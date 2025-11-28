Tập 5 “Trường Học Siêu Sao”: Giờ học náo nhiệt, khoảnh khắc nghẹn ngào và lời chia tay thầy Hải Đăng Doo

Tập 5 “Trường Học Siêu Sao” tiếp tục đưa khán giả “dự giờ” những tiết học đầy màu sắc do các thầy cô giáo thực tập Lâm Vỹ Dạ, Thanh Duy, Gin Tuấn Kiệt và Hải Đăng Doo trực tiếp đứng lớp. Từ tiết học thanh nhạc với phần thi biểu diễn của tám bạn nhỏ đến lớp dinh dưỡng với những màn trổ tài khéo léo của con trai Khắc Việt, tập phát sóng lần này vừa náo nhiệt, vừa ấm áp và đọng lại nhiều khoảnh khắc xúc động.

Không khí mở đầu tiết học thanh nhạc vừa sôi động vừa… hỗn loạn theo cách đáng yêu rất riêng của “Trường Học Siêu Sao”. 4 thầy cô Lâm Vỹ Dạ – Thanh Duy – Gin Tuấn Kiệt – Hải Đăng Doo cùng nhau hợp xướng khiến các bé thích thú reo hò.

Một số bạn nhỏ thể hiện sự tập trung hiếm thấy, đặc biệt là bé Bún (Gia Hân) và Dừa (Gia An) – cặp song sinh nhà Khắc Việt. Hai bé chăm chú theo dõi và xung phong thực hành theo yêu cầu của thầy cô. Trái lại, MinHee, Sóc và Sữa lại tỏ ra… chẳng mấy hào hứng.

Để các con trải nghiệm tốt hơn, các thầy cô chia lớp thành hai nhóm để luyện tập hai tiết mục văn nghệ. Nhưng cũng từ đây, vô số tình huống tréo ngoe xuất hiện: MinHee và Sữa chạy vòng quanh lớp, Bún và Dừa thì ngồi chơi đồ hàng, còn thầy Đăng thì bị học trò ném bông không ngừng.

Sau nhiều lần mềm mỏng bất thành, Lâm Vỹ Dạ quyết định trò chuyện riêng với từng bé. Cách cô nhắc nhở bé Sữa về vai trò lớp trưởng khiến cô bé lập tức “bừng tỉnh” và hợp tác ngay. Hải Đăng Doo cũng nhẹ nhàng ôm MinHee vào lòng thủ thỉ, giúp bé bình tĩnh và tập trung trở lại.

Nhờ sự kiên nhẫn linh hoạt, tiết mục chung của lớp diễn ra trọn vẹn hơn mong đợi. Hai thầy cô “thở phào nhẹ nhõm”, còn khán giả thì dành lời khen cho tinh thần 200% mà Lâm Vỹ Dạ và Hải Đăng Doo đã bỏ ra.

Trong khi đó, lớp của Gin Tuấn Kiệt – Thanh Duy lại hoạt động cực kỳ nề nếp. Hai thầy sáng tạo hẳn một vở nhạc kịch “diều hâu chiến đấu với gà cha bảo vệ gia đình”, khiến các bé cười thích thú và hào hứng tham gia.

Tiết học dinh dưỡng mang đến không khí nhẹ nhàng nhưng không kém phần đáng yêu. Các bé được hướng dẫn thực hiện món cơm cuộn, từ trải rong biển, thêm cơm đến cuộn và trang trí. Dừa – con trai Khắc Việt bất ngờ tỏa sáng với màn cuộn cơm cực khéo, khiến thầy cô không ngớt lời trầm trồ.

Khoảnh khắc các bạn nhỏ khoe thành phẩm của mình cho thấy tiết học đã thực sự thành công, vừa tạo trải nghiệm thú vị vừa giúp các thầy cô quan sát rõ hơn sở thích và khả năng của từng bé.

Điểm lắng động nhất tập 5 chính là giây phút thầy Hải Đăng Doo nói lời tạm biệt chương trình. Chỉ vỏn vẹn hai ngày đứng lớp nhưng anh đã trở thành người thầy – người bạn mà các bé yêu thương, tin tưởng.

Bản thân Hải Đăng Doo nghẹn ngào tâm sự: “Những khoảnh khắc này quý giá đến mức nếu không có chương trình, có lẽ đến khi tôi có gia đình mới được trải nghiệm. Khi các bé tranh nhau ngồi vào lòng mình, tôi hiểu đó là sự tin tưởng thật sự.”

Khoảnh khắc cả lớp níu tay không muốn thầy rời đi đã trở thành “món quà quý giá” của tập 5 – khép lại một hành trình ấm áp và đong đầy cảm xúc.

Tập 5 khép lại và chương trình hé lộ gương mặt khách mời tiếp theo, Hoàng Yến Chibi, hứa hẹn mang đến giọng hát ngọt ngào, năng lượng tươi sáng và khả năng tương tác tự nhiên với trẻ nhỏ.