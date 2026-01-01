Tết Dương lịch, 12 con giáp ăn ngay những món này để “giữ vía” tài lộc đầu năm

Tết Dương lịch được xem là mốc mở đầu cho một chu kỳ mới. Dù không long trọng như Tết Âm, nhưng trong quan niệm phong thủy đời sống, những gì diễn ra trong bữa ăn đầu năm rất dễ tạo "vía" cho cả tháng sau đó. Người xưa tin rằng ăn uống thuận thì khí thuận, còn khoa học gọi đơn giản là ăn đúng cách giúp tâm lý ổn định, từ đó kéo theo những quyết định tỉnh táo hơn về tiền bạc.

Vì vậy, mâm ăn Tết Dương lịch không chỉ cần ngon, mà còn nên chọn món phù hợp ngũ hành và tính cách con giáp, để tránh trạng thái "ăn vui lúc đầu, mệt và hao sau đó".

Với nhóm con giáp thuộc Hỏa và Kim như Tỵ, Ngọ, Dậu, Thân, các món quá cay nóng, nhiều dầu mỡ như lẩu cay, nướng sốt đậm, gà rán rất dễ khiến bữa ăn bị "vượng Hỏa". Ăn lúc đầu thì đã miệng, nhưng sau đó thường sinh cảm giác bốc đồng, dễ chi tiêu theo hứng. Thay vào đó, những món kho mặn ngọt vừa phải như cá kho tộ, gà kho gừng, sườn kho trứng giúp hạ bớt tính nóng, tạo cảm giác chắc bụng và ổn định hơn cho đầu năm.

Ảnh minh họa (Nguồn: bangaivaobep)

Nhóm con giáp thiên Mộc và Thủy như Dần, Mão, Hợi, Tý lại hợp với các món có tính mềm, ấm và dễ tiêu. Trong bữa Tết Dương lịch, nếu ăn quá nhiều món khô, chiên giòn, rất dễ sinh cảm giác "ăn mà không vào", dẫn đến ăn thêm, gọi thêm. Các món như canh rong biển, canh bí đỏ, canh cải nấu thịt, hay tôm hấp, mực hấp gừng được xem là vừa hợp phong thủy, vừa giúp bữa ăn kết thúc gọn gàng, không kéo theo thói quen tiêu tiền lan man.

Riêng nhóm con giáp thuộc Thổ như Sửu, Thìn, Mùi, Tuất thường hợp với các món mang tính "giữ nền". Thịt kho trứng, đậu hũ kho nấm, cá kho nghệ là những món được cho là giúp giữ khí trong nhà, tránh cảm giác thiếu trước hụt sau. Thực tế, đây cũng là các món no lâu, dễ ăn, không kích thích ăn vặt sau bữa chính.

Ảnh minh họa

Trong phong thủy bếp núc, canh nóng được xem là yếu tố điều hòa khí. Một mâm ăn Tết Dương lịch có nhiều món khô, nướng, chiên nhưng thiếu canh dễ tạo cảm giác nặng nề. Canh không cần cầu kỳ, chỉ cần canh rau ngót, canh cải, canh rong biển cũng đủ để cân bằng mâm ăn, giúp khí không bị tán, tâm không bị rối.

Người làm việc gì cũng vậy, khi tâm không rối, việc dễ trôi hơn. Đây là điều phong thủy gọi là thuận khí, còn khoa học gọi là trạng thái tâm lý tích cực. Một mâm ăn đầu năm chọn đúng món, hợp thể trạng và con giáp, không chỉ giúp ăn ngon mà còn tránh được cảm giác "mở tay quá đà" trong chi tiêu những ngày sau đó.

Tết Dương lịch không phải để kiêng kỵ, mà là để chọn cho khéo. Chọn món hợp vía, hợp khí, hợp con giáp, để bữa ăn đầu năm không chỉ ngon miệng mà còn nhẹ đầu, nhẹ ví.