Vào ngày 16/2 vừa qua, nữ diễn viên Kim Sae Ron đột ngột qua đời ở tuổi 25. Trước tin buồn này, không chỉ truyền thông trong nước mà cả báo chí quốc tế cũng đã đưa ra những phân tích riêng về nguyên nhân sự việc.

Trong đó, tờ Newsen Hàn Quốc đã có bài viết về sự việc đau lòng này cùng những nhận định được trích dẫn từ các tờ báo quốc tế nổi tiếng như: CNN, The New York Times...

Không còn đường lui...

Kim Sae Ron được phát hiện qua đời tại nhà riêng ở quận Seongdong, Seoul vào khoảng 5 giờ chiều ngày 16/2.

Theo Sở Cảnh sát Seongdong, một người bạn của Kim Sae Ron - tạm gọi tắt cô A có hẹn với cố diễn viên vào ngày hôm đó – là người đầu tiên phát hiện cô trong tình trạng ngừng tim và báo cảnh sát. Trong buổi họp báo vào ngày 17/2, đại diện Cơ quan Điều tra Quốc gia của Cảnh sát Hàn Quốc cho biết, không tìm thấy dấu hiệu phạm tội hay đột nhập tại nhà Kim Sae Ron. Nguyên nhân sự ra đi của Kim Sae Ron được thông báo là do hành động cực đoan.

Cảnh sát công bố, nguyên nhân sự ra đi của Kim Sae Ron là do hành động cực đoan

Kim Sae Ron ra mắt với vai trò người mẫu cho tạp chí Enfant vào năm 2001 và bắt đầu thu hút sự chú ý nhờ bộ phim Người đàn ông bí ẩn (2010). Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục tham gia nhiều tác phẩm như: Người hàng xóm, Cống ngầm, Những người hàng xóm, cùng các bộ phim truyền hình Fashion King, Lớp học của nữ hoàng, Cám dỗ hào nhoáng... Tuy nhiên, vào tháng 5/2022, Kim Sae Ron gây ra vụ tai nạn giao thông do lái xe khi say rượu tại khu vực Hakdong, quận Gangnam, Seoul, làm hư hỏng biến áp và lan can đường. Vụ việc khiến cô bị phạt 20 triệu Won (khoảng 354 triệu đồng).

Kim Sae Ron tiêu tan sự nghiệp, mắc nợ vì bê bối lái xe lúc say rượu gây tai nạn

Tháng 4/2024, Kim Sae Ron dự định tái xuất với vở kịch Dongchimi, nhưng sau đó đột ngột rút lui vì lý do sức khỏe. Ngay trước khi qua đời, Kim Sae Ron cũng đã hoàn thành việc quay phim ngắn Guitar Man và chuẩn bị cho sự trở lại, nhưng cuối cùng đây lại trở thành tác phẩm cuối cùng của cô.

Sau khi cảnh sát công bố nguyên nhân sự ra đi của Kim Sae Ron là do hành động cực đoan, một số ý kiến cho rằng những áp lực từ dư luận đã góp phần khiến nữ diễn viên không thể quay trở lại làng giải trí.

Thực tế, khi cô thông báo sẽ trở lại với vở kịch Dongchimi sau 3 năm vắng bóng, dư luận lập tức phản ứng gay gắt. Khi ấy, Kim Sae Ron từng đăng tải video với tiêu đề "Cách xin lỗi sếp", "Khó khăn quá, có thể dừng lại được không? Đây là điều tôi muốn nói gần đây". Tuy nhiên, khi bị chú ý quá nhiều, nữ diễn viên đã nhanh chóng xóa các bài đăng.

Won Bin bần thần trong đám tang của Kim Sae Ron

Dù đã rời xa ngành giải trí, Kim Sae Ron vẫn liên tục bị đưa ra bàn tán. Khi có tin cô làm thêm tại quán cà phê vì khó khăn tài chính, dư luận lại tranh cãi về vấn đề vệ sinh và "chiêu trò". Khi Kim Sae Ron đăng ảnh chụp theo phong cách đám cưới cùng một người bạn, cư dân mạng lại dấy lên tin đồn cô "tự dựng chuyện kết hôn" để thu hút sự chú ý.

Theo truyền thông, Kim Sae Ron không có chỗ đứng với tư cách một diễn viên, đồng thời cũng không còn không gian để thở như một con người bình thường. Nữ diễn viên thực sự không có đường lui.

Nỗi đau mang tên "dư luận"

Bên cạnh đó, nhiều tờ báo quốc tế như CNN, The New York Times... cũng chỉ ra rằng sự khắc nghiệt quá mức, cùng "phiên tòa dư luận" không ngừng nghỉ là những yếu tố góp phần tạo nên bi kịch của các ngôi sao trẻ Hàn Quốc ngày nay.

The New York Times đưa tin vào ngày 17/2 (giờ địa phương), nhận định rằng "sự ra đi của Kim Sae Ron là bi kịch mới nhất giáng xuống ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc – nơi đang phát triển mạnh nhưng cũng đầy áp lực".

Sulli lựa chọn kết thúc sinh mệnh theo phương thức cực đoan do chịu đựng sự chỉ trích từ dư luận trong thời gian dài

Tờ báo này cũng nhắc đến hai nữ ca sĩ quá cố Sulli và Goo Hara. Theo đó, The New York Times nhấn mạnh rằng, Sulli đã phải hứng chịu vô số lời thù ghét chỉ vì tính cách thẳng thắn và cá tính mạnh mẽ. Trong khi Goo Hara bị lộ đời tư và chịu áp lực pháp lý sau vụ kiện với bạn trai cũ. Tờ này cũng chia sẻ rằng, ngay từ năm 2019, khi Sulli và Goo Hara qua đời, họ đã phải hứng chịu sự công kích dữ dội từ những kẻ xấu trên mạng.

Trong khi đó, CNN cũng cho rằng "sự ra đi gần đây của các ngôi sao Kpop và diễn viên trẻ xứ Kim Chi đang làm dấy lên những lo ngại kéo dài về sức khỏe tinh thần cùng áp lực trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc".

Goo Hara cũng lựa chọn cách thức tương tự khiến mọi người xót xa

6 năm sau khi Sulli (25 tuổi) và Goo Hara (28 tuổi) rời xa thế giới, Kim Sae Ron cũng đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 25. Họ từng có quãng thời gian thanh xuân tràn đầy sức sống, những con người khao khát được yêu thương, nhưng rồi lại phải chịu đựng vô số lời chỉ trích không hồi kết.

Tác giả bài viết trên tờ Newsen nhận định, nếu văn hóa áp đặt người nổi tiếng độc hại này không sớm chấm dứt, thì những nỗi đau tương tự chắc chắn sẽ còn tiếp diễn.