Trưa nào cũng mang món này đi ăn trưa, sau chỉ 2 tuần ai cũng ngạc nhiên rồi học làm theo vì thấy da tôi sáng mịn hẳn lên!

Bắp cải và các loại rau họ cải khác chứa một lượng lớn vitamin C và E, giúp sản xuất collagen, hợp chất giữ cho da luôn đàn hồi và không có nếp nhăn. Ngoài ra, vitamin A và D còn giúp bảo vệ da, mang lại cho bạn làn da trẻ trung, căng bóng và sáng mịn.



Khi ăn bắp cải, cơ thể bạn sẽ nhận được một lượng lớn chất chống oxy hóa như vitamin C và mangan. Thế nhưng bắp cải thực sự tỏa sáng khi là nguồn cung "dưỡng chất thực vật" gọi là phytonutrients – một lực lượng bảo vệ tế bào khỏi những tổn thương do các gốc tự do gây ra, đây chính là nguyên nhân gây lão hóa da. Chính vì thế một trong những cách chống lão hóa hiệu quả dành cho chị em chính là thói quen đều đặn tiêu thụ bắp cải mỗi ngày đấy!