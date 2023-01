Truy lùng đối tượng trộm hơn 100 lượng vàng tại Tiệm vàng Kim Thịnh

Sáng 29/1, chị M.T.P.D, chủ Tiệm vàng Kim Thịnh khi mở cửa hàng phát hiện vàng trong tủ trưng bày bị xáo trộn. Qua kiểm tra, chị D. bị mất số lượng lớn trang sức bằng vàng 18k (ước tính là 88 lượng, trị giá 3,1 tỷ đồng), một số trang sức bằng vàng 24k (ước tính là 25 lượng, trị giá 1,4 tỷ đồng).

Nắm được thông tin vụ việc, Công an Quận 12 đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ nhanh chóng tới hiện trường triển khai các công tác nghiệp vụ. Công an xác định, rạng sáng 29/1, tên trộm đã leo lên cột điện cạnh Tiệm vàng Kim Thịnh để leo vào ban công lầu 1. Sau đó, đối tượng cạy cửa ban công để vào nhà rồi đi xuống tầng trệt lấy vàng. Đến 3 giờ 20 phút cùng ngày, đối tượng tẩu thoát bằng lối đã đột nhập vào nhà.

Trích xuất camera, Công an xác định nghi phạm là nam, có dáng người ốm cao, đội nón kết màu đen, đeo khẩu trang, mặc áo khoác dài tay màu đen, quần jean màu xám, mang dép màu đỏ và đeo balo màu đen. Công an Quận 12 đề nghị ai thấy đối tượng có nhận diện như trên báo ngay cho Công an phường gần nhất hoặc điện thoại cho đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận theo số: 028.8917.474.

Trước đó, vào ngày 17/1, Công an Phường 14 (Quận 6) cũng bắt giữ một đối tượng cướp tiệm vàng. Đối tượng là Nguyễn Văn Tiến (46 tuổi, quê Cà Mau), đi xe máy từ Thủ Đức tới đường đường Tân Hòa Đông (Quận 6). Phát hiện một tiệm vàng chỉ có một phụ nữ đứng bán hàng, Tiến giả vờ vào hỏi mua. Trong lúc yêu cầu người phụ nữ cho xem hàng, Tiến bất ngờ cầm sợi dây chuyền bằng vàng bỏ chạy. Tuy nhiên, đối tượng bị người dân khống chế vào giao cho Công an.

Cơ quan Công an cảnh báo, không chỉ thời điểm trước Tết Nguyên đán, sau Tết cũng là thời điểm tội phạm chiếm đoạt tài sản hoạt động mạnh. Công an khuyến cáo nhân dân nâng cao cảnh giác; đối với các chủ tiệm vàng lắp đặt hệ thống camera, còi báo động,…,gia cố thiết kế tủ kính trưng bày. Các cửa ra vào, cửa sổ, cửa thông gió nên được gia cố bằng sắt hoặc inox chống cạy.