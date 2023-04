Cảnh quay khiến fan 'Trường nguyệt tẫn minh' kêu gào nhiều nhất lúc này: Bạch Lộc bỏ độc La Vân Hi rồi động phòng

Phim cổ trang Trường nguyệt tẫn minh do Bạch Lộc - La Vân Hi đóng chính hiện vẫn đang phát sóng trên Youku và thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả. Ở tập 14, Minh Dạ (La Vân Hi) và Tang Tửu (Bạch Lộc) có cảnh ân ái gây nóng mắt cho khán giả.

Đáng chú ý là với cảnh động phòng này, Tang Tửu là người chủ động đến phòng của Minh Dạ, sau đó bỏ độc người thương rồi đẩy anh lên giường. Dẫu đang ở trong thế "bị bỏ độc" nhưng Minh Dạ tỏ ra chẳng có gì ngại ngùng. Sau vài giây bị mất thế chủ động, Minh Dạ đã "tấn công" Tang Tửu bằng những nụ hôn bất ngờ.

Tang Tửu đã nhanh tay hạ độc để làm cho Minh Dạ "không còn sức chống cự". Ảnh: Youku

Minh Dạ tỏ ra khá bất ngờ với hành động của Tang Tửu. Ảnh: Youku

Nàng ngay lập tức đòi động phòng. Ảnh: Youku

Chàng chỉ giả vờ thế thôi chứ thực tâm thì rất thích. Ảnh: Youku

Trước khi động phòng, Tang Tửu còn cúi thấp người nói với Minh Dạ rằng chàng còn nợ nàng một thứ rất quan trọng, đó là đêm động phòng hoa chúc. Xem đến đây thì khán giả cứ gọi là quắn quéo hết cả người.

Tuy cảnh động phòng không kéo dài, đến sáng hôm sau, điều mà khán giả thấy trên màn ảnh chỉ là tấm áo rơi dưới chân giường và Minh Dạ nằm ngủ 1 mình nhưng nhiêu đấy cũng đủ làm con dân yêu thích phim Trường nguyệt tẫn minh mở mang tầm mắt.

Cặp đôi trao cho nhau nụ hôn nồng cháy. Ảnh: Youku

Trường nguyệt tẫn minh có nội dung kể về mối tình ngang trái, đẫm nước mắt giữa ma thần Đàm Đài Tẫn - Minh Dạ (La Vân Hi) và Lê Tô Tô - Tang Tửu (Bạch Lộc) - con gái của chưởng giáo Hành Dương tông, một môn phái thuộc chính đạo.

Nhằm ngăn chặn Đàm Đài Tẫn, Lê Tô Tô quay về 500 năm trước, thời điểm anh vẫn chưa trở thành kẻ đáng sợ nhất tam giới. Sau đó, cả hai không ngờ lại yêu nhau. Thế nhưng dĩ nhiên, mối tình này sẽ vướng phải trùng trùng sóng gió.

Bạch Lộc xinh đẹp trong tạo hình Tang Tửu. Ảnh: Youku

Người đẹp đâu có biết rằng chuỗi ngày sắp tới của cô sẽ là dày vò, đau khổ vì Minh Dạ. Ảnh: Youku

Phản ứng mà khán giả dành cho Trường nguyệt tẫn minh đang rất tốt, lượt xem Vân Hợp trong ngày thứ 2 phim lên sóng đạt hơn 50 triệu/ngày. Đối với nền tảng Youku thì con số này là khá cao. Lượt tìm kiếm về Trường nguyệt tẫn minh trên Baidu vượt mốc 790.000, đứng thứ 2 từ đầu năm đến nay.