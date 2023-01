Sau ly hôn, “võ sư” đánh vợ tiếp tục bị tố cáo bạo hành con trai

Dư luận và cộng đồng mạng chắc hẳn chưa quên vụ việc nữ nhà báo bị chồng “võ sư” đánh đập, phải nhập viện chỉ sau 2 tháng sinh con xảy ra cuối tháng 8/2019.

Sau gần 4 năm ly hôn, đến ngày 30/1/2023, phóng viên Báo Điện tử VOV nhận được lời cầu cứu của chị V.T.T.L (SN 1992) khi các con chị, cùng các thành viên trong gia đình bị người chồng cũ là Nguyễn Xuân Vinh (SN 1987) hành hung, đe dọa.

Tin nhắn của chị L và chồng cũ Nguyễn Xuân Vinh. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Trở lại vụ việc năm 2019, ngày 28/8, chị L đã rút đơn tố cáo, đồng ý hòa giải và làm thủ tục ly hôn Nguyễn Xuân Vinh. Chị L cho biết, quyết định thời điểm này đưa ra sau khi nhận được cam kết từ phía Nguyễn Xuân Vinh sẽ chấm dứt các lời nói, hành động đe dọa, bạo lực và tạo mọi điều kiện tốt nhất để chị nuôi con. Sau vụ việc, chị L đã chuyển công tác từ một BTV tiếng Anh tại cơ quan báo chí sang làm giáo viên dạy ngoại ngữ.

Một lần nữa gửi lời cầu cứu tới Báo Điện tử VOV, chị L cho biết, khi làm thủ tục ly hôn, Toà án Nhân dân quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã ra quyết định để chị nuôi con gái mới sinh là T.A và người chồng cũ nuôi con trai T.B (hiện 11 tuổi). Tuy nhiên, khoảng thời gian gần 4 năm này, chị L không khỏi dằn vặt, hối hận khi tin lời hứa của chồng cũ là con trai sẽ được chăm sóc tốt nhất.

“Lúc đó, do chịu áp lực từ nhiều phía, lo sợ các con lớn lên sẽ mặc cảm vì thân phận “có bố đi tù”, lo sợ định kiến xã hội ảnh hưởng đến tương lai của con, nên tôi đã không đủ mạnh mẽ để đi đến cùng của vụ việc. Khi đó dù mới chỉ gần 8 tuổi nhưng con trai tôi đã nói “thôi để con về ở với bố, để bố ký đơn, để bố không đánh mẹ và em nữa”…Ngày ngày tôi đều hối hận, dằn vặt bản thân mình vì đã tin vào những lời cam đoan của Nguyễn Xuân Vinh và gia đình nhà nội, khi họ xin một cơ hội cho bố của con tôi làm lại cuộc đời, hứa hẹn rằng sẽ chăm sóc con trai tôi một cách tốt nhất…”, chị L cho biết.

Chị L cho biết thêm, gần 4 năm qua, người chồng cũ Nguyễn Xuân Vinh nhiều lần ngăn cấm không cho con gặp mẹ. Mỗi lần thăm gặp, đón con trai đều là những cuộc chiến và luôn kết thúc trong nước mắt của mẹ và con.

“Sự việc tối 27/12/2022 đã vượt qua giới hạn cuối cùng của tôi - một người mẹ, khi con trai tôi mặc nguyên áo đồng phục trắng, còn đang đeo khăn quàng đỏ, chân không đi tất, chạy xộc vào nhà tôi. Con khóc kể buổi chiều vừa đi học về thì bị bố vứt hết cặp sách xuống nước, đá vào mạng sườn, bắt quỳ ở sân xi măng và đánh, đấm nhiều lần vào đầu... Gia đình nhà nội chứng kiến nhưng không thể ngăn cản. Nguyên nhân là hôm Giáng Sinh con trai tôi xin về với mẹ, anh ta đồng ý, nhưng tối lại nhắn tin cho tôi hẹn gặp. Ngay khi tôi từ chối, anh ta liền nổi giận và trút lên đứa trẻ, bắt con phải về quê ngay, quy chụp con tôi tội nói dối để được đi chơi với mẹ. Mấy hôm sau anh ta về đánh con và đuổi về nhà tôi, từ chối quyền nuôi dưỡng.

Tối đó con không ăn, không ngủ, chỉ luôn nói muốn được sống với mẹ. Nên tôi đã gọi điện cho ông bà nội và các bác để xin phép giữ con ở lại để chăm sóc và được cả gia đình nhà nội ủng hộ”, chị L cho biết.

Cháu T.B điều trị tại BV Nhi T.Ư. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau, chị L nhận được điện thoại từ nhà nội cảnh báo Vinh cùng một nhóm người đang mang theo hung khí truy tìm chị để đòi con. Khi đến nhà chị L ở đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, nhóm người đã ở bên ngoài liên tục chửi bới, đe doạ, bắt hai con theo về.

“Các con ở trong nhà vô cùng hoảng sợ và lo lắng, vừa khóc vừa cầu cứu. Không đón được con, anh ta điên cuồng chửi bới, hăm doạ, sỉ nhục cả gia đình, gây rối trật tự khu vực. Trong suốt mấy ngày qua, Vinh liên tục nhắn tin đe dọa, cử người túc trực canh ở đầu ngõ, tôi vì lo lắng sợ hãi nên phải xin nghỉ làm, hai con không được đi học, may nhờ hàng xóm thông báo tình hình bên ngoài nên tôi trốn được ra để đưa con trai đi khám. Con được điều trị ở Bệnh viện Nhi T.Ư, được chẩn đoán rối loạn hoảng sợ, lo âu kịch phát”, chị L cho biết.

Đến ngày 18/1/2023, Vinh bất ngờ tới nhà chị L bắt con gái T.A lên xe ô tô và uy hiếp, chửi bới, đe dọa bắt con trai T.B về nhưng cậu bé chống cự, nhất quyết không đi. Theo chị L, toàn bộ sự việc xảy ra có sự chứng kiến của nhiều cán bộ Công an 113, Công an phường Phương Liệt. Bé T.A bị Vinh giữ từ 18h30 đến 21h ngày 18/1/2023. Cho đến nay, hai cháu nhỏ vẫn rất sợ hãi mỗi khi nhắc tới bố, ảnh hưởng tâm lý vô cùng nặng nề.

Thông tin từ Tổ dân phố số 7, phường Phương Liệt, sau khi sự việc xảy ra, đại diện công an khu vực, tổ dân phố và hội phụ nữ ngày 27/1/2023 (mùng 6 Tết) đã đến động viên tinh thần chị L. Theo đó, sự việc hai bên giành giật cháu nhỏ trước đó đã được công an phường can thiệp, giải quyết.

Chị L và gia đình đã gửi Đơn tố cáo về hành vi bạo hành trẻ em (xảy ra tại Mê Linh ngày 27/12/2022) tới Công an xã Kim Hoa (huyện Mê Linh, Hà Nội); làm Đơn khởi kiện giành quyền nuôi con, gồm đầy đủ hồ sơ minh chứng tới Tòa án Nhân dân huyện Mê Linh nơi cư trú của Nguyễn Xuân Vinh; Đơn tố cáo về hành vi hành hung xảy ra ngày 28/12/2022 tới Công an phường Phương Liệt, Công an quận Thanh Xuân và Công an thành phố Hà Nội.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc./.