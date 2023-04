Dấu hiệu ở bàn chân cảnh báo gan đang suy yếu

Gan là cơ quan trọng yếu, giúp cơ thể thực hiện nhiều chức năng quan trọng. Gan có nhiệm vụ thải độc, loại bỏ các chất độc hại ra khỏi máu, chuyển hóa thuốc và các hóa chất khác, điều chỉnh lượng đường trong máu bằng cách sản xuất và lưu trữ glucose, sản xuất mật giúp tiêu hóa chất béo và hấp thụ các vitamin tan trong chất béo, điều chỉnh mức cholesterol trong máu. Chính vì thế, khi sức của của lá gan có vấn đề sẽ gây ra nhiều tình trạng sức khỏe khác nhau.

Tuy nhiên, các vấn đề về gan có thể biểu hiện thành triệu chứng hoặc cũng có thể không. Ví dụ, bệnh gan nhiễm mỡ có thể không gây ra bất kỳ triệu chứng đáng chú ý nào trong giai đoạn đầu. Nhưng khi bệnh tiến triển có thể xuất hiện một số triệu chứng toàn thân, trong đó có cả dấu hiệu trên bàn chân. Một số vấn đề sức khỏe khác về gan cũng có biểu hiện trên bàn chân.

Do đó, khi thấy bàn chân có các dấu hiệu này, cần hết sức cẩn trọng bệnh gan.

Sưng và đau

Ảnh: Times of India

Đau bàn chân là một triệu chứng điển hình của bệnh gan. Khi chức năng gan bị ảnh hưởng, các chất lỏng dư thừa và chất độc sẽ tích tụ lại ở chân, dẫn tới phù ngoại vi.

Thêm vào đó, một số bệnh về gan, chẳng hạn như xơ gan, cũng có thể gây ra tình trạng tăng huyết áp tĩnh mạch cửa, lâu dần có thể gây giãn tĩnh mạch ở chân, bàn chân và cuối cùng gây đau.

Ngứa

Ảnh: Times of India

Ngứa bàn chân có thể là triệu chứng của bệnh gan, đặc biệt là xơ gan ứ mật như xơ gan ứ mật nguyên phát (PBC) và viêm đường mật xơ cứng nguyên phát (PSC). Đây là tình trạng xảy ra khi các ống dẫn mật trong gan bị tắc nghẽn hoặc tổn thương làm tích tụ dịch mật trong cơ thể. Sự tích tụ này có thể gây ngứa dữ dội, đặc biệt là ở bàn tay và bàn chân.

Tê hoặc ngứa ran

Ảnh: Times of India

Viêm gan C hoặc viêm gan do rượu có thể dẫn đến các triệu chứng như tê và ngứa ran ở bàn chân.

Trong một số trường hợp, bệnh gan có thể gây ra bệnh thần kinh ngoại biên - một tình trạng các dây thần kinh đi đến các chi bị tổn thương hoặc phá hủy.

Một số triệu chứng khác của bệnh gan

Khi gan bị tổn thương, móng chân cũng có thể có biểu hiện như ngả vàng, thiếu dinh dưỡng và dễ bị gãy. Các triệu chứng này có thể là dấu hiệu của suy gan hoặc xơ gan.

Theo Mayo Clinic, một số triệu chứng phổ biến khác của bệnh gan gồm:

- Vàng da, vàng mắt

- Đau bụng, chướng bụng

- Ngứa da

- Nước tiểu sẫm màu

- Phân nhạt màu

- Thường xuyên mệt mỏi

- Nôn hoặc buồn nôn

Làm thế nào để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh gan?

Các thực phẩm tốt cho gan. (Ảnh: health jade)

Để phòng chống nguy cơ mắc các bệnh về gan, các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên tiêu thụ đồ uống có cồn ở mức độ vừa phải, không hút thuốc lá, có chế độ ăn uống lành mạnh, giữ cân nặng ở mức độ vừa phải, sử dụng thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ và không dùng chung kim tiêm.



Ngoài ra, Mayo Clinic cũng khuyến cáo mọi người nên tiêm phòng vaccine ngừa các loại viêm gan.

(Nguồn: Only My Health, Times of India)