Lâm Vỹ Dạ – Gin Tuấn Kiệt vào cuộc “giải quyết mâu thuẫn”, Thanh Duy debut gây bão trong “Trường Học Siêu Sao” tập 4

Nếu những tập trước, Lâm Vỹ Dạ nhiều lần “tủi thân” vì chưa chiếm trọn thiện cảm của các học trò cá tính như Bún (Gia Hân) hay MinHee (Minh Hy) thì sang tập 4, tình thế đã đảo chiều. Không chỉ được MinHee mở lòng trò chuyện, cô Dạ còn trở thành điểm tựa quen thuộc của nhiều bé, giúp không khí lớp học dịu dàng hơn thấy rõ.

Trong khi đó, “Trường Học Siêu Sao” tập 4 còn đánh dấu sự xuất hiện của Thanh Duy trong vai thầy giáo thực tập – phụ trách bộ môn Tiếng Anh cùng các hoạt động Văn – Thể – Mỹ. Ngay màn ra mắt, anh khiến cả lớp vỡ òa khi diện mascot Thỏ Hồng dễ thương, được học trò ùa đến ôm chặt từ mọi phía. Một màn “lấy lòng học sinh” đầy chiến thuật, đối lập hoàn toàn với tiết mục Tấm Cám từng khiến cô Dạ, Gin Tuấn Kiệt và Hải Đăng Doo “mất điểm nhẹ”.

Tuy nhiên, ngay khi thầy Thanh Duy tháo mũ mascot, sự đáng yêu vụt biến mất, thay bằng hình ảnh “chú thầy lạ” khiến các bé lập tức dè chừng. Nhiều bé nép vào nhau, tìm thầy cô quen thuộc. Chỉ duy nhất bé Sóc đủ dạn dĩ đứng lại tương tác khi thầy tự giới thiệu bằng tiếng Anh. Khoảnh khắc này báo hiệu hành trình hòa nhập đầy thử thách phía trước của Thanh Duy.

Ở một diễn biến quan trọng, Lâm Vỹ Dạ và Gin Tuấn Kiệt tiếp tục chứng minh sự tinh tế trong xử lý tình huống với trẻ nhỏ. Trong giờ ăn sáng, hai thầy cô phát hiện Xệ Xệ (Em bé Chất) đang khóc vì bị bạn Dừa (Việt Dũng) vô tình làm đau. Thay vì trách mắng, cả hai nhẹ nhàng xoa dịu, giúp Xệ Xệ bình tĩnh, đồng thời giúp Dừa hiểu cảm xúc của bạn.

“Mình quên nó đi, mình càng khóc hoài thì nó càng đau ấy” – cô Dạ dỗ dành lớp trưởng.

Khi cảm xúc hai bé vẫn còn căng, cô Dạ và Gin chủ động chuyển hướng, dẫn các con sang một hoạt động khác vui vẻ hơn. Cô Dạ thậm chí còn khéo yêu cầu Dừa giúp Xệ Xệ cất ghế, tạo cơ hội để hai bạn “hàn gắn” nhẹ nhàng.

“Trẻ con mà, nhiều khi giỡn bạn này sẽ làm đau bạn kia. Mình chỉ biết tìm cách dỗ dành để các bé quên đi.” – Gin Tuấn Kiệt chia sẻ.

Nhờ cách xử lý đúng tâm lý, không khí lớp học nhanh chóng trở lại vui vẻ. Chỉ ít phút sau, Xệ Xệ và Dừa đã cùng nhau hợp sức trong phần chơi “chiến đấu với chó sói” ở nhà thể chất, như chưa từng có mâu thuẫn.

Cũng tại khu thể chất, thầy thực tập Thanh Duy tiếp tục trải nghiệm cảm giác “thương mà buồn cười” khi chứng kiến sự gan lì, mạnh dạn và… không khoan nhượng của dàn học sinh nhí khi đối đầu với Sói Xám do ekip đóng giả. Kết quả: thầy chỉ biết cười trừ và méo mặt.

“8 bé ở đây cá tính bằng 80 bé ở ngoài” – Lâm Vỹ Dạ hài hước ví von.

Sang ngày học thứ hai, các bé của “Trường Học Siêu Sao” cũng cho thấy sự tiến bộ đáng kể: tự lập hơn trong giờ ăn, biết bảo vệ bản thân trước “cám dỗ” đồ ăn vặt của Sói, chủ động gắn kết và giúp đỡ bạn bè. Một số cá tính nổi bật lên rõ nét: Sữa – vẻ ngoài búp bê nhưng mạnh mẽ; Đu Đủ – dễ thương, ngoan ngoãn, tự giác; MinHee – ngày càng cởi mở hơn, thậm chí quấn quít với cô Dạ.

Tập 4 vì vậy vừa mang lại tiếng cười, vừa mở ra nhiều thử thách mới cho các thầy cô, đặc biệt là thầy thực tập Thanh Duy – người đang trên hành trình “chiếm sóng” trong lòng học trò nhí.