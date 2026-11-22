Ngày cưới, bố mẹ đẻ trao cho tôi 3 cây vàng làm của hồi môn. Số vàng ấy không chỉ là tài sản mà còn là chút vốn liếng bố mẹ chắt chiu cả đời dành cho con gái khi đi lấy chồng. Mẹ dặn tôi phải giữ cẩn thận, sau này nếu có khó khăn thì còn có cái phòng thân. Tôi hiểu tấm lòng ấy nên từ ngày cưới đến nay, chưa từng nghĩ đến chuyện bán hay sử dụng số vàng đó.

Vậy mà mới cưới được 3 tháng, mẹ chồng đã hỏi tôi có giữ vàng ở nhà không để bà mượn tạm. Ban đầu tôi còn tưởng bà cần tiền lo việc gì trong gia đình, nhưng sau mới biết bà muốn lấy 3 cây vàng ấy cho chị chồng mua ô tô. Chị chồng tôi đã có gia đình riêng, kinh tế cũng không đến nỗi khó khăn, nhưng đang muốn đổi sang một chiếc xe mới hơn. Mẹ chồng nói vợ chồng chị cần xe để đi lại, còn số vàng của tôi cứ cho mượn một thời gian, khi nào có tiền sẽ trả.

Tôi nghe mà thực sự khó xử. 3 cây vàng là của hồi môn bố mẹ cho riêng tôi, chứ không phải tài sản chung của vợ chồng để ai muốn mượn cũng được. Hơn nữa, tôi không biết chị chồng định bao giờ trả, cũng chẳng có gì đảm bảo số vàng ấy sẽ được hoàn lại. Tôi không muốn cho mượn nhưng lại chẳng biết từ chối thế nào, nhất là khi mới về làm dâu, mẹ chồng vốn nổi tiếng khó tính, chuyện gì không vừa ý là bà có thể để bụng rất lâu.

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Cuối cùng, tôi đành nói dối rằng số vàng ấy mẹ đẻ đang giữ hộ, tôi chưa mang về nhà chồng. Tôi nghĩ nói vậy thì mẹ chồng sẽ thôi không nhắc đến nữa. Nhưng tôi đã đánh giá thấp sự kiên quyết của bà. Bà lập tức bảo tôi cuối tuần về nhà ngoại, tiện thể nói khéo với mẹ để lấy vàng về. Bà còn nói vàng đã là của con gái đi lấy chồng thì nên mang về nhà chồng giữ, chứ cứ để bên ngoại mãi cũng không hợp lý.

Tôi nghe mà vừa bực vừa ấm ức. Bố mẹ tôi cho con gái của hồi môn, chẳng lẽ đến quyền giữ số tài sản ấy tôi cũng không có? Tôi càng không hiểu vì sao chuyện mua ô tô cho chị chồng lại trở thành trách nhiệm của mình.

Tôi đã kể chuyện này với chồng, nhưng anh chỉ khuyên tôi đừng làm căng, mẹ muốn giúp chị thì cũng là chuyện bình thường trong gia đình. Câu trả lời ấy khiến tôi thấy bất hợp lý. Tôi mới về nhà chồng được 3 tháng, chưa kịp quen với cuộc sống mới đã phải lo giữ tài sản riêng trước những đòi hỏi mà mình không hề có nghĩa vụ phải đáp ứng. Tôi thực sự không biết nên làm thế nào để vừa bảo vệ được 3 cây vàng của bố mẹ, vừa không biến mình thành nàng dâu bị cả nhà chồng coi là ích kỷ.