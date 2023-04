'Trường nguyệt tẫn minh' tung ảnh đám cưới của La Vân Hi - Bạch Lộc, netizen nghi ngờ gian lận số liệu để quảng bá phim

Phim cổ trang Trường nguyệt tẫn minh do La Vân Hi - Bạch Lộc đóng chính hiện vẫn đang được phát sóng trên Youku và thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả. Mới đây, ekip sản xuất đã tung bộ ảnh đám cưới cực đẹp của cặp đôi vai chính.

Trong trang phục đỏ bắt mắt, La Vân Hi - Bạch Lộc được khen rất ra dáng mỹ nam - mỹ nữ cổ trang. Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận khán giả bày tỏ sự không hài lòng với La Vân Hi, lý do là anh chàng quá gầy, đồng thời trang điểm còn đậm hơn nữ chính Bạch Lộc. Trong nhiều góc quay, La Vân Hi lộ rõ thân hình "mỏng như tờ giấy", so về sắc vóc, thật khó lòng cạnh tranh với dàn mỹ nam từng đóng phim tiên hiệp nổi đình nổi đám là Đặng Luân, Triệu Hựu Đình, Hồ Ca hay Cao Vỹ Quang.

La Vân Hi tỏng tạo hình tân lang. Ảnh: Youku

Bạch Lộc xinh đẹp với đồ cưới. Ảnh: Youku

La Vân Hi bị chê quá gầy. Ảnh: Youku

Ở 1 diễn biến khác, trên mạng xã hội Weibo đang nổ ra cuộc tranh cãi nảy lửa quanh chủ đề Trường nguyệt tẫn minh có phải là "phim bạo" hay không. Dựa vào số lượt xem, chỉ số nhiệt độ hay Hot Search thì rõ ràng Trường nguyệt tẫn minh đúng là "đã bạo". Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng lại tỏ ra khá bối rối vì chỉ xem phim theo kiểu coi cho vui, không phát sốt đến mức chẳng bỏ qua bất cứ tình tiết nào giống như các siêu phẩm lừng danh Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa hay Hương mật tựa khói sương.

Trong hậu trường thì chụp ảnh vui vẻ thế này. Ảnh: Youku

Nhưng khi quay cảnh đại hôn thì cặp đôi nam nữ chính căng thẳng lắm. Ảnh: Youku

Có người còn thẳng thắn đề cập chuyện ekip sản xuất Trường nguyệt tẫn minh gian lận số liệu để quảng bá phim, thực tế là phim chỉ dừng ở mức hấp dẫn, xem được chứ không "bạo" như fan Bạch Lộc - La Vân Hi lầm tưởng. Mức độ nhận diện và yêu thích mà khán giả dành cho La Vân Hi - Bạch Lộc vẫn còn thấp, nữ chính Bạch Lộc thậm chí còn bị chê diễn tệ, không có hào quang nữ chính bằng các đồng nghiệp như Dương Mịch, Dương Tử hay Địch Lệ Nhiệt Ba.

"Trường nguyệt tẫn minh" bị nghi ngờ làm giả các số liệu để quảng bá phim. Ảnh: Youku

Phim tuy có hấp dẫn nhưng không đến mức "đại bạo" hay nổi đình nổi đám như các phim tiên hiệp trước đó. Ảnh: Youku

Trường nguyệt tẫn minh có nội dung kể về mối tình ngang trái, đẫm nước mắt giữa ma thần Đàm Đài Tẫn - Minh Dạ (La Vân Hi) và Lê Tô Tô - Tang Tửu (Bạch Lộc) - con gái của chưởng giáo Hành Dương tông, một môn phái thuộc chính đạo.

Nhằm ngăn chặn Đàm Đài Tẫn, Lê Tô Tô quay về 500 năm trước, thời điểm anh vẫn chưa trở thành kẻ đáng sợ nhất tam giới. Sau đó, cả hai không ngờ lại yêu nhau. Thế nhưng dĩ nhiên, mối tình này sẽ vướng phải trùng trùng sóng gió.