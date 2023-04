Trường hợp đầu tiên tử vong vì cúm gia cầm H3N8 tại Trung Quốc

Theo WHO, người phụ nữ trên 56 tuổi, ở tỉnh Quảng Đông, Đông Nam Trung Quốc, đã bị ốm từ ngày 22/2, nhập viện ngày 3/3 do viêm phổi nặng và tử vong vào ngày 16/3. Bệnh nhân có nhiều bệnh nền, có tiền sử tiếp xúc với gia cầm sống trước khi khởi phát bệnh và khu vực bệnh nhân sinh sống xuất hiện chim hoang dã. Hiện chưa phát hiện trường hợp nào tiếp xúc gần với ca bệnh bị lây nhiễm hoặc có triệu chứng tại thời điểm báo cáo.

WHO cho biết, mặc dù việc tiếp xúc tại chợ gia cầm sống có thể gây lây nhiễm, nhưng hiện vẫn chưa rõ chính xác nguồn lây và virus này có liên quan như thế nào với các virus cúm gia cầm A (H3N8) khác đang lưu hành ở động vật, đồng thời kêu gọi điều tra thêm ở người và động vật.

H3N8 đã lưu hành từ năm 2002, sau khi lần đầu tiên xuất hiện ở các loài chim nước ở Bắc Mỹ, rồi lây nhiễm cho ngựa, chó và hải cẩu.

Theo WHO, trước đó, đã có 2 người mắc loại cúm này vào tháng 4 và tháng 5/2022, đều ở Trung Quốc nhưng không gây tử vong. Hai trường hợp có thể bị lây nhiễm do tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với gia cầm mắc bệnh. WHO cho rằng "loại virus này dường như không có khả năng lây lan dễ dàng từ người sang người, vì vậy, nguy cơ lây nhiễm giữa người với người ở cấp quốc gia, khu vực và thế giới được coi là thấp".

Tuy nhiên, do đặc điểm thường xuyên biến đổi của các loại virus cúm, WHO đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giám sát toàn cầu để phát hiện những thay đổi về virus, dịch tễ và lâm sàng liên quan đến các virus cúm đang lưu hành có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người (hoặc động vật).

Các trường hợp cúm gia cầm ở người thường là do tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với gia cầm mắc bệnh, hoặc do môi trường ô nhiễm. WHO cho biết các trường hợp mắc cúm động vật có thể gây ra các bệnh từ viêm màng kết hoặc các triệu chứng giống cúm nhẹ đến bệnh hô hấp cấp tính nặng, thậm chí tử vong. Các triệu chứng về đường tiêu hóa hoặc thần kinh đã được ghi nhận nhưng hiếm.