Sau thời gian lui về chăm sóc gia đình, Hằng BingBoong tái xuất với dự án âm nhạc mới

Với gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Hằng BingBoong là cái tên quen thuộc với khán giả qua loạt bản hit như Thu Cuối , Nói Em Nghe Về Cô Ấy , Rời … Sau một thời gian lui về hậu trường để vun vén tổ ấm, năm 2024 đánh dấu thời điểm nữ ca sĩ dần quay trở lại đường đua âm nhạc bằng ca khúc tự sự Đứa Bé Nó Hỏi – một bản ballad mang màu sắc khác biệt so với hình ảnh trước đây.

Tiếp nối hành trình đó, ngày 12/12/2025, Hằng BingBoong chính thức giới thiệu EP mới mang tên Kèo Thơm . Dự án do 88 Music Entertainment đầu tư sản xuất và phát hành, gồm 5 track, trong đó có 3 ca khúc hoàn toàn mới là Kèo Thơm , Mở Bát , Buondaqua . Ngoài ra, bản hit Thích Hay Là Yêu Còn Chưa Biết – sáng tác của Đạt G – cũng được làm mới với phần sản xuất của producer Nhật Nguyễn.

Đáng chú ý, trong lần trở lại này, Hằng BingBoong đã quy tụ một ê-kíp sản xuất toàn những gương mặt nam quen thuộc của V-pop. Từ những người bạn đồng hành lâu năm như JustaTee, Hoàng Tôn, đến các cộng sự hiện tại như Đạt G, cùng các nghệ sĩ trẻ như 2pillz, rapper KayC, producer Nhật Nguyễn và đặc biệt là Zoshy – tác giả sáng tác ca khúc chủ đề Kèo Thơm . Sự kết hợp này tạo nên một diện mạo mới cho âm nhạc của Hằng BingBoong, vừa giữ được bản sắc R&B quen thuộc, vừa mang hơi thở hiện đại, trẻ trung hơn.

Trong EP Kèo Thơm , nữ ca sĩ không ngại thử nghiệm nhiều màu sắc âm nhạc và cách xử lý giọng hát khác nhau. Mở Bát – một sáng tác khác của Zoshy – gây bất ngờ khi mang tinh thần tươi sáng, dí dỏm nhưng lại ẩn chứa thông điệp mạnh mẽ của người phụ nữ dám khép lại một mối quan hệ cũ để mở ra hành trình mới. Đây được xem như lời tuyên bố rằng trái tim của Hằng BingBoong đã sẵn sàng mỉm cười trở lại.

Trong khi đó, Buondaqua tiếp tục khai thác những tâm sự của một người phụ nữ đã đi qua tổn thương, học cách buông bỏ nỗi buồn và đón nhận năng lượng tích cực. Ca khúc thể hiện rõ tinh thần chữa lành xuyên suốt EP, nơi cảm xúc không còn bị níu giữ bởi quá khứ.

Riêng ca khúc chủ đề Kèo Thơm được xem là nỗ lực trẻ hóa cả âm nhạc lẫn hình ảnh của Hằng BingBoong. Với sự tham gia sản xuất của JustaTee, ca khúc khoác lên mình màu sắc hiện đại, kết hợp giữa piano, saxophone và các yếu tố điện tử, tạo nên một bản phối dày dặn, giàu năng lượng. Nội dung bài hát thể hiện hình ảnh người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ nhưng vẫn tin tưởng vào tình yêu và sẵn sàng đón nhận hạnh phúc nếu “kèo” đủ tốt.

Bên cạnh đó, phiên bản làm mới của Thích Hay Là Yêu Còn Chưa Biết được xem như món quà đặc biệt dành cho người hâm mộ, khi một sáng tác quen thuộc của Đạt G từng được thể hiện thành công bởi Lona nay được khoác lên diện mạo mới qua giọng hát Hằng BingBoong.

Đáng chú ý, Buondaqua còn có thêm phiên bản kết hợp cùng rapper KayC – nghệ sĩ trẻ đến từ tổ đội Young Flames. Phiên bản này mang đậm màu sắc Gen Z, với chất melodic rap trẻ trung, tạo nên sự giao thoa thú vị giữa tinh thần underground và mainstream.

Sau quãng thời gian dài dành ưu tiên cho gia đình, EP Kèo Thơm được xem là màn comeback đúng nghĩa của Hằng BingBoong. Dự án gồm 5 track cùng MV cho ca khúc chủ đề là thành quả mà nữ ca sĩ và ê-kíp đã chuẩn bị trong suốt một năm qua. EP sẽ chính thức phát hành vào lúc 20h ngày 12/12/2025, đánh dấu sự trở lại đầy năng lượng của Hằng BingBoong trên đường đua âm nhạc.