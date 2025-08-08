Estrogen là một hormone giúp duy trì hệ thống sinh sản nữ (buồng trứng, ống dẫn trứng, tử cung), cân bằng nội tiết tố ở nam và nữ. Tuy nhiên, khi nồng độ estrogen tăng cao thì có thể gây ra các biến chứng.

Phụ nữ từ tuổi 30 trở đi, chú ý cân bằng nội tiết tố sẽ có sức khỏe và cơ thể tràn đầy năng lượng. Hãy chú ý ăn vừa đủ, hạn chế ăn nhiều những thực phẩm dưới đây để tránh estrogen quá cao, gây mất cân bằng nội tiết tố:

1. Protein đậu nành

Thực phẩm từ đậu nành, bao gồm đậu phụ, đậu nành Nhật Bản và sữa đậu nành, có chứa isoflavone. Isoflavone là chất có nguồn gốc từ thực vật và có tác dụng tương tự estrogen, có thể ảnh hưởng đến nồng độ estrogen của bạn.

Trong khi một số nghiên cứu nêu lên mối lo ngại về khả năng gây rối loạn nội tiết tố, thì các nghiên cứu khác lại cho thấy thực phẩm từ đậu nành có thể không có tác động tiêu cực hoặc thậm chí có thể có lợi cho những người sau mãn kinh (sau khi hết kinh) hoặc những người có tiền sử ung thư vú. Tuy nhiên, việc dùng quá nhiều những món từ đậu nành sẽ dẫn đến mất cân bằng nội tiết tố.

2. Hạt lanh

Hạt lanh chứa hàm lượng lignan cao. Lignans, giống như isoflavone, có nguồn gốc từ thực vật, ảnh hưởng đến nồng độ estrogen trong cơ thể.

Vì hạt lanh cũng giàu chất xơ, bạn nên bổ sung chúng vào chế độ ăn uống của mình một cách từ từ để ngăn ngừa các tác dụng phụ như đầy hơi, chướng bụng và tiêu chảy.

Nghiên cứu hiện tại cho thấy, hạt lanh có thể có lợi trong điều trị ung thư vú sau mãn kinh vì lignan bám vào các phần của tế bào vú, có thể ngăn chặn sự phát triển của ung thư.

Tuy nhiên, cần có thêm nghiên cứu để xác nhận điều này. Ngoài ra, nếu bạn mắc các bệnh ảnh hưởng đến nồng độ estrogen, như lạc nội mạc tử cung hoặc ung thư vú, hãy cân nhắc trao đổi với bác sĩ về việc bổ sung hạt lanh vào chế độ ăn uống.

3. Thịt và sữa

Cả sữa và thịt đều chứa estrogen tự nhiên. Việc tiêu thụ quá nhiều thịt và sữa có thể ảnh hưởng đến nồng độ estrogen trong cơ thể theo nhiều cách. Thịt đỏ và thịt chế biến, đặc biệt, chứa nhiều chất béo bão hòa, có thể làm tăng sản xuất estrogen. Ngoài ra, một số sản phẩm từ sữa có thể chứa hormone tăng trưởng và các hormone khác có thể ảnh hưởng đến hệ nội tiết, có thể làm tăng nguy cơ rối loạn nội tiết tố.

Do vậy cần bổ sung điều độ trong chế độ ăn hàng ngày, thay vì ăn quá nhiều sẽ dẫn đến rối loạn nội tiết.

4. Rượu

Đồ uống có cồn, ngay cả những loại lành mạnh hơn như rượu vang đỏ và bia tự nhiên, cũng chứa các chất có thể ảnh hưởng đến hormone.

Nghiên cứu cho thấy, rượu có thể làm tăng nồng độ estradiol ở phụ nữ, đặc biệt là trong quá trình rụng trứng.

Estradiol là dạng estrogen chính có trong cơ thể. Uống rượu kéo dài có thể làm tăng nồng độ estrogen, đồng thời làm giảm các hormone sinh dục khác như testosterone và progesterone ở nam giới. Do đó tuyệt đối không uống rượu thường xuyên để tránh mất cân bằng nội tiết tố.

5. Thực phẩm chế biến và phụ gia

Thực phẩm chế biến có thể chứa phthalate, các chất có thể ảnh hưởng đến hệ thống nội tiết, tức hệ thống sản xuất và giải phóng hormone. Những chất này có thể can thiệp vào các tín hiệu hormone quan trọng trong cơ thể.

Phthalate được tìm thấy trong các vật liệu đóng gói như màng bọc thực phẩm và màng phim. Việc bảo quản thực phẩm được bọc trong nhựa ở nhiệt độ cao và bảo quản trong hộp nhựa thời gian dài là 2 yếu tố góp phần khiến phthalate rò rỉ vào một số loại thực phẩm.

Các chất tiềm ẩn khác có thể phá vỡ chức năng bình thường của hormone, bao gồm chất bảo quản như paraben và một số loại thuốc nhuộm, được chứng minh là ảnh hưởng đến hoạt động của estrogen. Do đó chị em nên hạn chế ăn những món này càng nhiều càng tốt.

Thêm một số cách khác để tránh estrogen cao

Ăn nhiều thực phẩm nguyên chất không qua chế biến. Hãy tìm kiếm thực phẩm hữu cơ, không biến đổi gen để hạn chế một số hóa chất, chẳng hạn như thuốc trừ sâu, có thể bắt chước estrogen trong cơ thể.

Giữ thực phẩm trong nhựa tránh xa nhiệt độ cao.

Tránh bảo quản thực phẩm trong hộp nhựa trong thời gian dài.

Tránh sử dụng nồi, chảo có lớp phủ vì chúng có thể chứa các chất có hại.

Thực hiện một số thay đổi trong chế độ ăn uống giúp giảm nguy cơ mất cân bằng estrogen. Bạn có thể làm điều này nếu:

- Giảm đồ ăn nhiều chất béo và tăng chất xơ

- Ăn rong biển có thể giúp cân bằng estrogen

- Thực hiện chế độ ăn theo kiểu Địa Trung Hải.

- Bổ sung vitamin D. Đây được coi là giải pháp hỗ trợ cân bằng estrogen và giảm các triệu chứng lạc nội mạc tử cung. Việc bổ sung này cũng có thể hữu ích trong điều trị ung thư vú, mặc dù cần thêm nghiên cứu để xác định điều này.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: Health, Medical News Today)