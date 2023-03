Trường hợp đầu tiên tử vong do sốt xuất huyết tại Đồng Nai

Trường hợp này được xác định là bà Đ.T.C, 53 tuổi, ngụ tại xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, là tiểu thương buôn bán rau ngoài chợ.

Trước đó, ngày 17/2, bà C thấy mệt trong người, đau bụng vùng thượng vị nên không đi bán hàng và được người nhà đưa đi khám bệnh tại một phòng khám tư. Tại đây, bà C được chẩn đoán là nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn. Sau đó bà C được đưa về nhà nghỉ ngơi và uống thuốc nhưng không thấy bớt.

Đến ngày 19/2, bệnh tình tiến triển nặng hơn nên bà C được gia đình đưa đi Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh). Tại đây, bà được bác sĩ khám và cho nhập viện với chẩn đoán sốt xuất huyết nặng.

Trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, tình trạng bệnh không thuyên giảm và chuyển biến xấu nên ngày 26/2 gia đình cam kết xin được đưa bà C về nhà. Đến chiều cùng ngày, bà C đã tử vong tại nhà riêng.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ, bà C tử vong do sốt xuất huyết nặng (biến chứng sốc, suy đa tạng), nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm khuẩn, xuất huyết hậu môn và trực tràng, viêm dạ dày không đặc hiệu, bệnh đái tháo đường, tổn thương mụn nước dưới da.

Ngay sau khi ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong do sốt xuất huyết, cán bộ Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ và Trạm Y tế xã Lâm San đã tới nhà bệnh nhân điều tra dịch tễ, xử lý ổ dịch, vệ sinh môi trường, phun hóa chất khu vực xung quanh. Điều tra dịch tễ ban đầu cho thấy, không ghi nhận trường hợp nào mắc sốt xuất huyết xung quanh khu vực nhà bệnh nhân, các dụng cụ chứa nước trong nhà không có lăng quăng.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, từ đầu năm 2023 đến ngày 1/3, toàn tỉnh ghi nhận gần 800 ca mắc sốt xuất huyết, 1 trường hợp tử vong.