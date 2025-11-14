Tập 3 “Trường Học Siêu Sao”: Lâm Vỹ Dạ làm học trò bật khóc, MinHee trở lại đầy đáng yêu

“Trường Học Siêu Sao” do Viettel Media sản xuất tiếp tục tạo hiệu ứng mạnh mẽ sau hai tập mở màn. Tập 3 mang đến nhiều khoảnh khắc vừa hài hước vừa xúc động khi các bé đối mặt với những tình huống mới, đòi hỏi tinh thần tự lập, sự bình tĩnh và cả khả năng sẻ chia trong môi trường học tập vừa vui nhộn vừa đầy bất ngờ.

Mở đầu tập, giờ ăn tối trở thành thử thách nhẹ khi lớp trưởng Sữa tiếp tục chứng minh tác phong gọn gàng, biết nhắc bạn dọn ghế và ăn ngoan. Cặp song sinh của Khắc Việt cũng nhận được lời khen nhờ tính tự giác. Trong khi đó, MinHee – cô bé nói tiếng Anh lưu loát – vẫn giữ thói quen ăn chậm và cần thầy Hải Đăng Doo hỗ trợ. Dưới sự động viên nhẹ nhàng, MinHee dần tiến bộ và hoàn thành bữa tối nhanh hơn bình thường.

Đến giờ ngủ, lớp học tiếp tục “dậy sóng”. Khi Lâm Vỹ Dạ phấn khích hét lớn trước căn phòng trang trí siêu đáng yêu, hành động vô tình này khiến bé Bún bật khóc nức nở và kiên quyết không hợp tác. Ê-kíp phải bố trí cho Bún ngủ phòng khác để bé bình tĩnh lại. Trong lúc đó, cô Dạ hát ru bằng chất giọng khiến các bé vừa buồn ngủ vừa… “hoang mang”, còn thầy Đăng và thầy Gin kể chuyện Cô Bé Quàng Khăn Đỏ nhưng thỉnh thoảng lại quên thoại, tạo nên những tràng cười khó đỡ.

Sáng hôm sau, lớp Yoga Kid với loạt động tác mang tên “Chó đón mặt trời”, “Cầu vồng sau mưa”, “Nóc nhà hạnh phúc”… trở thành điểm nhấn thú vị. Sữa tiếp tục ghi điểm khi thực hiện động tác cực chuẩn, Xệ Xệ giữ thăng bằng 16 giây với vẻ mặt “lạnh như băng”, trong khi Dừa lớn nhiệt tình đến mức động tác “nóc nhà” lại thành… châu chấu đá xe. Riêng MinHee lại bất hợp tác, ngồi im với gương mặt khó chịu. Các thầy cô áp dụng nguyên tắc “tảng lờ” – để bé tự xử lý cảm xúc – và đến cuối buổi, với sự hỗ trợ của Gin Tuấn Kiệt, MinHee đã chịu thực hiện động tác cuối cùng, khép lại giờ học bằng một nụ cười.

Phân đoạn tạo viral mạnh nhất tập 3 thuộc về chuyến đi siêu thị của Dừa nhỏ, MinHee, Sóc và Sữa cùng thầy Gin – cô Dạ. Vừa nghe chia đội, MinHee và Sóc ôm nhau chặt không rời, trong khi Dừa vẫn “một mình một thế giới”. Các bé hào hứng làm nhiệm vụ “mua đồ liên hoan” cho cả lớp, thể hiện sự năng động và khả năng ghi nhớ rất đáng yêu.

Chương trình còn “gài” thử thách khi để cô Lâm Vỹ Dạ… mất tích. Các bé mô tả cô bằng những đặc điểm chân thật đến mức khán giả bật cười: “Cô tóc dài, gầy, mũi tẹt!”. Đến quầy thanh toán, cô Dạ bất ngờ nói không đủ tiền. Dừa lập tức hy sinh bỏ lại đồ của mình để nhóm đủ tiền mua chung. Sóc thì nhanh nhảu: “Gọi bố mẹ là có tiền!”, còn MinHee tỉnh bơ: “Bố không có 70 nghìn đâu!”. Khoảnh khắc MinHee tự tin nói tiếng Anh với “thu ngân người Tây” cũng lập tức trở thành best-cut viral từ tập 3.

Khép lại tập, dù mỗi bé có cá tính khác nhau – nghịch ngợm, nhút nhát, bướng bỉnh hay lanh lợi – nhưng khi đứng trước tình huống cần đồng lòng, tất cả đều chọn cách sẻ chia. Đây chính là “cầu vồng sau mưa” mà chương trình muốn truyền tải: sự trưởng thành của trẻ em không đến từ bài học khô cứng, mà từ những trải nghiệm giản dị và thực tế nhất.

“Trường Học Siêu Sao 2025” phát sóng Thứ 5 hàng tuần lúc 21h10 trên HTV7; 21h30 trên YouTube; 10h15 Thứ 7 trên QPVN và 13h Chủ nhật trên SCTV6 & HTV.