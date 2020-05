Trước khi bị sóng cuốn thiệt mạng, đô vật nổi tiếng đẩy con trai về phía nhân viên cứu hộ, nói lời cuối: Hãy cứu lấy cậu bé

Đô vật Shad Gaspard cùng bị sóng biển cuốn trôi khi đang cùng con trai tắm biển ở California. Đã không có phép màu nào xảy ra, ba ngày sau, thi thể anh được tìm thấy cách đó không xa. Sự ra đi của Shad để lại nỗi buồn vô hạn với gia đình, người thân cũng như các fan hâm mộ trên khắp thế giới.

Mới đây, Ken Haskett, trưởng văn phòng cứu hộ Los Angeles đã khiến tất cả phải xúc động khi kể lại trên NBC News những giây phút cuối trong cuộc đời của Shad. Khi ấy, anh và con trai bị một cơn sóng dữ cuốn ra khỏi bờ tới 45m.

Shad Gaspard qua đời vì bị sóng cuốn.

Ban đầu, nhân viên cứu hộ muốn bảo toàn tính mạng cho cả hai. Dù vậy, nhận thấy tình hình nguy cấp, Shad đã quyết định hy sinh mạng sống của mình. Anh dùng hết sức đẩy con trai về phía nhân viên cứu hộ và nói lời cuối cùng: "Hãy cứu lấy câu bé".

"Chúng tôi muốn cứu cả hai nhưng người cha, trong giây phút cuối đã nói, 'hãy cứu con trai tôi đi'. Nói xong ông ấy đẩy cậu bé về phía nhân viên cứu hộ trước khi bị cơn sóng dữ nhấn chìm. Đó là lần cuối chúng tôi thấy ông ấy", Haskett kể lại.

Con trai Shad đã được cứu sống nhưng anh thì ra đi mãi mãi.

Cảnh sát Los Angeles mở cuộc tìm kiếm Shad.

Câu chuyện trên nhanh chóng lan tỏa và lấy đi nước mắt của rất nhiều người. NBC gọi Shad là "người hùng đời thực" và dành những lời tri ân tới anh. Hàng triệu fan hâm mộ cũng đang ở bên gia đình của đô vật 39 tuổi vào lúc này.

Gaspard từng là đô vật nổi tiếng tại giải đấu vật biểu diễn của WWE. Ông ra mắt sân chơi này từ năm 2006 với tư cách thành viên tại đội "Cryme Tyme Team". Đến năm 2010, ông chia tay WWE để tập trung nhiều hơn vào sự nghiệp diễn xuất. Một số bộ phim nổi tiếng ông tham gia là "Get Hard", "The Game", và "From Dusk till Dawn: The Series".