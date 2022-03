Truy bắt kẻ lạ mặt tấn công người đàn ông đang ngủ cùng vợ

Chiều 7/3, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Vũ Thư khẩn trương làm rõ, truy bắt hung thủ gây ra vụ tấn công, cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn huyện Vũ Thư rạng sáng cùng ngày.

Hình anh H. bị kẻ lạ mặt tấn công (ảnh CTV báo Lao Động).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3h30 ngày 7/3 anh N.N.H (44 tuổi, trú thôn Liên Hồng, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư) đang ngủ cùng vợ mình tại nhà riêng thì bị kẻ lạ mặt đột nhập vào phòng, dùng vật cứng tấn công vào vùng đầu, mặt khiến anh H. bất tỉnh lúc đang ngủ say.

Ngay sau khi tấn công anh H. bất tỉnh, kẻ lạ mặt nhanh chóng tẩu thoát. Phát hiện sự việc, vợ anh H. đã vô cùng hoảng sợ, hô hoán gia đình và hàng xóm nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình trong tình trạng chấn thương nặng, mặt mũi bị biến dạng.

Người dân khu vực cùng gia đình nạn nhân đã khẩn trương báo cơ quan công an về vụ việc. Tiếp nhận tin báo, Công an xã Bách Thuận đã lập tức đến bảo vệ hiện trường vụ việc, đồng thời báo cáo Công an huyện Vũ Thư, Công an tỉnh Thái Bình để tiến hành điều tra, xác minh làm rõ theo thẩm quyền.

Khi đến hiện trường, cơ quan công an đã phong tỏa khám nghiệm hiện trường, đồng thời tiến hành khoanh vùng các đối tượng tình nghi, có liên quan để điều tra, truy bắt hung thủ gây án theo quy định pháp luật.