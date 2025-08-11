Khi chúng ta già đi, việc giữ cho làn da đủ nước và rạng rỡ trở nên khó khăn hơn. Nhưng bạn có biết, những gì bạn ăn lại có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Theo các bác sĩ da liễu, việc bổ sung một số loại thực phẩm giàu nước và dinh dưỡng vào chế độ ăn uống hàng tuần có thể giúp làn da căng mọng, khỏe mạnh hơn, đặc biệt là đối với phụ nữ trên 50 tuổi.

5 thực phẩm được các bác sĩ da liễu khuyên dùng dưới đây không chỉ tăng cường độ ẩm từ bên trong mà còn cung cấp các vitamin và chất chống oxy hóa thiết yếu, giúp duy trì vẻ tươi trẻ rạng rỡ ở mọi lứa tuổi. Chị em vừa được "bơm" collagen vừa tăng độ đàn hồi, da mềm mại và săn chắc.

1. Quả việt quất

Vì không thể ngăn ngừa hoàn toàn nếp nhăn hình thành theo tuổi tác, nên việc giữ đủ nước và ăn nhiều loại trái cây giàu dinh dưỡng là chìa khóa để duy trì vẻ tươi trẻ rạng rỡ. Một loại trái cây có liên quan đến việc hỗ trợ tổng hợp collagen và chứa nhiều chất chống oxy hóa lành mạnh là quả việt quất.

TS Emmanuel Loucas (Trưởng khoa Da liễu, Bệnh viện Mount Sinai, Mỹ) giải thích rằng việt quất "giàu chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ da khỏi các tác động tiêu cực hàng ngày từ môi trường và bên trong cơ thể".

Ngoài ra, quả việt quất rất giàu vitamin A và C. Vitamin C có tác dụng chống lại sự phân hủy collagen. Trong khi vitamin A qua thực phẩm là retinol tự nhiên chống lão hóa.

Quả việt quất cũng nổi tiếng với đặc tính chống viêm. "Viêm là nguyên nhân phổ biến gây ra nhiều bệnh về da, bao gồm lão hóa do ánh nắng, bệnh chàm, mụn trứng cá và bệnh trứng cá đỏ", chuyên gia nhấn mạnh.

2. Lòng trắng trứng

TS.BS da liễu Anna Chacon (làm việc tại Mỹ) cho biết, collagen và các axit amin khác tốt cho da được tìm thấy tự nhiên trong lòng trắng trứng.

Collagen là thành phần chính trong việc ngăn ngừa nếp nhăn và vết chân chim. Người ta tin rằng nguồn cung cấp collagen tự nhiên này từ lòng trắng trứng có thể hỗ trợ quá trình tổng hợp collagen tự nhiên của cơ thể bạn.

Khi nói đến tình trạng da chảy xệ, collagen từ lòng trắng trứng "làm tăng độ đàn hồi, giảm nếp nhăn và vết chân chim quanh mắt và trên khuôn mặt", chuyên gia lưu ý.

Về việc nên ăn bao nhiêu trứng mỗi ngày, Chacon cho biết: "Nói chung, ăn tối đa 7 quả trứng mỗi tuần" rất tốt cho làn da và điều này "sẽ không gây hại cho sức khỏe tim mạch". Một số bệnh nhân của bà "chọn chỉ ăn lòng trắng trứng, bỏ lòng đỏ", vì lòng đỏ vẫn chứa một ít protein nhưng không chứa cholesterol.

3. Cà chua

Khi nghĩ đến một siêu thực phẩm dễ ăn để bổ sung vào chế độ ăn uống cho sức khỏe làn da, Chacon khuyên dùng cà chua. "Cà chua là một thành phần tuyệt vời có thể được sử dụng trong nhiều công thức nấu ăn khác nhau". Đồng thời, chúng cũng được coi là một siêu thực phẩm tuyệt vời cho làn da. Nguyên nhân bởi chúng giàu beta carotene và vitamin C.

Một sắc tố có trong cà chua gọi là lycopene giúp da tự bảo vệ khỏi tác hại của tia UV và tăng gấp đôi sản xuất collagen. Cà chua, vốn giàu vitamin C, nên được đưa vào chế độ ăn uống của bất kỳ ai đang tìm kiếm thực phẩm tốt cho da. Bạn có thể nhận được nhiều loại vitamin và khoáng chất từ việc ăn cà chua mỗi ngày. Chúng cũng rất dễ thêm vào salad, bữa sáng...

4. Rau bina

Rau bina chứa "canxi, clorua, sắt, magie, mangan, kali, choline, folate, riboflavin và vitamin A, C, E, K, B6", được TS.BS da liễu Elaine F. Kung (nhà sáng lập Future Bright Dermatology) công nhận tất cả đều rất quan trọng đối với vẻ ngoài của da, tóc và móng.

"Thực phẩm chứa vitamin A, C, E và carotenoid rất tốt cho sức khỏe làn da và ngăn ngừa lão hóa da vì chúng là những chất chống oxy hóa mạnh", Kung nói thêm.

Bà cho biết vitamin A, C, E và E ngăn ngừa "sự đổi màu và thay đổi sắc tố làm lão hóa da". Bà nhắc lại rằng vitamin C nói riêng là một "phần thực sự quan trọng" trong quá trình tổng hợp collagen.

5. Lựu

TS.BS da liễu Enrizza P. Factor (tác giả của My Eczema Team) ưu ý rằng bạn có thể đã nghe câu nói "bạn là những gì bạn ăn". Khi nói đến "thời gian lão hóa của làn da", điều này đặc biệt đúng.

Lựu giàu đặc tính chống viêm hoặc chống oxy hóa, có thể cải thiện độ đàn hồi của da và bảo vệ da khỏi tổn thương và lão hóa sớm.

Theo Webmd, chỉ cần ăn 1 quả lựu sẽ cung cấp cho bạn khoảng 28mg vitamin C, chiếm gần 50% lượng khuyến nghị hàng ngày. Bổ sung thêm vitamin C vào chế độ ăn uống thông qua lựu có thể hiệu quả trong việc ngăn ngừa sự xuất hiện của nếp nhăn.

Bà nhấn mạnh, việc bổ sung chất dinh dưỡng này, cùng với việc uống nhiều nước, bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời, không hút thuốc và kiểm soát căng thẳng đóng vai trò quan trọng trong việc giữ cho làn da khỏe mạnh và tươi trẻ.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: She finds)