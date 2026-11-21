Chia tay là chuyện của hai người, nhưng không phải ai cũng đủ bình tĩnh để chấp nhận một mối quan hệ đã kết thúc. Có người khóc lóc, níu kéo, có người liên tục nhắn tin, gọi điện. Nhưng cũng có những trường hợp biến nỗi đau thất tình thành hành vi gây áp lực, đe dọa và xâm phạm cuộc sống của người cũ. Khi ấy, điều đáng quan tâm không còn là ai yêu nhiều hơn, mà là người trong cuộc có đang được an toàn hay không.

Một cô gái mới đây chia sẻ câu chuyện khiến nhiều người chú ý. Cô viết: "Dáng vẻ của đàn ông thất bại là gì, là 2-3h sáng tới nhà người yêu cũ bấm chuông liên tục, uống bia rồi nôn và trát đầy tường và sàn nhà người khác, làm bày bừa hết lối đi, đuổi thế nào cũng không chịu về. Em cũng đã nói em hết tình cảm rồi mà anh không chịu, vẫn cố qua phá rồi lăn lóc, đập đầu vào tường đòi gặp em. Trông anh không khác gì một kẻ thất bại, van xin tình cảm của người khác".

Khi níu kéo biến thành quấy rối và đe dọa

Đây không phải tình huống cá biệt. Năm 2022, từng có câu chuyện một cô gái chia tay bạn trai sau gần 4 năm yêu nhau vì không chịu nổi tính gia trưởng. Sau nhiều lần níu kéo bất thành, người đàn ông đã lợi dụng lúc cô về quê để lẻn vào phòng trọ, đổ mắm tôm khắp phòng, tường và giường ngủ. Đoạn video về căn phòng bị phá hoại sau đó lan truyền mạnh trên mạng xã hội, thu hút hơn 3,7 triệu lượt xem.

Một trường hợp khác được là cô gái có người yêu cũ tự rạch tay, đứng đợi trước cửa nhà suốt đêm để gây sức ép sau chia tay. Ba năm sau, dù người đàn ông đã không còn xuất hiện, cô vẫn bị ám ảnh mỗi khi nhớ lại sự việc.

Điểm chung của những câu chuyện này là người bị từ chối không chấp nhận ranh giới của đối phương. Họ có thể sử dụng sự thương hại, cảm giác tội lỗi, hành vi tự làm đau bản thân hoặc phá hoại tài sản để buộc người cũ phải chú ý, gặp mặt hay quay lại.

Cần phân biệt rằng đau khổ sau chia tay là cảm xúc bình thường, còn đe dọa, theo dõi, phá hoại và ép buộc người khác là những hành vi không thể được bao biện bằng tình yêu. Một người có quyền buồn, có quyền tiếc nuối, nhưng không có quyền biến nỗi đau của mình thành nỗi sợ hãi của người khác.

Các cô gái nên làm gì khi gặp người yêu cũ không chịu buông?

Điều đầu tiên là đừng tự đặt mình vào vị trí phải chịu trách nhiệm cho cảm xúc và hành vi của người cũ. Nếu đã quyết định chia tay, bạn không cần tiếp tục gặp mặt, giải thích hàng chục lần hay quay lại chỉ vì đối phương khóc lóc, dọa tự tử hoặc tự làm đau bản thân. Nếu họ có dấu hiệu tự hại, hãy thông báo cho người thân của họ hoặc lực lượng hỗ trợ khẩn cấp. Bạn có thể quan tâm đến sự an toàn của họ mà không phải đánh đổi quyền được rời khỏi mối quan hệ.

Thứ hai, hãy thiết lập ranh giới một cách rõ ràng. Có thể gửi một tin nhắn ngắn xác nhận rằng mối quan hệ đã kết thúc, không đồng ý gặp riêng và yêu cầu người đó ngừng liên lạc, tìm đến nhà hoặc nơi làm việc. Sau đó, không nên tiếp tục tranh cãi qua tin nhắn hay đáp trả bằng những lời thách thức, khiêu khích. Việc chặn liên lạc có thể hữu ích, nhưng cần lưu lại bằng chứng trước khi thực hiện.

Thứ ba, nếu người cũ đã có hành vi đe dọa hoặc tìm đến nhà gây rối, đừng xử lý một mình. Hãy báo cho người thân, bạn bè, hàng xóm hoặc ban quản lý nơi ở biết tình hình. Lưu lại tin nhắn, cuộc gọi, hình ảnh camera, video và ghi nhận thời gian xảy ra sự việc. Nếu họ xuất hiện trước cửa, có dấu hiệu đập phá, đe dọa hoặc cố xâm nhập, hãy tránh đối đầu trực tiếp, di chuyển đến nơi an toàn và gọi công an. Khi cần hỗ trợ y tế khẩn cấp, có thể gọi 115.

Cuối cùng, đừng ngại tìm kiếm sự hỗ trợ pháp lý hoặc tham vấn tâm lý nếu tình trạng đeo bám kéo dài. Việc một người từng là người yêu không có nghĩa họ được quyền tiếp cận cuộc sống riêng tư của bạn bất cứ lúc nào.

Sau chia tay, mỗi người đều có quyền đau buồn và cần thời gian để chữa lành. Nhưng tình yêu không phải giấy phép để xâm phạm ranh giới, càng không phải lý do để một người phải sống trong lo sợ. Một cuộc tình kết thúc có thể khiến ai đó tổn thương, nhưng không ai có nghĩa vụ phải quay lại chỉ để ngăn người kia làm điều dại dột.