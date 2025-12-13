“Trường Học Siêu Sao” tập 7: Lớp học nghề đầu đời mang đến nhiều khoảnh khắc đáng yêu

Tập 7 Trường Học Siêu Sao 2025 tiếp tục mang đến cho khán giả những khoảnh khắc vừa đáng yêu vừa hài hước, khi các học trò nhí lần đầu được trải nghiệm những nghề nghiệp quen thuộc trong đời sống. Không chỉ dừng lại ở tiếng cười, tập phát sóng này còn khéo léo gieo những hạt mầm đầu tiên về ước mơ, kỹ năng sống và tinh thần trách nhiệm cho trẻ nhỏ.

Ở tập này, tám bạn nhỏ được đưa đến một không gian trải nghiệm hoàn toàn mới, nơi các em được hóa thân vào nhiều vai trò như bác sĩ, y tá, đầu bếp, lính cứu hỏa hay nhân viên phục vụ. Dưới sự hướng dẫn của các thầy cô, mỗi lớp học không chỉ là trò chơi mà còn là cơ hội để các bé quan sát, học hỏi và rèn luyện sự phối hợp, bình tĩnh trước tình huống giả định.

Tại lớp bác sĩ do thầy Gin Tuấn Kiệt hướng dẫn, Dừa (Việt Dũng), Sóc và Xệ Xệ được học những kỹ năng sơ cứu cơ bản như kiểm tra phản xạ, ép tim và xử lý tình huống khẩn cấp. Cao trào của lớp học đến từ một tình huống giả định bất ngờ: một người bị ngất xỉu cần cấp cứu, và “bệnh nhân” không ai khác chính là Hoàng Trox – bố của bé Sóc.

Trong khi Dừa cố gắng ghi nhớ quy trình đã học, Xệ Xệ nhập tâm thực hiện khá chuẩn xác, thì Sóc lại có cách xử lý hoàn toàn khác biệt. Thay vì sơ cứu theo đúng bài bản, cậu bé lập tức… cù chân bố để mong bố tỉnh lại, khiến cả lớp học rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Khoảnh khắc này không chỉ mang lại tiếng cười mà còn cho thấy sự hồn nhiên, ngây ngô rất đặc trưng của trẻ nhỏ khi đối diện với những khái niệm còn xa lạ.

Trái ngược với sự náo loạn ở lớp bác sĩ, lớp chăm sóc trẻ sơ sinh do cô Lâm Vỹ Dạ phụ trách lại mang đến nhiều cảm xúc dịu dàng. Ba bé Bún, Sữa và Đu Đủ được hướng dẫn cách bế, tắm và thay đồ cho em bé. Đáng chú ý nhất là bé Bún – cô bé từng khá rụt rè và hay khóc nhè ở những tập trước – nay lại thể hiện sự tập trung và tiến bộ rõ rệt. Dù vẫn còn những khoảnh khắc vụng về, nhưng sự chăm chú và cố gắng của Bún đã khiến khán giả không khỏi xúc động. Trong khi đó, bé Sữa tiếp tục mang đến tiếng cười với những hành động mạnh tay, tinh nghịch, đúng với cá tính năng động của mình.

Ở lớp học nấu ăn, MinHee và Dừa (Gia An) ghi điểm nhờ sự khéo léo và tinh thần hợp tác. Dưới sự hướng dẫn của thầy Thanh Duy và cô Hoàng Yến Chibi, hai bé cùng nhau thực hiện món burger bò. MinHee tỉ mỉ trong từng công đoạn với mong muốn làm món ăn mang về tặng bố, còn Dừa dù ban đầu lúng túng nhưng vẫn kiên trì hoàn thành chiếc bánh dành cho mẹ. Sự phối hợp ăn ý của hai bé khiến các thầy cô không giấu được sự bất ngờ.

Bên cạnh đó, lớp lính cứu hỏa mang đến một thử thách đòi hỏi sự dũng cảm và bình tĩnh. Trong khi một số bé thể hiện rất tốt khả năng phối hợp và xử lý tình huống, MinHee lại tỏ ra lo lắng, sợ hãi trước thử thách này dù đã được động viên. Khoảnh khắc ấy cho thấy thế giới nội tâm phức tạp của trẻ nhỏ và nhắc người lớn rằng, không phải lúc nào các em cũng sẵn sàng đối diện với mọi trải nghiệm.

Tập 7 Trường Học Siêu Sao khép lại bằng những khoảnh khắc vừa vui nhộn vừa giàu cảm xúc, nơi mỗi trải nghiệm nhỏ đều góp phần nuôi dưỡng ước mơ, sự tự tin và bản lĩnh cho các học trò nhí trên hành trình trưởng thành.



