn, cho các cháu ăn, ngủ… và hết ngày trả các cháu cho gia đình.

Lành cho biết, cháu Đ. mới đi học được khoảng 10 ngày, không nghịch ngợm, nhưng hay khóc đòi về nhà.

“Đ. hơi chậm hơn các bạn như chưa nói được, vận động đi lại cũng chậm hơn”- Lành nói và cho biết, nếu các cháu có nghịch ngợm thì bản thân chỉ đẩy vào người, chỉ có lần đó em làm như vậy với Đ. vì cháu cứ chạy ra ngoài cửa đứng khóc, em gọi mãi mà cháu không vào… em cũng chỉ muốn cho cháu vào trong thôi.

Em cũng đã nhận thức được hành vi của mình là sai …”- Lành cho biết.

Còn An cho biết, bản thân tốt nghiệp trung cấp một trường sư phạm và cũng được huấn luyện kỹ năng chăm sóc trẻ. Hiện tại ở lớp An và Lành đang trông coi khoảng 10 cháu.

“Trông các cháu cũng có áp lực vì bản thân em có 2 con, cháu lớn 11 tuổi, cháu nhỏ 6 tuổi. Em muốn nói với gia đình nạn nhân thực sự từ trong đáy lòng, em rất xin lỗi họ và cháu Đ… ”- An nói mong được gia đình cháu tha thứ để có thể làm lại cuộc đời….

Nhà trẻ không phép hoạt động nhiều năm?

Ghi nhận của phóng viên tại nhà trẻ trên, đây là căn nhà cấp 4 khá chật hẹp và tối tăm. Bên trong được ngăn chia phòng làm nơi hai cô giáo An và Lành trông giữ trẻ.

Nhà trẻ trên hoạt động trong nhiều năm liền và từng bị cơ quan chức năng địa phương lập biên bản đình chỉ hoạt động vào tháng 11/2022 nhưng vẫn lén lút nhận trông giữ trẻ.

Anh C. trú xã Vạn Điểm (Thường Tín, Hà Nội) kể từng cho 2 con trai gửi ở nhà trẻ trên trong nhiều năm qua. Anh cho biết, trước đây chưa thấy xảy ra việc các cháu bị đánh đập, bạo hành đến thương tích. Bản thân anh C. cũng đã đến cả nhà hai cô giáo An và Lành ở cách đó khoảng 2km.

“Nhà trẻ mở được khoảng 3-4 năm nay, tuy nhiên cách đây khoảng 1 năm thì 2 cô giáo đã làm riêng và điều hành cơ sở này. Gia đình cô giáo An cũng ở luôn tại đây” - anh C. nói.

Đại tá Nguyễn Tiến Tần - Trưởng Công an huyện Thường Tín cho biết, đây là nhóm trẻ tự phát, tự lập không đảm bảo cho lớp học, không có camera giám sát, nhân chứng lại là các cháu bé chưa biết nói. Do đó, hai người trông trẻ có thời gian quanh co chối tội, còn gia đình nạn nhân ban đầu nghĩ rằng do cháu bé bị ngã và không hợp tác thực hiện pháp y tử thi. Tuy nhiên qua những vết thương trên người cháu bé, chúng tôi nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

“Căn cứ vào các vết thương trên vùng mặt, đầu cháu bé, Công an huyện Thường Tín đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội quyết liệt vào cuộc điều tra và làm rõ vụ việc, đưa các đối tượng ra trước pháp luật” - đại tá Tần nói.

Đại tá Tần cho rằng, đây là khe hở trong công tác quản lý Nhà nước liên quan đến các nhóm trẻ, nhà trẻ tự phát, do đó ông mong muốn phụ huynh học sinh có con nhỏ nên gửi các cháu đến các nhà trẻ đủ điều kiện trông giữ và nuôi dạy.