Xót xa những hình ảnh hiếm hoi trong lễ an táng của Kim Sae Ron

Sáng nay (19/2), lễ an táng của Kim Sae Ron đã được tổ chức tại nhà tang lễ Bệnh viện Asan, quận Songpa, Seoul.

Theo nguyện vọng của gia đình, toàn bộ buổi lễ được diễn ra trong không khí riêng tư và lặng lẽ. Những người bạn thân thiết của Kim Sae Ron như diễn viên: Kim Bo Ra, Park Woo Jin (nhóm AB6IX) và diễn viên kiêm ca sĩ Kwon Hyun Bin cũng có mặt để đưa tiễn nữ diễn viên đoạn đường cuối cùng.

Di ảnh cùng bài vị của Kim Sae Ron trong lễ an táng khiến công chúng xót xa

Khi linh cữu của Kim Sae Ron được đưa lên xe tang, gia đình và bạn bè đã không kìm nén được nước mắt đau xót. Mẹ của Kim Sae Ron phải được người thân dìu đỡ mới có thể đi vững. Sau khi xe tang rời đi, nhiều người vẫn nán lại, không giấu được vẻ mặt đau xót. Được biết, nơi an nghỉ cuối cùng của Kim Sae Ron là Công viên Tưởng niệm Tongilro ở Paju.

Trước đó, vào chiều ngày 16/2, Kim Sae Ron được phát hiện qua đời tại nhà riêng ở Seongsu-dong, quận Seongdong, Seoul, hưởng dương 25 tuổi. Một người bạn của Kim Sae Ron đến thăm nhà lúc 5 giờ chiều đã phát hiện sự việc và báo cảnh sát. Cảnh sát không tìm thấy thư tuyệt mệnh hay dấu hiệu xâm nhập từ bên ngoài. Nguyên nhân sự ra đi của Kim Sae Ron được kết luận là do hành động cực đoan.

Người thân, bạn bè có mặt đưa tiễn Kim Sae Ron đoạn đường cuối cùng

Theo một nguồn tin thân cận, Kim Sae Ron gần đây đã đổi tên thành Kim A Im và đang chuẩn bị mở quán cà phê cũng như quay trở lại làng giải trí. Tuy nhiên, cô phải đối mặt với khó khăn tài chính do phải bồi thường các khoản vi phạm hợp đồng và thiệt hại phát sinh từ vụ ồn ào say rượu lái xe gây tai nạn 3 năm trước.

Tin tức về sự ra đi đột ngột của Kim Sae Ron khiến nhiều đồng nghiệp bàng hoàng và thương tiếc. Nam diễn viên Won Bin, người từng đóng chung với cô trong phim "The Man from Nowhere" đã đến viếng. Nhiều nghệ sĩ khác như: Han So Hee, Lee Chan Hyuk và Lee Su Hyun (nhóm AKMU), Jang Sung Kyu cũng đến chia buồn cùng gia đình.