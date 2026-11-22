Tôi vốn là người khá tự tin về ngoại hình, đặc biệt là vóc dáng của mình. Vì vậy, tôi thích mặc những bộ đồ ôm sát, váy ngắn hoặc những kiểu trang phục có chút quyến rũ. Tôi không nghĩ đó là điều gì quá đáng, bởi ăn mặc đẹp cũng là cách tôi thể hiện cá tính và sự yêu thích bản thân. Trước khi quen Khoa, tôi vẫn thường xuyên mặc như vậy khi đi chơi, gặp gỡ bạn bè hay thậm chí đi cà phê cuối tuần. Khoa cũng biết rõ điều đó. Thậm chí, tôi còn nhớ những lần anh chủ động bắt chuyện, làm quen và theo đuổi tôi, anh từng khen tôi có gu ăn mặc đẹp, biết chăm chút ngoại hình.

Thế nhưng, từ ngày chính thức trở thành người yêu, Khoa lại có thái độ hoàn toàn khác. Anh bắt đầu góp ý về quần áo tôi mặc, ban đầu chỉ là những câu như váy này hơi ngắn, áo kia hơi bó. Sau đó, anh thẳng thắn nói không muốn tôi mặc những bộ đồ quá hở hang khi ra ngoài. Lý do của Khoa là anh không thích bạn gái mình bị những người đàn ông khác nhìn ngắm, nhất là khi tôi có vóc dáng đẹp.

Tôi thực sự không hiểu nổi suy nghĩ ấy. Tôi mặc đẹp vì tôi thích, chứ đâu phải để thu hút sự chú ý của bất kỳ ai. Hơn nữa, tôi vẫn cư xử đúng mực, không có chuyện ăn mặc quyến rũ đồng nghĩa với việc thiếu nghiêm túc trong tình cảm. Tôi thấy Khoa đang đánh đồng cách ăn mặc với phẩm chất của một người phụ nữ.

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Có lần, tôi mặc một chiếc váy ngắn đi ăn tối cùng Khoa. Anh không nói gì suốt buổi, nhưng khi về lại tỏ thái độ khó chịu, cho rằng tôi cố tình khiến người khác chú ý. Tôi bực mình nói thẳng rằng nếu anh không thích một cô gái có phong cách như tôi thì ngay từ đầu đừng theo đuổi. Tôi không có ý định thay đổi bản thân chỉ để đáp ứng sự ghen tuông vô lý của người yêu. Nếu không chấp nhận được thì chúng tôi có thể chia tay.

Khoa không chia tay, thậm chí sau đó vẫn quan tâm, chiều chuộng tôi như bình thường. Nhưng thỉnh thoảng anh lại buông những câu đại loại như gái ngoan chẳng ai ăn mặc hở hang như thế, phụ nữ có người yêu rồi thì nên biết giữ mình. Những lời ấy khiến tôi rất khó chịu, bởi nghe chẳng khác nào anh đang ngầm đánh giá tôi không phải người con gái tử tế.

Tôi biết Khoa yêu mình và có thể anh chỉ muốn giữ tôi cho riêng mình. Nhưng tình yêu chẳng lẽ đồng nghĩa với việc một người có quyền quyết định người kia được mặc gì, xuất hiện như thế nào? Tôi không muốn mỗi lần chọn một chiếc váy mình yêu thích lại phải cân nhắc xem người yêu có vừa lòng hay không? Điều khiến tôi băn khoăn là nếu ngay cả chuyện ăn mặc còn không thể tôn trọng lựa chọn của nhau, liệu sau này khi có những bất đồng lớn hơn, Khoa sẽ còn muốn kiểm soát tôi đến mức nào?