Trước khi qua đời, Kim Sae Ron lên sân thượng khóc nức nở vì lời xin lỗi muộn màng từ phóng viên Hàn

Tối 16/2, công chúng châu Á không khỏi bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của sao nhí 1 thời Kim Sae Ron. Trong những ngày qua, truyền thông Hàn liên tục đăng tải những câu chuyện buồn liên quan tới cố nghệ sĩ họ Kim lúc sinh thời. Tới tối 19/2, phóng viên Choi Jeong Ah đã xuất hiện trên chương trình Happy Morning (kênh Channel A) và chia sẻ về 1 buổi gặp gỡ với Kim Sae Ron trước khi nữ diễn viên qua đời.

Theo lời phóng viên họ Choi, cô đã ghé thăm quán cà phê ở phường Sinsa (Gangnam, Seoul) nơi Kim Sae Ron làm việc và đưa cho sao nhí 1 thời mảnh giấy kèm lời xin lỗi muộn màng trên đó: “Tôi thực sự cũng đã hiểu lầm. Tôi xin lỗi vì bài báo đã được xuất bản. Hy vọng sẽ được gặp lại bạn ở 1 nơi khác trong tương lai”. Ngay sau khi nhận được lời xin lỗi từ phóng viên Hàn, Kim Sae Ron đã lên sân thượng và khóc 1 lúc lâu. Được biết, cố diễn viên từng bị nhiều người hiểu lầm rằng, cô giả nghèo khổ, dàn cảnh làm việc ở quán cà phê.

Kim Sae Ron bật khóc nức nở sau khi nhận được mảnh giấy xin lỗi từ phóng viên Hàn

Trước khi qua đời, Kim Sae Ron phải vật lộn với tình hình tài chính khó khăn và sức khỏe tinh thần giảm sút nghiêm trọng. Còn nhớ vào thời điểm Kim Sae Ron vướng scandal say rượu lái xe, công ty quản lý cũ Gold Medalist đã đứng ra chi trả toàn bộ tiền bồi thường, tiền phạt hợp đồng quảng cáo, phim ảnh thay cho nữ diễn viên. Kim Sae Ron từng hứa trả lại số tiền lớn cho Gold Medalist khi rời công ty, không được gia hạn hợp đồng.

Tuy nhiên, nữ diễn viên 10X gần như không có cơ hội trả nợ vì bị cấm sóng, bị khán giả quay lưng và tình trạng thể chất, tinh thần yếu kém. Cô làm nhiều công việc như nhân viên bán thời gian ở quán cafe, dạy diễn xuất cho diễn viên thực tập... Nhưng những công việc này chỉ đem lại thu nhập thấp, không đủ để Kim Sae Ron trả nợ. Theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin, sao nhí 1 thời còn nợ công ty quản lý cũ 700 triệu won (12,4 tỷ đồng). Đồng thời, nữ diễn viên còn phải đối mặt với làn sóng công kích dồn dập từ nhiều netizen, khiến cô càng thêm chán chường trong cuộc sống.

Kim Sae Ron đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống vào những năm tháng cuối đời

Sau khi say rượu lái xe gây tai nạn, nữ diễn viên họ Kim đã mắc 1 khoản nợ lớn

Kim Sae Ron sinh năm 2000, là “em gái quốc dân” và sao nhí nổi tiếng 1 thời. Cô xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng như The Man From Nowhere, I Am A Dad, Bloodhounds, Kiss Six Sense... Tuy nhiên đến năm 2022, Kim Sae Ron gây ra scandal say rượu lái xe, khiến cô phải dừng hoạt động để tự kiểm điểm.

Nguồn: TVReport