Khi còn trẻ, ta tin rằng tình bạn, tình yêu hay bất kỳ mối quan hệ nào cũng có thể đi cùng nhau đến cuối đời. Nhưng rồi cuộc sống, với những vòng xoáy công việc, gia đình, trách nhiệm, đã lặng lẽ kéo chúng ta ra xa. Bạn bè từng hứa "có gì cứ gọi", giờ liên lạc vài năm một lần; những buổi tụ họp náo nhiệt giờ thay bằng những bữa tối lặng lẽ một mình.

Trung niên mới hiểu: Người và người, hầu hết chỉ song hành một quãng đường ngắn ngủi. Chấp nhận "tản mác" là thường nhật, học cách mỉm cười khi tiễn biệt, mới có thể giữ cho lòng mình an yên.





Tản mác – đường viền không thể tránh của đời người

Thuở thiếu thời, ta tin vào những lời hẹn "bạn đến già", những cái nắm tay bên ánh đèn đường hay những chén rượu chan chứa tình nghĩa. Nhưng lớn lên mới nhận ra, phần lớn những người ta từng thân thiết rồi cũng rời khỏi đời ta, lặng lẽ như chưa từng đến. Khi bước vào trung niên, danh bạ điện thoại vắng bóng những người từng nhắn tin xuyên đêm. Bạn thân, anh em, tri kỷ… bỗng một ngày đều biến mất khỏi các buổi gặp gỡ. Không ai phản bội ai, chỉ là mỗi người bị cuốn vào guồng quay riêng: Cơm áo, gia đình, áp lực.

Ở tuổi đôi mươi, ta thích ồn ào trong nhóm bạn; nhưng khi chạm ngưỡng ba mươi, bốn mươi, sự yên tĩnh bỗng trở thành món quà. Ai cũng có những nỗi niềm khó giãi bày: Cha mẹ già yếu, con cái bắt đầu có khoảng cách, vợ chồng đôi khi như hai người xa lạ. Bạn bè từng sẻ chia mọi chuyện giờ chỉ còn "haha" qua vài dòng status. Có những chuyện không muốn kể nữa, có những người không nhất thiết gặp lại. Người hiểu bạn thật sự hiếm hoi, và đa phần là những người thân quen nhất định, thậm chí chỉ còn vài thành viên trong gia đình.





Đừng tiếc nuối, hãy trân trọng những khoảnh khắc còn lại

Cuộc đời như một chuyến tàu, mỗi ga dừng lại sẽ có người bước xuống. Bạn không thể giữ tất cả, nhưng có thể khắc ghi từng nụ cười, từng kỷ niệm. Nhà xưa từng ấm áp tiếng cười, nay trở nên trống trải, đó là vòng quay tự nhiên của đời người. Cha mẹ còn, ta còn nơi để về; cha mẹ mất, ta chỉ còn một hành trình độc hành. Đừng chờ mất đi mới tiếc nuối. Mỗi cuộc gặp gỡ nên được xem như bữa tiệc cuối, mỗi cái ôm là một lần biết ơn.

Không phải ai cũng đáng để giữ, và không phải mối quan hệ nào cũng cần kết thúc trọn vẹn. Có người xuất hiện để giúp ta mạnh mẽ hơn; có người rời đi để nhắc ta trân trọng những gì còn lại. Trung niên là lúc ta hiểu rằng, phần lớn mọi người chỉ là khách qua đường. Nhưng ngay cả vậy, ta vẫn có thể đối đãi bằng sự tử tế, để khi rời xa, ít nhất họ cũng để lại trong ta một ký ức ấm áp.

Mỗi cuộc đời là một tấm vé một chiều, và điểm cuối ai cũng phải đến. Vì vậy, hãy coi mỗi lần gặp gỡ là món quà của số phận, mỗi lần chia tay là một bước trưởng thành. Đừng sợ cảnh "người đi, trà nguội", hãy học cách tự sưởi ấm mình, để khi màn đêm buông xuống, bạn vẫn mỉm cười với bóng tối dịu dàng của chính mình.